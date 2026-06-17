W skrócie W czerwcu 2026 roku oficjalnie otwarto wieżę widokową w Jodłowej-Wisowej, z której można podziwiać panoramę Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Niskiego, a przy sprzyjających warunkach także Tatry.

Konstrukcja wieży wykonana ze stali i drewna nawiązuje kształtem do jodły, a jej taras widokowy znajduje się na wysokości 26 metrów.

Obiekt zlokalizowany jest przy szlaku turystycznym i posiada infrastrukturę towarzyszącą, jak parking, altanę, plac zabaw oraz siłownię plenerową, a wstęp na wieżę jest bezpłatny.

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Nowa wieża w woj. podkarpackim. 31 metrów i piękne widoki

Wieża w Wisowej to kolejna atrakcja turystyczna w gminie Jodłowa i w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki, leżącego w zachodniej części woj. podkarpackiego i wschodniej części woj. małopolskiego.

Zadaszona wieża ma łącznie 31 m wysokości, przy czym taras widokowy umieszczono na poziomie 26 m. Z tego punktu można podziwiać panoramę Pogórza, wzniesienia Beskidu Niskiego, a przy dobrej pogodzie - nawet Tatry. Obok wieży znajduje się altana, która oprócz odpoczynku - również oferuje piękne widoki.

- Wieża Widokowa Jodłowa-Wisowa oficjalnie otwarta! To wyjątkowa inwestycja, która doskonale wpisuje się w malowniczy krajobraz ziemi jodłowskiej i kolejny krok w rozwijaniu oferty turystycznej regionu oraz promocji tego, co u nas najpiękniejsze - podaje Powiat Dębicki.

Nowa atrakcja w gminie Jodłowa oficjalnie otwarta. Widać Beskidy i Tatry

Wieża w Jodłowej-Wisowej została oddana do użytku w ostatnim kwartale zeszłego roku, jednak dopiero w czerwcu br. zorganizowano oficjalne otwarcie. Obiekt odwiedziło już wielu mieszkańców regionu i turystów.

- Bardzo dużo informacji pojawiło się w internecie. Na różnych forach ludzie, nawet z odległych miejscowości, pisali pozytywne komentarze, że wieża atrakcyjna, że w fajnej lokalizacji - mówił starosta powiatu dębickiego, Piotr Chęciek.

W opiniach o wieży odwiedzający w większości zgodnie twierdzą, że rozciągające się z niej widoki są warte wizyty. Można znaleźć też pochwały związane z wyglądem atrakcji. Stalowo-drewniana konstrukcja ma bowiem przypominać jodłę, nawiązując tym samym do symbolu gminy Jodłowa.

Wieża widokowa ulokowana jest w Wisowej w gminie Jodłowa w woj. podkarpackim, blisko granicy z woj. małopolskim. Google Maps. materiał zewnętrzny

Wieża widokowa w Wisowej. Bezpłatna atrakcja dla całej rodziny

Adres wieży to Jodłowa 770B, obiekt znajduje się tuż obok szczytu Wisowa (409 m n.p.m.), leżącego na głównym grzbiecie Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim. Obok wieży przebiega liczący ponad 130 km Szlak Trzech Pogórzy, który prowadzi z Dynowa do Siedlisk. Można zatem rozważyć dłuższy wyjazd i zorganizować całą wyprawę, wplatając w nią wizytę na wieży.

Przy obiekcie znajduje się parking, więc można także podjechać autem pod samą atrakcję. Obok wieży powstał również plac zabaw i siłownia plenerowa. Nowa atrakcja w Wisowej jest ogólnodostępna i bezpłatna.

- Niech to miejsce rozwija turystycznie naszą gminę, powiat, jak i województwo stając się naszą wizytówką. Niech tętni życiem i daje niezapomniane wrażenia na łonie jodłowskiej natury. Zapraszamy! - mówił przy okazji oficjalnego otwarcia wieży Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.





''Wydarzenia'': Najniższa wieża widokowa w Polsce. Ma zaledwie 20 cm wysokości Polsat News Polsat News