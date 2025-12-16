Zimowa przejażdżka z widokiem na Tatry. Rusza piękna trasa kolejowa
Już 27 grudnia 2025 r. na tory wraca Beliansky Express, turystyczny hit, który za każdym razem przyciąga ogrom zainteresowanych. Beliansky Express to pociąg, który łączy Muszynę w Polsce z Popradem na Słowacji, a podróż na tej trasie to gwarancja pięknych widoków na Beskidy i Tatry. Na jakie godziny zaplanowano odjazdy, kto może jechać za darmo i do kiedy pociąg będzie kursował?
Wracają przejazdy Muszyna-Poprad. Jedna z najpiękniejszych tras kolejowych
Wraca jedna z najpiękniejszych tras kolejowych łączących Polskę i Słowację. Beliansky Express na trasie Muszyna-Poprad ponownie zabierze pasażerów w podróż przez malownicze rejony Beskidu Sądeckiego, Doliny Popradu i Tatr. Sezonowo uruchamiany przejazdy to prawdziwy turystyczny hit.
Trasa, uznawana za jedną z najbardziej widokowych w regionie, oferuje nie tylko wygodny przejazd transgraniczny, ale też wyjątkowe wrażenia estetyczne - z okien pociągu widać wspomniane górskie krajobrazy, a także urokliwe miasteczka.
Beliansky Express wraca już od 27 grudnia 2025 r. Godziny odjazdów
Beliansky Express wróci na tory w zimowym sezonie już od 27 grudnia 2025 r. Przejazdy na trasie Muszyna-Poprad Tatry będą realizowane w każdy weekend. Ostatni kurs zaplanowano na 22 lutego 2026 r.
- Odjazdy z Muszyny będą odbywać się w godzinach 10:00 i 18:00,
- Pociągi z Popradu odjadą o godz. 7:29 i 15:29.
Z okien Beliansky Express można podziwiać nie tylko beskidzkie wzniesienia, ale i Tatry Wysokie od strony słowackiej. Trasa obejmuje również stacje pośrednie: Pławiec (Plaveč), Stara Lubowla (Stará Ľubovňa), Podoliniec (Podolínec), Biała Spiska (Spišská Belá) i Kieżmark (Kežmarok).
Miasteczka te również warto odwiedzieć - w każdym z nich można znaleźć coś interesującego jak np. zamki, skanseny, zabytkowe kościoły i wiekową zabudowę.
Przejazdy na trasie Muszyna-Poprad. Ceny biletów na Beliansky Express
Bilet normalny za podróż na trasie Muszyna-Poprad to koszt 21,50 zł (5 euro). Dzieci do 6. roku życia podróżują za darmo, a do lat 16 za połowę ceny. Warto pamiętać, że w pociągu można nabyć bilet wyłącznie w walucie euro, aby kupić wejściówkę za złotówki, należy nabyć ją przed odjazdem na stacji Muszyna. Obowiązują też dopłaty za przewóz psa i roweru.
Ceny biletów za podróż Beliansky Express:
- Muszyna - Plaveč: 8,60 zł / 2,00 euro
- Muszyna - Stará Ľubovňa: 12,90 zł / 3,00 euro
- Muszyna - Podolínec: 17,20 zł / 4,00 euro
- Muszyna - Výh Spišská Belá zastávka: 17,20 zł / 4,00 euro
- Muszyna - Kežmarok: 17,20 zł / 4,00 euro
- Muszyna - Poprad-Tatry: 21,50 zł / 5,00 euro
Powrót pociągu Beliansky Express, który jeździ tylko sezonowo, to dobra wiadomość zarówno dla turystów, jak i miłośników kolei, spragnionych spokojnej, widokowej podróży między Muszyną a Popradem.