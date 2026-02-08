Spis treści: Zasada dwóch lat. Kto może odliczyć internet w 2026 roku? Limit ulgi internetowej. Ile można odliczyć? Jak dokumentować wydatki na internet?

Większość z nas płaci za internet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Poniesione wydatki można częściowo odzyskać i rozliczyć ulgę podatkową.

Zasada dwóch lat. Kto może odliczyć internet w 2026 roku?

Z ulgi na internet może skorzystać każdy, kto ponosi wydatki na prywatne korzystanie z internetu. Istnieje jednak zasada dwóch lat. Polega ona na tym, że z odliczenia tego można skorzystać wyłącznie dwa razy w życiu, przy czym musi być zachowana ciągłość. W praktyce, jeśli korzystało się z ulgi na internet w 2025 roku, to można to również zrobić w 2026 roku.

Jeśli korzystało się z niej np. w 2024 roku, to drugą "turę" można było wykorzystać w 2025 roku. Jeśli się tego nie zrobiło, to odliczenie przepadło i nie można z niego skorzystać w 2026 roku. Dwóch lat na rozliczenie internetu nie można rozdzielać.

W praktyce, w 2026 roku z ulgi na internet skorzysta się tylko wtedy, gdy sięga się po nią pierwszy raz w życiu lub robi się to drugi raz z rzędu.

Limit ulgi internetowej. Ile można odliczyć?

Kwota maksymalnej ulgi na internet nie zmienia się od lat. Maksymalnie można odliczyć 760 zł rocznie. Przy czym, jeśli wydatki poniesione na tę usługę były niższe, należy odliczyć rzeczywistą kwotę, którą wydaliśmy.

Kwotę maksymalną można podwoić do 1520 zł w przypadku małżonków, którzy rozliczają się wspólnie. Każdemu z nich przysługuje własny limit. Należy również pamiętać, że kwota ta jest odliczana od podstawy opodatkowania, a nie od podatku.

Jak dokumentować wydatki na internet?

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na internet, nie muszą załączać do rozliczenia faktur potwierdzających opłaty. Na wypadek kontroli powinno się je przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym złożono PIT.

Dokument potwierdzający wydatki powinien zawierać dane kupującego - muszą być one takie same jak dane osoby, która odlicza ulgę, datę płatność, wysokość opłat, rodzaj usługi i dane sprzedającego. W przypadku wspólnego rozliczenia - faktura za internet musi być wystawiona na małżonków.

Odliczeniu podlega abonament za internet brutto (wraz z podatkiem VAT). Nie można odliczać abonamentu za telefon, w którym mamy pakiet internetu, opłaty za przyłączenie do sieci, zakupu routera czy opłat aktywacyjnych.

Odliczenie tej ulgi jest stosunkowo proste, szczególnie jeśli korzysta się z systemu e-Deklaracje. Sprowadza się to do wypełnienia załącznika PIT/O. W części B, w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek), należy wpisać sumę wydatków na internet, a następnie dołączyć dokument do deklaracji głównej, np. PIT-37.

