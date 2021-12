Bitwa na mąkę i jajka? Nietypowa tradycja z hiszpańskiego Alicante

PODRÓŻE |

Els Enfarinats to charakterystyczne święto obchodzone w Hiszpani dokładnie 28 grudnia. Nietypowa fiesta polegająca na obrzucaniu się mąką, jajkami i warzywami odbywa się w miejscowości Ibi, w prowincji Alicante. Cała "bitwa" jest dużo wcześniej przygotowywana. Ochotnicy chętni do udziału w tej zabawie często w satyryczny sposób odwołują się do lokalnych polityków.