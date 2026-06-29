Zamek Chojnik. Niezdobyta twierdza i jej mroczna legenda

Warownię na stromym wzniesieniu nad urwiskiem wzniósł prawdopodobnie książę Bolko II Mały. Usytuowany w tym miejscu zamek Chojnik miał pełnić strategiczną rolę - skutecznie zatrzymywać wrogów u granic księstwa świdnicko-jaworskiego. Przez stulecia obiekt sukcesywnie rozbudowywano, a w XV wieku przeszedł on w ręce potężnego rodu Schaffgotschów.

Chojnik słynie z tego, że nigdy nie został zdobyty siłą - jego potęgę złamał dopiero tragiczny pożar wywołany uderzeniem pioruna w 1675 roku. Dziś te malownicze ruiny stanowią ogromną atrakcję turystyczną, miejsce widowiskowych rekonstrukcji historycznych oraz dom dla schroniska PTTK.

Legenda o Kunegundzie i zachwycające panoramy

Zamek Chojnik nieodłącznie kojarzy się z mroczną legendą o księżniczce Kunegundzie. Ta okrutna córka właściciela zamku stawiała swoim zalotnikom morderczy warunek: musieli oni w pełnej zbroi objechać konno zamkowe mury. Wielu z nich runęło w przepaść, a ich duchy - jak głoszą podania - do dziś straszą w księżycowe noce.

Na zamek warto jednak wybrać się za dnia. Z jego murów rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Kotlinę Jeleniogórską oraz Karkonosze. Te niezwykłe panoramy są doskonałą nagrodą za pokonanie jednego z kilku szlaków prowadzących na szczyt góry Chojnik. Ścieżki mają różny stopień trudności, dzięki czemu każdy turysta znajdzie trasę dopasowaną do swoich możliwości.

Gdzie jest zamek Chojnik? Góruje nad miastem

Zamek Chojnik leży w województwie dolnośląskim, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Administracyjnie obiekt znajduje się w granicach Sobieszowa - dzielnicy Jeleniej Góry - usytuowany jest na uboczu miasta. Zamek wznosi się na górze Chojnik (627 m n.p.m.), która swoją nazwę zawdzięcza gęsto porastającym ją drzewom chojarom (sosnom). Budowla stoi spektakularnie na skraju 150-metrowego urwiska, które opada pionowo wprost do Piekielnej Doliny.

Takie położenie Zamku Chojnik miało duże znaczenie strategiczne. Warownia od strony urwiska była naturalnie chroniona przed atakami wrogów. Prowadzące do niej drogi były na tyle wygodne, by umożliwić swobodny transport żywności i na tyle wąskie, by łatwo było ich bronić w razie ataków. Strzeliste położenie zamku, idealne do obrony, stało się jednocześnie jego zgubą. Wysoko położony pojedynczy obiekt przyciągnął pioruny, które stały się przyczyną pożaru.

Zamek Chojnik. PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Jak dojechać do Zamku Chojnik? Szlaki, dojazd i parkingi

Zamek Chojnik to jeden z najpopularniejszych celów wycieczek w Karkonoszach, chętnie odwiedzany przez turystów spędzających urlop w Szklarskiej Porębie, Karpaczu czy Jeleniej Górze.

Jadąc samochodem z Wrocławia, najlepiej wybrać autostradę A4 do węzła Kostomłoty, a następnie kierować się drogą krajową nr 5 (DK5) do Jeleniej Góry. Na miejscu należy kierować się na dzielnicę Sobieszów (trasa w stronę Karpacza). Samochodem można podjechać niemal pod sam początek karkonoskich szlaków.

Gdzie zaparkować blisko Zamku Chojnik?

W pobliżu wejścia na teren Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) znajduje się kilka dogodnych, płatnych parkingów (średni koszt to ok. 20 zł za dzień):

Parking przy ul. Chałubińskiego: Położony najbliżej kasy biletowej - zaledwie 100 metrów od bramy głównej KPN.

Parkingi przy ul. Zamkowej i ul. Czecha: Idealne miejsca postojowe, jeśli planujesz wejście na szlak czerwony.

Parking przy ul. Podzamcze: Przestronny plac, z którego najszybciej dotrzesz na szlak żółty.

Dojazd komunikacją miejską i PKP (bez samochodu)

Osoby niezmotoryzowane bez problemu dotrą pod zamek transportem publicznym:

Pociągiem - z dworca głównego w Jeleniej Górze regularnie kursują pociągi regionalne do stacji Jelenia Góra Sobieszów . Stamtąd do bram parku narodowego pozostaje do przejścia zaledwie 800 metrów.

