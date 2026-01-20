Rekordowa liczba turystów w Japonii. Kraj ma wielkie plany na więcej

Japonia to kraj w Azji, państwo wyspiarskie położone na długim łańcuchu wysp rozciągających się na zachodnim Oceanie Spokojnym. Zajmuje powierzchnię około 377 972 km², a więc jest nieco większa od Polski, której obszar wynosi około 313 933 km².

Choć nie znajduje się na liście największych państw świata, Japonia od lat udowadnia, że rozmiar terytorium nie ogranicza ambicji - kraj ten może bowiem pochwalić się imponującymi osiągnięciami w nauce, technologii i gospodarce - a także turystyce. W przypadku tej ostatniej kategorii Japonia znów pobiła swój rekord.

Japonię odwiedziło aż 42,7 mln osób. W poprzednim roku było ich 37 mln

Władze przekazały, że Japonia odnotowała rekordową liczbę podróżnych w 2025 r. Według ministerstwa transportu do kraju kwitnącej wiśni w minionym roku przybyło aż 42,7 mln osób. Tym samym Japonia pobiła swój własny rekord z 2024 roku - wówczas mówiono o niemal 37 mln turystów.

Rekord nie był pewny ze względu na gwałtowny spadek liczby odwiedzających z Chin w grudniu, co było skutkiem trwającego sporu dyplomatycznego między Pekinem a Tokio. Liczba turystów z Chin w grudniu spadła o około 45 proc. rok do roku - do około 330 tys. odwiedzających. Ze względu na spór dotyczący ataku na Tajwan, Chiny wezwały swoich obywateli do unikania podróży do Japonii.

Informacje ujawnione we wtorek wskazują, że owo ostrzeżenie rzeczywiście wpłynęło na liczbę przyjezdnych z Chin. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku Japonię odwiedziło blisko 7,5 miliona podróżnych z tego kraju, wydając kilka miliardów dolarów. Liczba tych odwiedzin stanowiła mniej więcej jedną czwartą wszystkich turystów zagranicznych. Spadek napływu gości z Chin został jednak zrekompensowany wzrostem przyjazdów z Europy, USA i Australii.

W zeszłym roku Japonię odwiedziła rekordowa liczba turystów, generując potężne wpływy z turystyki. passionphotography 123RF/PICSEL

Ambitne cele Japonii. 60 mln turystów rocznie do 2030 roku

Jak podaje AFP, to m.in. słaby jen zwiększył atrakcyjność Japonii jako miejsca "z listy marzeń" podróżnych z innych krajów. Wzrost liczby odwiedzających jest też częściowo efektem rządowej kampanii dotyczącej promocji atrakcji - od zboczy słynnej góry Fudżi po świątynie i bary sushi w mniej znanych regionach kraju. Jednocześnie narasta problem nadmiernej turystyki, zwłaszcza w Kioto, co prowadzi do ograniczeń i protestów mieszkańców.

Rząd Japonii wyznaczył jednak ambitny cel - 60 mln turystów rocznie do 2030 roku. Minister transportu Yasushi Kaneko już teraz podkreślił, że przekroczenie bariery 40 mln odwiedzających to "znaczące osiągnięcie" dla japońskiego sektora turystyki. Dodał też, że kraj liczy na szybki powrót chińskich turystów. Według prognoz JTB, największego biura podróży Japonii, w przyszłym roku spodziewane jest jednak dalsze osłabienie zainteresowania ze strony Chin. Mimo to przewidywany jest kolejny wzrost przychodów z turystyki, co ma być efektem wyższych stawek za noclegi oraz sposobie wydawania pieniędzy przez gości.