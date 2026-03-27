Rekordowe lato na wrocławskim lotnisku

W najbliższą niedzielę (29 marca) na wrocławskim lotnisku zacznie obowiązywać letnia siatka połączeń. Będzie rekordowa liczba kierunków - przewoźnicy regularni zaoferują loty do 29 krajów, liczne nowości oraz znaczący wzrost liczby operacji lotniczych i dostępnych miejsc.

12 lotniczych nowości z Wrocławia

Wśród 12 nowości przygotowanych na nadchodzący sezon pojawiają się wyjątkowo atrakcyjne kierunki.

Swoją siatkę połączeń rozwija Ryanair. Wprowadza połączenia m.in. do Tirany, Sewilli, Londynu-Luton oraz Rimini. Przewoźnik koncentruje się przy tym na zwiększeniu częstotliwości lotów na najbardziej obleganych trasach.

Wizz Air zdecydował się na uruchomienie aż 7 nowych połączeń. Pasażerowie polecą bezpośrednio do takich miast jak Warna, Podgorica, Ochryda, Reykjavik, Dortmund, Baden-Baden czy Katania.

Sezon letni 2026 zapowiada się rekordowo pod kątem liczby kierunków, jak i ogólnej dostępności oferty. Szczególnie cieszy nas rozwój połączeń turystycznych oraz duża różnorodność kierunków

Słońce, plaża i europejskie metropolie - turystyczny hit sezonu

Nadchodzące miesiące będą stały pod znakiem podróży wakacyjnych. Wyjątkowo dynamicznie rozwija się rynek hiszpański. Rejsy do tego kraju odpowiadają za aż 25% wzrostu wszystkich operacji lotniczych.

Imponujący skok zalicza również Malta. Liczba połączeń na tę wyspę wzrośnie o 40 procent, co przekłada się na średnio 9 lotów tygodniowo. Wzrost ten napędzają przede wszystkim loty typowo turystyczne (leisure), które odpowiadają za 75 procent całkowitego wzrostu operacji, a ich udział w całości ruchu wzrośnie z 64 do 66 procent.

Jedną z najważniejszych nowości sezonu będzie połączenie z Paryżem-Orly. Dzięki linii Transavia podróżni zyskają bezpośredni dostęp do jednego z głównych lotnisk francuskiej stolicy. Rejsy będą realizowane w czwartki i niedziele już od 16 kwietnia. Cały sezon letni potrwa do 25 października 2026 roku, a bilety na wszystkie kierunki są już dostępne u przewoźników.

