Zimowe szaleństwo czy relaks w cieple? Idealne last minute na ferie 2026

Oferty rodzinne na ferie 2026. Gdzie wyjechać?

Zbliża się okres ferii zimowych w Polsce. W tym roku MEN wprowadziło zmiany i ferie odbędą się w trzech turnusach:

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

2-15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Nie każdy mógł od razu zdecydować o wysłaniu dziecka na zimowisko lub zorganizowaniu wspólnego wypoczynku. Oferty last minute pozwalają jednak znaleźć ciekawe miejsca nawet tuż przed rozpoczęciem ferii 2026: Odpocząć można w Polsce i za granicą, wypoczynek zaplanować da się zarówno w górach, jak i nad morzem. W okresie przed feriami często pojawiają się specjalne promocyjne oferty rodzinne, łączące komfort z nieco bardziej przystępną ceną.

Ferie zimowe w 2026 r. Nad morzem czy w górach?

Ferie można spędzić lokalnie, korzystając z oferty przygotowanej przez różne miasta specjalnie na ten okres. Odbywają się wydarzenia, można kupić bilety w lepszej cenie do zoo czy do aquaparku. Wyjazd też jest wciąż możliwy. Jest w czym wybierać nawet w opcji last minute, co gwarantuje nieco lepszą cenę. Wśród propozycji na ferie 2026 z dziećmi znajdują się np. pakiety narciarskie, czy rodzinne wyjazdy wypoczynkowe nad morze. Ferie zimowe to zwykle czas zimowego szaleństwa na stokach, których w Polsce nie brakuje. Wiele ośrodków narciarskich zaprasza na ferie na nartach ze skipass, a karnety oferowane są ze zniżkami.

Organizowane są także obozy i kolonie zimowe na ferie - w opcji kameralnej, sportowej czy z wycieczkami. Oferty tego typu obejmują np. pobyty w górach, m.in. Beskidach czy Tatrach i naukę jazdy na nartach. Ponadto zimowiska dla dzieci i młodzieży odbywają się też nad Bałtykiem, czy w innych częściach Polski. W propozycjach znaleźć można np. nielimitowany basen, animacje dla dzieci czy zwiedzanie z przewodnikiem. Tego typu wyjazdy na ferie 2026 również można znaleźć w ofertach last minute.

Gdzie wyjechać z dzieckiem na ferie w 2026 roku? Warto przemyśleć szaleństwa na stoku. 123RF/PICSEL

Ferie zimowe za granicą. W cieple lub na stoku

Dla wielu osób ferie zimowe to także dobry moment, by skorzystać z opcji zimowego urlopu z dzieckiem, odpoczywając za granicą - czy to u naszych sąsiadów, czy też nieco dalej. Rośnie zainteresowanie podróżami np. do Danii, gdzie znajduje się Legoland, albo do Paryża, ponieważ na obrzeżach jest Disneyland. Dzięki rozwiniętej siatce zimowych połączeń lotniczych z Lotniska Chopina, portu lotniczego w Gdańsku czy Krakowie oraz innych lotnisk, można niskim kosztem dolecieć także do wielu ciekawych miejsc.

Ferie zimowe 2026 to także oferty rodzinnego pobytu w ciepłych krajach. Na stronach biur podróży i przewoźników można znaleźć ferie all inclusive i świetne oferty last minute. Popularne są kierunki "blisko i ciepło" (Egipt, Wyspy Kanaryjskie) oraz dalsze wyprawy w poszukiwaniu egzotyki (Dominikana, Zanzibar). Zagraniczne ferie last minute to również wyjazdy na narty do Austrii, Bułgarii czy Włoch.

Egipt to chętnie wybierane przez Polaków miejsce na zimowy wypoczynek. 123 123RF/PICSEL

Jak szukać ofert last minute na ferie 2026?

Najłatwiejszym sposobem na znalezienie dogodnej oferty na ferie zimowe last minute jest skorzystanie z internetowych wyszukiwarek i porównywarek. Szukanie ofert na ferie zimowe 2026 w Polsce jest dziś łatwe dzięki portalom turystycznym, bezpośrednim ogłoszeniom organizatorów zimowisk i biurom podróży online. Warto wpisać w wyszukiwarce odpowiedni miesiąc i kierunek (np. ferie w górach luty 2026), a także sprawdzać media społecznościowe. Można też korzystać z newsletterów i alertów cenowych, które informują o promocjach last minute.

Biura podróży na swoich stronach często udostępniają sekcje dedykowane takim wyjazdom, wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę (np. ferie zimowe 2026 last minute), by znaleźć setki ofert. Warto pamiętać, że im większa elastyczność dat i kierunku podróży, tym wyższa szansa na bardzo dobrą ofertę.

