Zamek w Janowcu przetrwał najazdy, a zniszczyła go gra w karty

Spis treści: Od magnackiej potęgi do ruiny. Jak Firlejowie wznieśli zamek nad Wisłą Jeden wieczór i pechowe rozdanie. Jak Lubomirski przegrał zamek w karty Co dziś kryją janowieckie mury? Legendy, Czarna Dama i duchy przeszłości

Od magnackiej potęgi do ruiny. Jak Firlejowie wznieśli zamek nad Wisłą

Zamek w Janowcu powstał na początku XVI wieku. Zbudowali go Firlejowie - potężny ród magnacki herbu Lewart. Spełniał funkcję obronną, a w skład jego fortyfikacji wchodziły między innymi wysunięte przed linię murów basteje. W drugiej połowie XVI wieku doszło do przebudowy warowni - dobudowano wówczas dwa skrzydła mieszkalne. Budowla zyskała elementy charakterystyczne dla manierystycznego stylu architektonicznego.

Pod koniec XVI wieku zamek został przejęty przez ród Tarłów herbu Topór. Kolejni właściciele także rozbudowali część mieszkalną. Za ich sprawą na murach pojawiły się charakterystyczne biało-czerwone pasy, które są tam obecne do dnia dzisiejszego. W połowie XVII wieku zamek znalazł się w rękach Lubomirskich, którzy wybudowali na jego terenie kaplicę. Podczas potopu szwedzkiego twierdza została zniszczona przez najeźdźców. Lubomirscy odbudowali ją jakiś czas później.

Zamek w Janowcu z lotu ptaka Fallaner/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl) Wikimedia Commons

Jeden wieczór i pechowe rozdanie. Jak Lubomirski przegrał zamek w karty

Z historią zamku wiąże się pewna ciekawa historia, którą często przytacza się mówiąc o losach Jerzego Marcina Lubomirskiego. Uznawano go za człowieka prowadzącego hulaszczy tryb życia. Wsławił się między innymi jako mecens sztuki, pamiętnikarz oraz... hazardzista.

Jerzy Marcin Lubomirski wielokrotnie w okresie swojego życia potrafił roztrwaniać ogromne ilości pieniędzy. Jego zamiłowanie do hazardu obróciło się przeciwko niemu, gdy postanowił postawić odziedziczony po ojcu zamek w jednej z karcianych potyczek. Przegrał wówczas wznoszącą się nad Wisłą twierdzę na rzecz podkomorzego krzemienieckiego Mikołaja Piaskowskiego.

Kolejni właściele Zamku w Janowcu nie byli w stanie go utrzymać. Wskutek tego budowla zaczęła popadać w ruinę.

Co dziś kryją janowieckie mury? Legendy, Czarna Dama i duchy przeszłości

Janowieckie mury kryją tajemnicze historie. Prawdopodobnie najbardziej okazuje się legenda o Czarnej Damie.

Mowa o Helenie Lubomirskiej, córce dawnych właścicieli twierdzy. Jak głosi legenda, młoda dziewczyna zakochała się w jednym z zamkowych służących. Jej rodzice nie chcieli zaakceptować tego związku. Wobec tego zamknęli swoją córkę w jednej z zamkowych wież. Zrozpaczona Helena postanowiła rzucić się z okna prosto na dziedziniec. Krążą słuchy, że jej duch nawiedza janowicki zamek po dziś dzień.

Inna legenda mówi o wielkim skarbie ukrytym w podziemiach zamku. Nikomu jednak nie udało się go odnaleźć. Obecnie na terenie twierdzy funkcjonuje muzeum. Niektóre jej elementy zostały odrestaurowane.



