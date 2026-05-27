Icelandair wystartuje z regularnymi lotami z Gdańska do Keflaviku

Port Lotniczy Gdańsk był miejscem wyjątkowego spotkania promującego nowe, niezwykle atrakcyjne połączenia lotnicze, które wzbogacą siatkę połączeń z Pomorza. Już od 18 września 2026 r. islandzka linia lotnicza Icelandair rozpocznie regularne rejsy na trasie między Gdańskiem a międzynarodowym lotniskiem w Keflaviku.

To historyczny moment dla polskiego lotnictwa, bowiem Gdańsk stał się pierwszym portem lotniczym w Polsce, z którego będzie operował ten islandzki przewoźnik. Połączenie to otwiera przed pasażerami nie tylko możliwość bezpośredniej podróży na Islandię, ale również stanowi dogodną i atrakcyjną opcję podróży transatlantyckich do Stanów Zjednoczonych z wykorzystaniem świetnego położenia geograficznego Islandii, która znajduje się w połowie drogi między dwoma kontynentami.

Icelandair obsługuje połączenia międzynarodowe oraz krajowe

Linia obsługuje także połączenia krajowe do miejscowości Reykjavík, Akureyri, Ísafjörður, Egilsstaðir i Höfn.

Boeingi 737-MAX 8 zabiorą Polaków do Islandii i dalej do USA i Kanady

Inauguracja bezpośrednich lotów zaplanowana została na jesień 2026 r., a pierwsze samoloty wystartują dokładnie 18 września. Połączenie będzie obsługiwane przez nowoczesne samoloty Boeing 737-MAX 8. W początkowym okresie przewiduje się realizację 3 rejsów tygodniowo, które będą odbywały się w poniedziałki, czwartki i piątki. Siatka połączeń zostanie następnie rozbudowana - już od 25 października 2026 r. dojdzie jeszcze dodatkowe, sobotnie połączenie.

Harmonogram lotów Icelandairem został już ogłoszony. Wyloty z Islandii będą startowały o g. 7:20, co pozwoli na lądowanie w Gdańsku o g. 11:55. Z kolei rejs powrotny z Gdańska zaplanowano na g. 12:50, a pasażerowie wylądują na lotnisku w Keflaviku o g. 15:50.

Port lotniczy Keflavík to wygodny przesiadkowy dla pasażerów

Taki rozkład lotów gwarantuje pasażerom lądującym w islandzkim hubie w Keflaviku możliwość skorzystania z bardzo dogodnych przesiadek do największych metropolii Ameryki Północnej. Wśród docelowych kierunków w USA znajdują się m.in. Nowy Jork, Waszyngton, Chicago i Miami, a w Kanadzie - Toronto i Vancouver. Islandzka linia oferuje połączenia do prawie 70 miejsc docelowych, obsługując oprócz Ameryki także wiele tras w Europie, a także połączenia krajowe w Islandii, na Grenlandię oraz Wyspy Owcze.

Wyczekiwane połączenie dla najliczniejszej mniejszości narodowej w Islandii

Wydarzenie w Gdańsku zgromadziło liczne grono przedstawicieli linii Icelandair, Portu Lotniczego Gdańsk, biur podróży, touroperatorów, mediów, a także instytucji otoczenia biznesu i agencji rozwoju regionalnego z woj. pomorskiego. Zebranych gości, łącząc się zdalnie z Mołdawii, powitał ambasador Islandii w Polsce, Friðrik Jónsson. Uczestnicy spotkania mieli też okazję wysłuchać opowieści Wojciecha Zwierzyńskiego - fotografa, podróżnika i założyciela biura podróży Apetyt na Świat, który podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami z podróżowania po Islandii.

Islandzka linia lotnicza rozwija siatkę połączeń w 2026 r.

Podczas spotkania głos zabrał Krystian Rolla, Global Commercial Partnership Manager w Icelandair, który przybliżył zebranym misję i bogatą tożsamość swojej linii, należącej do Icelandair Group oraz stawiającej zrównoważony rozwój na czele swojej agendy.

"Icelandair to wiodąca linia lotnicza oferująca loty do, z, przez i w obrębie Islandii, naszego centrum i domu. Zapewniamy bezpieczne, niezawodne loty z wyjątkową obsługą do metropolii w USA i Kanadzie. Obsługujemy również trasy krajowe w Islandii oraz połączenia na Grenlandię, Wyspy Owcze, co czyni Icelandair wiodącą opcją podróży transatlantyckich. Historia Icelandair sięga blisko 90 lat wstecz. Byliśmy istotną częścią islandzkiej historii lotnictwa, a nasza historia odzwierciedla ducha i zaradność wyspiarskiego narodu na Północnym Atlantyku" - powiedział Rolla.

Równie entuzjastycznie do tematu nowego partnerstwa i perspektyw rozwoju gdańskiego lotniska odniosła się Iwona Tomczyńska, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego Gdańsk. Przedstawiła ona stanowisko portu, wskazując na ogromne zainteresowanie pasażerów tym kierunkiem.

"Bardzo nam zależy na promowaniu tego ciekawego i wygodnego połączenia lotniczego. To dla naszych pasażerów świetna okazja do zwiedzenie Islandii, ale także szalenie atrakcyjna oferta lotów przez Keflavik do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Połączenie z Ameryką Północną jest oczekiwane przez naszych pasażerów" - skomentowała Tomczyńska.

Uruchomienie tej trasy ma także głęboki wymiar społeczny. Gdańsk staje się dzięki temu nową, niezwykle ważną bramą do Islandii, która jest przecież domem dla stale rozwijającej się na wyspie polskiej społeczności. Polacy są wszak w Islandii najliczniejszą mniejszością narodową (ok. 20-23 tys. osób), stanowiącą ok. 4-6 proc. całej populacji kraju i 30 proc. wszystkich imigrantów. Nowe regularne loty nie tylko ułatwią mieszkającym i pracującym tam Polakom szybki i komfortowy kontakt z bliskimi w kraju, ale będą stanowiły duże ułatwienie dla Islandczyków mieszkających w Polsce, którzy zyskają doskonałe narzędzie do regularnego odwiedzania swoich rodzin w Islandii.





