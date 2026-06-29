Czy jest ulga na klimatyzację? Nowa decyzja skarbówki uderzy po kieszeni

W skrócie Krajowa Administracja Skarbowa wykluczyła możliwość odliczania klimatyzatorów z funkcją grzania od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Zmiana interpretacji przepisów oznacza dla niektórych podatników potencjalną konieczność dopłaty podatku, zależnie od momentu uzyskania indywidualnej interpretacji.

Szef KAS weryfikuje wcześniejsze decyzje dotyczące ulgi, a eksperci zalecają nadal występowanie o interpretacje indywidualne w celu ochrony przed sankcjami.

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Koniec z ulgą podatkową na klimatyzację

Przez lata organy podatkowe uznawały, że klimatyzatory wyposażone w funkcję grzania działają podobnie jak pompy ciepła typu powietrze-powietrze, co pozwalało na kwalifikowanie ich jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Co się teraz zmieniło? Przełom przyniosły oficjalne objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz seria najnowszych decyzji szefa KAS z lat 2025 i 2026 (w tym m.in. z czerwca 2026 roku).

Wynika z nich jednoznacznie, że klimatyzator z funkcją ogrzewania - nawet ten z wbudowaną pompą ciepła - nie został wymieniony w zamkniętym katalogu urządzeń i usług objętych preferencją. Urzędnicy podkreślają, że nie każdy wydatek poprawiający efektywność energetyczną budynku uprawnia do ulgi, a lista zawarta w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju ma charakter ściśle ograniczony.

Wskutek tego posiadające domy jednorodzinne nie mogą już odliczyć od podatku kosztów związanych z montażem klimatyzacji, ponieważ fiskus wykluczył ten wydatek z ulgi termomodernizacyjnej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienia z urzędu dotychczasowe, korzystne dla podatników interpretacje przepisów. Oznacza to, że osoby planujące taki montaż nie mogą już liczyć na obniżenie podatku dochodowego PIT.

Co z osobami, które już odliczyły klimatyzację?

Zmiana podejścia administracji skarbowej wywołuje pytania o konieczność zwrotu pobranej ulgi i dopłaty podatku dochodowego. Jak wskazują eksperci, skutki finansowe dla podatników zależą przede wszystkim od momentu, w którym uzyskali oni indywidualną interpretację przepisów.

W przepisach Ordynacji podatkowej kluczowa jest zasada, że zastosowanie się do interpretacji przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy. Sytuacja podatników zależy od chronologii działań.

W przypadku interpretacji uzyskanej przed inwestycją, jeśli podatnik wystąpił o interpretację dotyczącą zdarzenia przyszłego, otrzymał zielone światło i dopiero potem dokonał zakupu, to przysługuje mu szeroki parasol ochronny. Jest on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku oraz odsetek za zwłokę za okres objęty interpretacją. Co do zasady ochrona ta działa do końca roku podatkowego, w którym doręczono zmienioną decyzję.

Z kolei gdy interpretacja została uzyskana po inwestycji, jeśli podatnik najpierw dokonał zakupu i rozliczył ulgę w PIT, a dopiero później wystąpił o potwierdzenie swoich działań, ochrona jest znacznie węższa. Wówczas fiskus ma prawo zażądać korekty deklaracji i dopłaty podatku, niemniej jednak podatnik pozostaje chroniony przed naliczeniem odsetek za zwłokę oraz odpowiedzialnością karno-skarbową.

Fiskus wraca do starych spraw. Masowe kontrole odliczeń

Szef KAS sukcesywnie rewiduje stare, wieloletnie rozstrzygnięcia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przepisy nie zawierają w tym zakresie ograniczeń czasowych, co pozwala urzędnikom na zmianę stanowiska w dowolnym momencie.

Weryfikacja dotknęła już m.in. decyzje z lat 2020-2021. W głośnych sprawach zmienionych w 2025 i 2026 roku szef KAS zakwestionował m.in. odliczenia kobiety, która w rozliczeniu za 2022 r. ujęła klimatyzację multisplit (w 2023 r. uznaną przez skarbówkę za pompę ciepła), a także podatnika, który planował połączyć klimatyzację z funkcją grzania z instalacją fotowoltaiczną.

Eksperci zwracają uwagę, że z racji zawiłości przepisów i serii modyfikacji wytycznych resortu finansów ulga termomodernizacyjna wciąż generuje wiele problemów. Choć obecna linia urzędników uniemożliwia nowe odliczenia, specjaliści i tak radzą występować o indywidualne interpretacje. Nawet jeśli zostaną one w przyszłości zmienione na niekorzyść, przy zachowaniu odpowiedniej kolejności działań zapewniają podatnikom realne bezpieczeństwo i ochronę przed sankcjami finansowymi.

Przepisy działają również w drugą stronę - jeśli dawniej odmówiono komuś prawa do ulgi, a nowa interpretacja to zmienia, podatnik może złożyć korektę i odzyskać nadpłacone środki.



