Zimowa przejażdżka z widokiem na Tatry. Rusza piękna trasa kolejowa

Wracają przejazdy Muszyna-Poprad. Jedna z najpiękniejszych tras kolejowych

Wraca jedna z najpiękniejszych tras kolejowych łączących Polskę i Słowację. Beliansky Express na trasie Muszyna-Poprad ponownie zabierze pasażerów w podróż przez malownicze rejony Beskidu Sądeckiego, Doliny Popradu i Tatr. Sezonowo uruchamiany przejazdy to prawdziwy turystyczny hit.

Trasa, uznawana za jedną z najbardziej widokowych w regionie, oferuje nie tylko wygodny przejazd transgraniczny, ale też wyjątkowe wrażenia estetyczne - z okien pociągu widać wspomniane górskie krajobrazy, a także urokliwe miasteczka.

Beliansky Express wraca już od 27 grudnia 2025 r. Godziny odjazdów

Beliansky Express wróci na tory w zimowym sezonie już od 27 grudnia 2025 r. Przejazdy na trasie Muszyna-Poprad Tatry będą realizowane w każdy weekend. Ostatni kurs zaplanowano na 22 lutego 2026 r.

Odjazdy z Muszyny będą odbywać się w godzinach 10:00 i 18:00,

Pociągi z Popradu odjadą o godz. 7:29 i 15:29.

Z okien Beliansky Express można podziwiać nie tylko beskidzkie wzniesienia, ale i Tatry Wysokie od strony słowackiej. Trasa obejmuje również stacje pośrednie: Pławiec (Plaveč), Stara Lubowla (Stará Ľubovňa), Podoliniec (Podolínec), Biała Spiska (Spišská Belá) i Kieżmark (Kežmarok).

Miasteczka te również warto odwiedzieć - w każdym z nich można znaleźć coś interesującego jak np. zamki, skanseny, zabytkowe kościoły i wiekową zabudowę.

Przejazdy na trasie Muszyna-Poprad. Ceny biletów na Beliansky Express

Bilet normalny za podróż na trasie Muszyna-Poprad to koszt 21,50 zł (5 euro). Dzieci do 6. roku życia podróżują za darmo, a do lat 16 za połowę ceny. Warto pamiętać, że w pociągu można nabyć bilet wyłącznie w walucie euro, aby kupić wejściówkę za złotówki, należy nabyć ją przed odjazdem na stacji Muszyna. Obowiązują też dopłaty za przewóz psa i roweru.

Ceny biletów za podróż Beliansky Express:

Muszyna - Plaveč: 8,60 zł / 2,00 euro

Muszyna - Stará Ľubovňa: 12,90 zł / 3,00 euro

Muszyna - Podolínec: 17,20 zł / 4,00 euro

Muszyna - Výh Spišská Belá zastávka: 17,20 zł / 4,00 euro

Muszyna - Kežmarok: 17,20 zł / 4,00 euro

Muszyna - Poprad-Tatry: 21,50 zł / 5,00 euro

Powrót pociągu Beliansky Express, który jeździ tylko sezonowo, to dobra wiadomość zarówno dla turystów, jak i miłośników kolei, spragnionych spokojnej, widokowej podróży między Muszyną a Popradem.

