Zimowe szaleństwo czy relaks w cieple? Idealne last minute na ferie 2026
Zbliżają się fermie zimowe 2026, które w tym roku w Polsce zostały podzielone na trzy turnusy. Jak na ostatnią chwilę zaplanować ten wolny czas? Organizowane są zimowiska dla dzieci, pojawiają się oferty rodzinne na ferie w górach, nad morzem i w innych częściach Polski. Popularnością cieszą się też wyjazdy last minute na narty, czy all inclusive w ciepłych krajach. Oferty na ferie można łatwo wyszukać i porównać online, by znaleźć opcję idealną.
Spis treści:
- Oferty rodzinne na ferie 2026. Gdzie wyjechać?
- Ferie zimowe w 2026 r. Nad morzem czy w górach?
- Ferie zimowe za granicą. W cieple lub na stoku
- Jak szukać ofert last minute na ferie 2026?
Oferty rodzinne na ferie 2026. Gdzie wyjechać?
Zbliża się okres ferii zimowych w Polsce. W tym roku MEN wprowadziło zmiany i ferie odbędą się w trzech turnusach:
- 19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
- 2-15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.
- 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
Nie każdy mógł od razu zdecydować o wysłaniu dziecka na zimowisko lub zorganizowaniu wspólnego wypoczynku. Oferty last minute pozwalają jednak znaleźć ciekawe miejsca nawet tuż przed rozpoczęciem ferii 2026: Odpocząć można w Polsce i za granicą, wypoczynek zaplanować da się zarówno w górach, jak i nad morzem. W okresie przed feriami często pojawiają się specjalne promocyjne oferty rodzinne, łączące komfort z nieco bardziej przystępną ceną.
Ferie zimowe w 2026 r. Nad morzem czy w górach?
Ferie można spędzić lokalnie, korzystając z oferty przygotowanej przez różne miasta specjalnie na ten okres. Odbywają się wydarzenia, można kupić bilety w lepszej cenie do zoo czy do aquaparku. Wyjazd też jest wciąż możliwy. Jest w czym wybierać nawet w opcji last minute, co gwarantuje nieco lepszą cenę. Wśród propozycji na ferie 2026 z dziećmi znajdują się np. pakiety narciarskie, czy rodzinne wyjazdy wypoczynkowe nad morze. Ferie zimowe to zwykle czas zimowego szaleństwa na stokach, których w Polsce nie brakuje. Wiele ośrodków narciarskich zaprasza na ferie na nartach ze skipass, a karnety oferowane są ze zniżkami.
Organizowane są także obozy i kolonie zimowe na ferie - w opcji kameralnej, sportowej czy z wycieczkami. Oferty tego typu obejmują np. pobyty w górach, m.in. Beskidach czy Tatrach i naukę jazdy na nartach. Ponadto zimowiska dla dzieci i młodzieży odbywają się też nad Bałtykiem, czy w innych częściach Polski. W propozycjach znaleźć można np. nielimitowany basen, animacje dla dzieci czy zwiedzanie z przewodnikiem. Tego typu wyjazdy na ferie 2026 również można znaleźć w ofertach last minute.
Ferie zimowe za granicą. W cieple lub na stoku
Dla wielu osób ferie zimowe to także dobry moment, by skorzystać z opcji zimowego urlopu z dzieckiem, odpoczywając za granicą - czy to u naszych sąsiadów, czy też nieco dalej. Rośnie zainteresowanie podróżami np. do Danii, gdzie znajduje się Legoland, albo do Paryża, ponieważ na obrzeżach jest Disneyland. Dzięki rozwiniętej siatce zimowych połączeń lotniczych z Lotniska Chopina, portu lotniczego w Gdańsku czy Krakowie oraz innych lotnisk, można niskim kosztem dolecieć także do wielu ciekawych miejsc.
Ferie zimowe 2026 to także oferty rodzinnego pobytu w ciepłych krajach. Na stronach biur podróży i przewoźników można znaleźć ferie all inclusive i świetne oferty last minute. Popularne są kierunki "blisko i ciepło" (Egipt, Wyspy Kanaryjskie) oraz dalsze wyprawy w poszukiwaniu egzotyki (Dominikana, Zanzibar). Zagraniczne ferie last minute to również wyjazdy na narty do Austrii, Bułgarii czy Włoch.
Jak szukać ofert last minute na ferie 2026?
Najłatwiejszym sposobem na znalezienie dogodnej oferty na ferie zimowe last minute jest skorzystanie z internetowych wyszukiwarek i porównywarek. Szukanie ofert na ferie zimowe 2026 w Polsce jest dziś łatwe dzięki portalom turystycznym, bezpośrednim ogłoszeniom organizatorów zimowisk i biurom podróży online. Warto wpisać w wyszukiwarce odpowiedni miesiąc i kierunek (np. ferie w górach luty 2026), a także sprawdzać media społecznościowe. Można też korzystać z newsletterów i alertów cenowych, które informują o promocjach last minute.
Biura podróży na swoich stronach często udostępniają sekcje dedykowane takim wyjazdom, wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę (np. ferie zimowe 2026 last minute), by znaleźć setki ofert. Warto pamiętać, że im większa elastyczność dat i kierunku podróży, tym wyższa szansa na bardzo dobrą ofertę.