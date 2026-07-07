Z Polski do Szwecji w 13 godzin. Pierwszy rejs na nowej trasie

POLSCA, nowy polski operator promowy, który obsługuje rejsy między Polską a Szwecją, uruchomił nowe połączenie - 6 lipca 2026 r. prom Copernicus wyruszył w swój inauguracyjny rejs z Gdańska do szwedzkiego Karlshamn.

- Można powiedzieć, że budujemy kolejny most, który łączy nasze kraje. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że polscy armatorzy zaczęli ze sobą współpracować, zamiast konkurować. Efektem współpracy są nowe połączenia. Skorzystają przedsiębiorcy i przewoźnicy, ponieważ powstaje nowy korytarz transportowy. To połączenie jest potrzebne, o czym świadczy duże zainteresowanie ze strony klientów - mówił wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka, przytaczany przez portal "Gospodarka Morska".

Podróż promem z Gdańska do Karlshamn. Copernicus i Skania

Copernicus to nowoczesny prom pasażersko-ładunkowy typu ro-pax o długości ok. 150 m, szerokości ok. 23 m i GT 15 950. Znajduje się na nim 51 kabin ze 128 miejscami noclegowymi. Długość linii ładunkowej wynosi 1830 m. Prom jest w stanie przyjąć na pokład około 90 typowych zestawów ciężarowych, przy czym możliwe jest zwiększenie tej liczby nawet do blisko 100 jednostek frachtowych.

Copernicus rozpoczął rejsy do Karlshamn w ramach siatki połączeń POLSCA Baltic Ferries. Inicjatywa powstała w marcu br. w związku z decyzją o połączeniu działalności trzech polskich armatorów promowych: Polferries, Unity Line oraz Euroafrica. Celem przeprowadzonej integracji jest "budowa nowoczesnego, zintegrowanego operatora promowego, który łączy efekt skali z cyfryzacją sprzedaży i obsługi klienta" oraz podniesienie konkurencyjności polskich przewoźników promowych na Morzu Bałtyckim.

- Wszystko w jednym miejscu: Bilety dla pasażerów, firm cargo i partnerów B2B kupisz teraz w jednym, wspólnym systemie rezerwacyjnym. Szybko, spójnie i bez zbędnych formalności - informowało Ministerstwo Infrastruktury przy okazji uruchomienia inicjatywy.

Cała oferta obejmuje 11 promów ro-pax, które pływają ze Świnoujścia do Ystad i Trelleborga, a z Gdańska do Nynäshamn i teraz także do Karlshamn, miasta w południowej Szwecji, w regionie Blekinge. Oprócz promu Copernicus trasę tę obsługuje również prom Skania.

Połączenia z Gdańska do Karlshamn oprócz Copernicusa realizuje także prom Skania. Marcin Gadomski PAP

Co robić w Karlshamn? Atrakcje i dalsza podróż

Karlshamn przyciąga turystów między innymi ze względu na łowiska łososia w Mörrumsån czy archipelag Hällaryd, uznawany niekiedy za najpiękniejszą część wybrzeża regionu Blekinge. Na wschód od miasta znajduje się też słynny park krajobrazowy Eriksbergs Viltpark - "największy park safari w Skandynawii".

W prowincji funkcjonuje sieć ścieżek rowerowych oraz połączeń kolejowych. Ponadto przebiega tędy europejska droga krajowa E22, umożliwiając turystom sprawne przemieszczanie się dalej np. w kierunku Karlskrony czy Malmö.

Nowe połączenie promowe z Gdańska do Karlshamn będzie realizowane sześć razy w tygodniu, a czas podróży to około 13 godzin.



