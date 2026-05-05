Żaglowiec, jakiego świat nie widział. Orient Express skrywa luksusy

Karol Kubak

Karol Kubak

Największy wycieczkowy żaglowiec świata ochrzczony. Już niedługo wypłynie na rejs po Morzu Śródziemnym. Na pokład nie zabierze tysięcy pasażerów, jak ogromne wycieczkowce. Tu postawiono na luksus. Zobaczcie tylko zdjęcia wnętrza.

Orient Express Corinthian, żaglowiec wycieczkowy z wysokimi masztami i ciemnoniebieskim kadłubem w porcie.
Orient Express Corinthian. Ten żaglowiec może odmienić rejsySEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFPEast News

29 kwietnia w Saint-Nazaire rozbito butelkę szampana o kadłub statku, którego budowę śledziliśmy w Interii Geekweek. Chodzi o Orient Express Corinthian, który już po ukończeniu budowy i zwodowaniu został okrzyknięty największym żaglowcem świata.

Największy żaglowiec świata ochrzony

Po dekadzie projektowania i budowy w stoczni Chantiers de l'Atlantique powstała jednostka, którą określa się wprost jako "największy na świecie wycieczkowiec żaglowy". Ma 220 metrów długości, a jego maszty sięgają ponad 100 metrów wysokości, co czyni je wyższymi od wielu wieżowców. Inżynierowie zastosowali tu genialne rozwiązanie - trzy ogromne zestawy żagli (każdy o powierzchni 1500 mkw) są w pełni zautomatyzowane i potrafią obracać się wokół własnej osi. Dzięki temu statek zawsze ustawia się idealnie do wiatru, by maksymalnie wykorzystać jego siłę. "To przełom, który pozwala nam płynąć niemal wyłącznie dzięki naturze" - podkreślają twórcy.

Podczas prób osiągnął 12 węzłów (ok. 22 km/h) przy sprzyjających warunkach, co jak na tak duży obiekt jest wynikiem imponującym.

Dodatkowo konstrukcję wykonano z włókna węglowego, a maszty mogą się pochylać. To bardzo ważne, bo dzięki temu ta ogromna maszyna może swobodnie przepływać pod mostami. Systemy pokładowe wspiera sztuczna inteligencja, która pomaga wykrywać przeszkody i ssaki morskie. W razie potrzeby statek wspiera hybrydowy napęd na LNG.

Jasny, nowocześnie urządzony salon z białą sofą, okrągłym stolikiem kawowym, pomarańczowym fotelem i dużym stołem z krzesłami, dekorowany minimalistycznym obrazem i stojącą lampą przy oknie balkonowym.
Fragment jednego z apartamentów na pokładzie Orient Express CorinthianSEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFPEast News
Wolnostojąca biała wanna ustawiona na marmurowej podłodze, czarno-białe elementy wykończenia, duże lustro nad marmurową ścianą, umywalka z czarną szafką i eleganckie oświetlenie sufitowe.
Kajuta kojarzy się z surowym wystrojem. Tu łazienka w jednej z nich, na pokładzie Orient Express CorinthianSEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFPEast News

Luksus na czterech pokładach

Na pokładzie znajdziemy 54 apartamenty (ta nazwa jest chyba bardziej adekwatna, bo trudno mówić o zwykłych kajutach) dla maksymalnie 110 gości. Każdym zajmuje się prywatny konsjerż, a liczebność załogi dorównuje liczbie pasażerów. Do dyspozycji są restauracje, bary, teatr, spa, a także marina dla miłośników sportów wodnych.

Nowoczesna biblioteka z wysokimi regałami pełnymi książek, centralnie ustawioną skórzaną leżanką oraz designerską lampą sufitową.
Biblioteka na pokładzie Orient Express CorinthianSEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFPEast News

- Chcemy, aby pasażerowie poczuli magię legendarnego Orient Expressu, ale w wersji morskiej - chwalą się przedstawiciele firmy. Goście mają do dyspozycji basen o długości 17 metrów, teatr, a nawet profesjonalne studio nagraniowe.

Restauracja na pokładzie Orient Express Corinthian
Restauracja na pokładzie Orient Express CorinthianSEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFPEast News

Rejsy między Europą a Karaibami

Zainteresowanie podróżą pojawiło się na długo przed pierwszym rejsem. Sprzedaż biletów ruszyła ponad rok wcześniej, a według operatora popyt jest bardzo duży. Latem statek będzie kursował po Morzu Śródziemnym, zimą przeniesie się na Karaiby.

To dopiero początek. W stoczni powstaje bliźniacza jednostka - Orient Express Olympian. Widać więc, że obecnie nie tylko ogromne wycieczkowce pokroju Icon of the Seas, mieszczące tysiące pasażerów, mają obecnie wzięcie, ale też mniejsze jednostki, które stawiają na luksus i dopracowanie pod każdym względem.

Źródło: gospodarkamorska.pl

Może cię zainteresować:

Statki klasy Icon należą do największych wycieczkowców świata.
Technologia

Największe wycieczkowce świata. Zbudują nowe "pływające miasta"

Paula Drechsler
Paula Drechsler
"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w ŁodziPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze