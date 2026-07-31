Czy taryfa dynamiczna się opłaca? Oto prawda o rachunkach za prąd

Spis treści: Jak działa taryfa dynamiczna i skąd biorą się tanie oraz drogie godziny? Rachunek za prąd w taryfie dynamicznej. Kto zyska, a kto straci? Jak maksymalnie obniżyć rachunek za prąd?

Taryfy dynamiczne są dostępne w Polsce od sierpnia 2024 roku i można je znaleźć w ofertach największych sprzedawców energii. Ich działanie znacząco różni się od tradycyjnych taryf G11 czy G12. Zamiast jednej lub dwóch stałych stawek za energię, cena zmienia się wraz z sytuacją na rynku hurtowym. Dla jednych odbiorców może to być szansa na realne oszczędności. Dla innych ryzyko, którego nie warto podejmować.

Jak działa taryfa dynamiczna i skąd biorą się tanie oraz drogie godziny?

W taryfie dynamicznej cena energii jest powiązana z notowaniami na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii. Oznacza to, że stawki na kolejny dzień są znane z wyprzedzeniem i publikowane po zakończeniu sesji giełdowej. Sprzedawcy energii udostępniają je swoim klientom, dzięki czemu mogą oni zaplanować zużycie na następne godziny. Do skorzystania z tego rozwiązania niezbędny jest licznik zdalnego odczytu.

W cenach giełdowych energii można zauważyć pewne prawidłowości. Najtańszy prąd najczęściej pojawia się wtedy, gdy w systemie energetycznym występuje nadwyżka energii, zwłaszcza z odnawialnych źródeł. W słoneczne lub wietrzne dni ceny w środku dnia potrafią wyraźnie spadać. Z kolei wieczorem, gdy miliony gospodarstw domowych uruchamiają urządzenia elektryczne, a produkcja energii z fotowoltaiki maleje, ceny rosną.

W taryfie dynamicznej cena prądu może się zmieniać co godzinę, a w czasem nawet co 15 minut. Wszystko zależy od wybranej oferty. Dlatego użytkownicy otrzymują z wyprzedzeniem harmonogram stawek obowiązujących kolejnego dnia. Takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne ryzyko. Bez możliwości skrupulatnego planowania zużycia prądu, końcowe rachunki mogą okazać się wyższe niż przy standardowej taryfie. W tym przypadku ceny zależą od sytuacji rynkowej, pogody, czynników gospodarczych i geopolitycznych.

Rachunek za prąd w taryfie dynamicznej. Kto zyska, a kto straci?

Największymi beneficjentami taryf dynamicznych są osoby, które mogą elastycznie sterować zużyciem energii oraz prosumenci. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli samochodów elektrycznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz systemów smart home. Takie gospodarstwa mogą przenosić najbardziej energochłonne czynności na godziny, gdy energia jest najtańsza. Przykładowo ładowanie samochodu elektrycznego można zaprogramować na noc lub godziny z nadwyżką energii z OZE. Podobnie magazyn energii może być ładowany przy niskich cenach i wykorzystywany wtedy, gdy energia na giełdzie drożeje. To oznacza realne zyski.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja osób, które zużywają większość energii w godzinach wieczornego szczytu. Jeśli domownicy są poza domem przez większą część dnia i korzystają z energochłonnych urządzeń dopiero po powrocie z pracy, taryfa dynamiczna może nie przynieść oszczędności. Wręcz przeciwnie, rachunki mogą wzrosnąć. Warto też pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Taryfa dynamiczna dotyczy ceny samej energii. Na rachunku nadal pozostają opłaty dystrybucyjne, opłata mocowa i inne składniki, które nie znikają po zmianie sposobu rozliczania.

Jak maksymalnie obniżyć rachunek za prąd?

Osoby korzystające z taryfy dynamicznej obniżą swoje rachunki za prąd, przesuwając zużycie energii na godziny z najniższymi cenami. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał tego rozwiązania, warto planować ładowanie auta, pracę zmywarki, pralki czy innych energochłonnych urządzeń na okresy, gdy ceny energii publikowane na kolejny dzień są najniższe. Zazwyczaj wypadają one w środku dnia, kiedy wiele osób jest w pracy, a fotowoltaika wytwarza najwięcej prądu.

Dla osób, które najwięcej energii zużywają wieczorami bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest taryfa G11. W przypadku takich użytkowników większe oszczędności przyniesie ograniczenie zużycia prądu niż zmiana taryfy. Pomagają w tym energooszczędne urządzenia AGD czy wymiana żarówek na ledowe. Warto wyłączać też sprzęty pozostawione w trybie czuwania czy rozsądne korzystać z klimatyzacji i ogrzewania elektrycznego.



