Zamek w Stobnicy to jedna z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji w Polsce. Ostatnio pojawiły się nowe informacje, które mogą zainteresować turystów i miłośników nietypowej architektury. Jak podaje portal Business Insider Polska, właściciele planują przygotowanie wewnętrznej trasy zwiedzania.

Zwiedzanie zamku w Stobnicy coraz bardziej realne

Według ustaleń trwają przygotowania do stworzenia ścieżki prowadzącej przez wnętrze obiektu. Na razie nie podano oficjalnego terminu otwarcia, ale rozmówcy portalu wskazują, że szczegółowy plan może być gotowy do końca 2026 roku. Sama trasa miałaby zostać uruchomiona w 2027 roku. Na obecnym etapie są to jednak informacje nieoficjalne.

Obecnie wokół obiektu funkcjonuje Leśna Ścieżka Edukacyjna. Spacer trwa około półtorej godziny i obejmuje przystanki poświęcone przyrodzie oraz samej inwestycji. Dostępne są też dodatkowe atrakcje, między innymi rejs galarem wokół konstrukcji. Jednak sam zamek turyści mogą dziś oglądać wyłącznie z zewnątrz.

Wnętrze ma przypominać średniowieczne miasteczko

Najciekawsze są jednak informacje dotyczące samego środka zamku. BI podaje, że wnętrze ma przypominać "średniowieczne miasteczko. Według tych doniesień mogłyby tam powstać niewielki rynek oraz miejsca inspirowane pracą dawnych rzemieślników, takich jak kowale czy złotnicy.

Jeśli te plany zostaną zrealizowane, zwiedzanie nie będzie zwykłym przejściem przez budynek. Całość ma przypominać pełnoprawną atrakcję turystyczną stylizowaną na dawne czasy. A to może przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających, choć i teraz zamek budzi ogromne zainteresowanie, nawet jeśli nie można wejść do środka.

Kontrowersyjny zamek nadal przyciąga uwagę

Obiekt położony przy Puszczy Noteckiej od lat wywołuje spory i publiczne dyskusje. W kwietniu 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą budowy zamku. Oznacza to, że zgoda na realizację inwestycji pozostaje legalna, choć część postępowań związanych z obiektem nadal się toczy.





