Czy można mieć kamerę w oknie w bloku i podglądać sąsiadów?

Spis treści: Czy można legalnie zamontować kamerę w oknie w bloku? Kiedy monitoring z okna narusza RODO i dobra osobiste sąsiadów? Jak skierować kamerę z okna, aby zminimalizować ryzyko kar i konfliktu z sąsiadami?

Czy można legalnie zamontować kamerę w oknie w bloku?

Montaż własnej kamery w oknie w bloku to dla wielu osób sposób na podniesienie poczucia bezpieczeństwa. Na rynku dostępnych jest wiele zróżnicowanych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, które da się w łatwy sposób zainstalować w swoim mieszkaniu. Wiele z nich umożliwia sparowanie z aplikacją mobilną, dzięki czemu można mieć wgląd w monitoring nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu.

W kontekście montażu tego rodzaju urządzeń w oknie w bloku zwykle pojawia się pytanie o legalność takiego działania. Warto wiedzieć, że prawo zabrania instalacji monitoringu, jeśli narusza on prywatność innych osób. Nie powinniśmy nagrywać żadnych przestrzeni należących do sąsiadów (na przykład ich okien lub balkonów). W praktyce, oko kamery może uchwycić jedynie przestrzeń należącą do nas.

Kiedy monitoring z okna narusza RODO i dobra osobiste sąsiadów?

Prywatny monitoring może być zwolniony z przepisów RODO jedynie wówczas, gdy osoba fizyczna korzysta z niego w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Tak wynika z treści art. 2 rozporządzenia 2016/679.

Jeśli monitoring rejestruje przestrzeń publiczną lub należącą do sąsiadów, to wtedy właściciel kamer, w rozumieniu przepisów RODO, staje się administratorem danych osobowych. W takiej sytuacji prawo nakłada na niego restrykcyjne obowiązki (np. posiadanie ważnej podstawy prawnej do przetwarzania danych).

Jeżeli nagrywamy sąsiadów bądź przestrzeń należącą do nich, to wówczas naruszamy w ten sposób ich dobra osobiste. Narażamy się wtedy na ewentualne skargi, kary wymierzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych lub pozwy cywilne.

Jak skierować kamerę z okna, aby zminimalizować ryzyko kar i konfliktu z sąsiadami?

Montaż kamery w oknie najczęściej jest podyktowany chęcią zadbania o bezpieczeństwo zaparkowanego pod blokiem samochodu. W takiej sytuacji niezmiernie ważne okazuje się skierowanie kamery w taki sposób, by w kadrze znajdował się wyłącznie nasz pojazd.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że pomimo ustawienia kamery na nasze auto, może ona objąć wizerunki przypadkowych przechodniów, co stwarza ryzyko ewentualnego konfliktu.

Warto przy tym wspomnieć, że wiele urządzeń jest wyposażonych w funkcję umożliwiającą nałożenie tak zwanych "masek prywatności". Takie rozwiązanie pozwala zasłonić dany obszar na nagraniu, dzięki czemu możemy wyłączyć z monitoringu wspomnianą wcześniej przestrzeń publiczną lub należącą do sąsiadów. Należy jednak podkreślić, że samo użycie takiego rozwiązania nie daje pełnej gwarancji prawnej.

Pamiętajmy też, że nagrywanie dźwięku w zdecydowanej większości jest uznawane za poważne naruszenie prywatności i trudne do uzasadnienia. Wobec tego, najlepiej zrezygnować z jego rejestrowania.