Autobusem miejskim (MPK Jelenia Góra) - do Sobieszowa dojeżdżają linie autobusowe nr 7, 9, 15, 21 oraz 22. Należy wysiąść przy Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym KPN (mieszczącym się w zabytkowym pałacu), skąd do wejścia na szlak jest tylko 700 metrów.

Ile się idzie na zamek Chojnik? Najlepszy szlak

Na zamek Chojnik wiedzie pięć szlaków turystycznych. Każdy z nich oferuje inne widoki i inne stopnie trudności. Są więc trasy dla osób preferujących typowo górskie wędrówki i zapierające dech w piersiach widoki, ale również turyści z mniejszą kondycją znajdą coś dla siebie. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o szlakach prowadzących na zamek Chojnik:

Czerwony szlak z Sobieszowa: Łagodny, częściowo wybrukowany, około 1,9 km długości. Zaczyna się drewnianymi stopniami, dalej prowadzi na szczyt wybrukowana granitem droga. Szlak jest umocniony, jednak ze względu na stopnie nie jest polecany osobom na wózkach lub z wózkami dziecięcymi. Dojście do zamku zajmie około 50 minut

Czarny szlak z Sobieszowa : zwany też "zbójecką drogą". Bardziej stromy, jest wąską, leśną ścieżką wymagającą przejścia przez Zbójeckie Skały i przejścia przez wykute w nich schody. Szlak krótszy niż czerwony (1,6 km), ale bardziej wymagający, za to daje możliwość obejrzenia Jaskini Dziurawy Kamień. Nie polecany dla osób z dziećmi lub dla osób z ograniczoną sprawnością. Dojście na szczyt zajmie około 45 minut.

Żółty Szlak z Zachełmia Podzamcza: to najdłuższa z tras na zamek, o długości 2,8 km Jej pokonanie zajmuje około 1 godzinę i 20 minut. Podejście jest łagodne i wiedzie leśną ścieżką wzdłuż potoku Chojnik. Idealny szlak dla tych, którzy lubią spokojne, dłuższe trekkingi. Mniejsza popularność tego szlaku sprawia, że w sezonie jest on mniej zatłoczony.

Zielony Szlak z Przełęczy Ludomira Różyckiego w Zachełmiu: trasa o długości 1,6 m, choć nie tak atrakcyjna wizualnie jak czarny szlak o tej samej długości. Nie ma tu za to tylu przewyższeń i skał, które należy pokonać. Przejście szlakiem zielonym do zamku Chojnik zajmie 45 minut.

Ze wszystkich wymienionych szlaków prowadzących na zamek Chojnik za najbardziej malowniczy uchodzi ten najtrudniejszy, czyli czarny. Samo zwiedzanie warowni trwa pół godziny, ale na miejscu można również odpocząć pijąc kawę i podziwiając widoki. Cała wycieczka na zamek Chojnik zajmie od 2,5 do 3 godzin.

Średniowieczny zamek Chojnik w Polsce 123RF/PICSEL

Aby dojść do zamku Chojnik, trzeba wejść do Karkonoskiego Parku Narodowego. Za bilet wstępu do KPN trzeba tu zapłacić 11 zł w przypadku dorosłych i 5,50 zł za dzieci. Mieszkańcy okolicznych gmin, dzieci do lat 7 i rodziny wielodzietne wchodzą za darmo. Bilet uprawnia do pobytu na terenie KPN do zmroku. W sezonie bilety można zakupić między 9:00 a 18;00, poza sezonem do godziny 17:00 wiosną i jesienią a do 16:00 zimą.

Za bilet wstępu na zamek Chojnik zapłacimy oddzielnie. Bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 8 zł. Dla grup przewidziane są zniżki. Zamek jest dostępny dla turystów w różnych godzinach w zależności od pory roku:

Od grudnia do lutego oraz w marcu, listopadzie i grudniu - zwiedzanie możliwe jest w godzinach 10:00-16:00.

Od kwietnia do czerwca oraz we wrześniu i październiku - zamek otwarty jest w godzinach 10:00-17:00.

W lipcu i sierpniu - zwiedzanie możliwe jest codziennie od 9:00 do 17:00.

Ostatnie wejście na teren zamku odbywa się pół godziny przed zamknięciem. Poza tym miesiącach od listopada do marca zamek jest nieczynny w poniedziałki.

Źródła: chojnik.pl, kpn.gov.pl.