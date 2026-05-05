29 kwietnia w Saint-Nazaire rozbito butelkę szampana o kadłub statku, którego budowę śledziliśmy w Interii Geekweek. Chodzi o Orient Express Corinthian, który już po ukończeniu budowy i zwodowaniu został okrzyknięty największym żaglowcem świata.

Największy żaglowiec świata ochrzony

Po dekadzie projektowania i budowy w stoczni Chantiers de l'Atlantique powstała jednostka, którą określa się wprost jako "największy na świecie wycieczkowiec żaglowy". Ma 220 metrów długości, a jego maszty sięgają ponad 100 metrów wysokości, co czyni je wyższymi od wielu wieżowców. Inżynierowie zastosowali tu genialne rozwiązanie - trzy ogromne zestawy żagli (każdy o powierzchni 1500 mkw) są w pełni zautomatyzowane i potrafią obracać się wokół własnej osi. Dzięki temu statek zawsze ustawia się idealnie do wiatru, by maksymalnie wykorzystać jego siłę. "To przełom, który pozwala nam płynąć niemal wyłącznie dzięki naturze" - podkreślają twórcy.

Podczas prób osiągnął 12 węzłów (ok. 22 km/h) przy sprzyjających warunkach, co jak na tak duży obiekt jest wynikiem imponującym.

Dodatkowo konstrukcję wykonano z włókna węglowego, a maszty mogą się pochylać. To bardzo ważne, bo dzięki temu ta ogromna maszyna może swobodnie przepływać pod mostami. Systemy pokładowe wspiera sztuczna inteligencja, która pomaga wykrywać przeszkody i ssaki morskie. W razie potrzeby statek wspiera hybrydowy napęd na LNG.

Fragment jednego z apartamentów na pokładzie Orient Express Corinthian SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP East News

Kajuta kojarzy się z surowym wystrojem. Tu łazienka w jednej z nich, na pokładzie Orient Express Corinthian SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP East News

Luksus na czterech pokładach

Na pokładzie znajdziemy 54 apartamenty (ta nazwa jest chyba bardziej adekwatna, bo trudno mówić o zwykłych kajutach) dla maksymalnie 110 gości. Każdym zajmuje się prywatny konsjerż, a liczebność załogi dorównuje liczbie pasażerów. Do dyspozycji są restauracje, bary, teatr, spa, a także marina dla miłośników sportów wodnych.

Biblioteka na pokładzie Orient Express Corinthian SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP East News

- Chcemy, aby pasażerowie poczuli magię legendarnego Orient Expressu, ale w wersji morskiej - chwalą się przedstawiciele firmy. Goście mają do dyspozycji basen o długości 17 metrów, teatr, a nawet profesjonalne studio nagraniowe.

Restauracja na pokładzie Orient Express Corinthian SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP East News

Rejsy między Europą a Karaibami

Zainteresowanie podróżą pojawiło się na długo przed pierwszym rejsem. Sprzedaż biletów ruszyła ponad rok wcześniej, a według operatora popyt jest bardzo duży. Latem statek będzie kursował po Morzu Śródziemnym, zimą przeniesie się na Karaiby.

To dopiero początek. W stoczni powstaje bliźniacza jednostka - Orient Express Olympian. Widać więc, że obecnie nie tylko ogromne wycieczkowce pokroju Icon of the Seas, mieszczące tysiące pasażerów, mają obecnie wzięcie, ale też mniejsze jednostki, które stawiają na luksus i dopracowanie pod każdym względem.

Źródło: gospodarkamorska.pl

