Zapomnij o tłocznych plażach. To prawdziwe perełki nad Bałtykiem

Spis treści: Szlak Latarni Morskich. Jak zaplanować idealną trasę brzegiem Bałtyku? Najwyższa, najstarsza i najbardziej urokliwa - rekordzistki polskiego wybrzeża Zwiedzanie latarni morskich nad Bałtykiem w praktyce

Szlak Latarni Morskich. Jak zaplanować idealną trasę brzegiem Bałtyku?

Nad polskim wybrzeżem znajduje się 15 wciąż czynnych latarni morskich. Choć ich obecność na wybrzeżu raczej kojarzy się z dawno zapomnianą historią, obiekty te dalej spełniają swoją funkcję, bezpiecznie kierując statki do portu.

Nie wszystkie z tych obiektów udostępnione są jednak do zwiedzania. Wyjątkiem jest bezobsługowa latarnia Kikut położona na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Ze względów przyrodniczych dostęp do niej jest ograniczony dla turystów. Nie można wejść także do latarni Gdańsk w Porcie Północnym. Ta z kolei położona jest na terenie czynnego portu.

Zamiast nich można jednak zwiedzić latarnie już wygaszone, ale udostępnione dla zwiedzających jako obiekty historyczne. Należą do nich na przykład latarnia w Gdańsku w Nowym Porcie czy latarnia Rozewie, w której znajduje się Muzeum Latarni Morskiej.

Cały Szlak Latarni Morskich ma ponad 500 km i ciągnie się od Świnoujścia do Krynicy Morskiej. Aby uatrakcyjnić jego przejście lub przejechanie Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego wydało paszport BLIZA. Bliza jest kaszubskim słowem oznaczającym światło ostrzegawcze na brzegu morskim. W paszporcie można zbierać pieczątki ze wszystkich udostępnionych do zwiedzania latarni. Po zebraniu pięciu można otrzymać odznakę brązową. Po zebraniu pieczątek ze wszystkich polskich latarni można odebrać srebrną odznakę, a jeśli w paszporcie znajdą się pieczątki z trzech zagranicznych latarni - można otrzymać złotą odznakę Miłośnika Latarni.

Zwiedzanie Szlaku Latarni Morskich można połączyć z wycieczką rowerową wzdłuż polskiego wybrzeża. Przejechanie całego szlaku nagradza z kolei towarzystwo PTTK.

Bez względu na sposób, w jaki spróbujecie przejść Szlak Latarni Morskich, każdy odwiedzony po drodze obiekt niesie ze sobą ciekawą i długą historię. Stanowi miejsce o niezwykle romantycznym charakterze i gratkę dla osób fascynujących się żeglugą.

Najwyższa, najstarsza i najbardziej urokliwa - rekordzistki polskiego wybrzeża

Każda z latarni na szlaku jest na swój sposób wyjątkowa. Jedne wyglądają jak wieżyczki zamków, inne fascynują swoją architekturą czy lokalizacją. Najwyższą latarnią na szlaku jest latarnia morska w Świnoujściu znajdująca się u ujścia rzeki Świny. Mierzy dokładnie 67,7 m. Została uruchomiona 1 grudnia 1875 roku. Na samą górę latarni prowadzi ponad 300 schodów. Ze szczytu można podziwiać całą panoramę Świnoujścia. Dla porównania najniższą latarnią morską na polskim wybrzeżu jest ta zlokalizowana w Jastarni. Mierzy tylko 13,3 metra. Nie jest jednak udostępniona do zwiedzania.

Najstarszą latarnią na szlaku jest latarnia Rozewie. Została uruchomiona w 1822 roku. Znajduje się na Przylądku Rozewie w gminie Władysławowo pomiędzy Jastrzębią Górą a Chłapowem. Mierzy 32 metry wysokości. Była wielokrotnie podwyższana, dzięki czemu dziś składa się z murowanej podstawy i metalowej wieży.

Wiele osób przywołując obraz latarni morskiej w Polsce, ma przed oczami biało czerwoną wieżę wystającą ponad koronami drzew. Latarnia Stilo, o której mowa, uznawana jest bowiem za najbardziej fotogeniczną i stanowi niemal wzór polskiej latarni. Nie jest to jednak najbardziej urokliwa i najpiękniejsza. Tytuł ten należy do latarni morskiej w Niechorzu.

Latarnia w Niechorzu została zbudowana przez Niemców w XIX wieku. Wysoka wieża z ceglaną, ozdobną fasadą znajduje się na 13-metrowej podstawie. Na szczyt tej 45-metrowej latarni prowadzi 210 schodów. Tym, co jednak wyróżnia ten obiekt, jest lokalizacja. Położona jest na brzegu klifu, a budynek otacza wspaniały ogród z wysokimi żywopłotami i kompleksem budynków otoczonych ceglanym murem. Ze szczytu latarni można podziwiać widok na Niechorze, Rewal i okolice.

Zwiedzanie latarni morskich nad Bałtykiem w praktyce

Większość latarni morskich na polskim wybrzeżu jest udostępniona do zwiedzania. Godziny otwarcia jednak różnią się od obiektu. Większość z nich w sezonie otwarta jest do godziny 17:00 czy 18:00, co warto wziąć pod uwagę podczas planowania wycieczki.

Latarnie morskie można zwiedzać od maja do września bądź października, choć niektóre z nich bez problemu odwiedzisz też zimą np. latarnię w Niechorzu czy Świnoujściu. Normalny bilet wstępu do latarni morskich kosztuje średnio 15-17 zł, a ulgowy 12 zł. Koszt wstępu może także różnić się od obiektu.





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