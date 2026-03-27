Zmiany na lotnisku we Wrocławiu. Te kierunki mogą być hitem lata
Wrocławskie lotnisko szykuje się na rekordowy sezon letni. Już od niedzieli (29 marca) pasażerowie skorzystają z najbogatszej siatki połączeń w historii, która obejmuje 29 krajów. Wśród 12 nowości pojawią się m.in. Paryż-Orly, Sewilla oraz Reykjavik. Nowy rozkład lotów będzie obowiązywał do 25 października.
Rekordowe lato na wrocławskim lotnisku
12 lotniczych nowości z Wrocławia
Wśród 12 nowości przygotowanych na nadchodzący sezon pojawiają się wyjątkowo atrakcyjne kierunki.
Swoją siatkę połączeń rozwija Ryanair. Wprowadza połączenia m.in. do Tirany, Sewilli, Londynu-Luton oraz Rimini. Przewoźnik koncentruje się przy tym na zwiększeniu częstotliwości lotów na najbardziej obleganych trasach.
Wizz Air zdecydował się na uruchomienie aż 7 nowych połączeń. Pasażerowie polecą bezpośrednio do takich miast jak Warna, Podgorica, Ochryda, Reykjavik, Dortmund, Baden-Baden czy Katania.
Sezon letni 2026 zapowiada się rekordowo pod kątem liczby kierunków, jak i ogólnej dostępności oferty. Szczególnie cieszy nas rozwój połączeń turystycznych oraz duża różnorodność kierunków
Słońce, plaża i europejskie metropolie - turystyczny hit sezonu
Nadchodzące miesiące będą stały pod znakiem podróży wakacyjnych. Wyjątkowo dynamicznie rozwija się rynek hiszpański. Rejsy do tego kraju odpowiadają za aż 25% wzrostu wszystkich operacji lotniczych.
Imponujący skok zalicza również Malta. Liczba połączeń na tę wyspę wzrośnie o 40 procent, co przekłada się na średnio 9 lotów tygodniowo. Wzrost ten napędzają przede wszystkim loty typowo turystyczne (leisure), które odpowiadają za 75 procent całkowitego wzrostu operacji, a ich udział w całości ruchu wzrośnie z 64 do 66 procent.
Jedną z najważniejszych nowości sezonu będzie połączenie z Paryżem-Orly. Dzięki linii Transavia podróżni zyskają bezpośredni dostęp do jednego z głównych lotnisk francuskiej stolicy. Rejsy będą realizowane w czwartki i niedziele już od 16 kwietnia. Cały sezon letni potrwa do 25 października 2026 roku, a bilety na wszystkie kierunki są już dostępne u przewoźników.