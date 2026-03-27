Gdzie najlepiej siedzieć w samolocie? Stewardesa zdradza, czego unikać

Wybór miejsca w samolocie dla wielu pasażerów jest przypadkowy lub zależy wyłącznie od ceny biletu. Tymczasem to właśnie lokalizacja fotela może przesądzić o komforcie podczas całego lotu, zwłaszcza na długich trasach. Doświadczona stewardesa zwraca uwagę, że za najmniej komfortową część samolotu uznawany jest jego tył - zwłaszcza rzędy znajdujące się przy toaletach. To właśnie tam gromadzą się pasażerowie czekający w kolejce, co stwarza niekorzystne warunki dla relaksu.

Dodatkowo powietrze w kabinie przemieszcza się od przodu do tyłu, przez co w tej części samolotu mogą kumulować się zapachy i drobne zanieczyszczenia. Podobnie ma się sprawa z turbulencjami - im dalej od skrzydeł tym są one bardziej odczuwalne. Siedzenia z tyłu reagują mocniej na ruchy maszyny, co może być problematyczne dla osób wrażliwych na kołysanie.

Najlepszy wybór na długie trasy

Miejsca na środku samolotu

Zdaniem ekspertów najlepszym rozwiązaniem są miejsca w środkowej części samolotu, szczególnie w okolicach skrzydeł lub tuż przed nimi. To tam lot jest najbardziej stabilny, a odczuwanie turbulencji zdecydowanie mniejsze.

- Ponieważ miejsce to znajduje się najbliżej środka ciężkości samolotu, ruchy i wibracje są tu zazwyczaj mniej odczuwalne niż na miejscach położonych dalej z tyłu - tłumaczy stewardesa.

Dodatkowym atutem tej strefy jest mniejszy ruch pasażerów i lepsza cyrkulacja powietrza.

Miejsca z przodu samolotu

Specjaliści dodają, że w przypadku lotów długodystansowych, przód samolotu może być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ najpierw tam zostaje podane jedzenie. Jeśli zależy ci na szybkiej przesiadce lub potrzebujesz wyjść z samolotu jak najszybciej po wylądowaniu, siedzenie z przodu także będzie dobrym wyborem.

Miejsca z tyłu samolotu

Niektórzy twierdzą, że to ostatni rząd w samolocie jest najlepszym wyborem, ponieważ można się odchylić na fotelu bez przeszkód, wiedząc, że nikt za nami nie siedzi. Umożliwia to wygodne ułożenie się, a przy dobrych wiatrach nie będziemy mieli sąsiada, gdyż wszyscy walczą o miejsca z przodu.

Siedzenia przy wyjściu awaryjnym nie zawsze są idealne

Jeśli lubisz się rozsiąść wygodnie, warto rozważyć siedzenia przy wyjściach ewakuacyjnych. Oferują one więcej miejsca na nogi, co bywa kluczowe przy długich lotach. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy może z nich skorzystać - pasażer musi spełniać określone wymagania bezpieczeństwa. Należy również zwrócić uwagę, że te miejsca są zazwyczaj chłodniejsze, a dodatkowo często przewija się tam więcej pasażerów - na przykład oczekujących na dostęp do toalety. To oznacza więcej hałasu i zakłóceń.

Plan ma znaczenie

Samo miejsce to nie wszystko - stewardesa podkreśla, że warto przygotować się do lotu jeszcze przed startem samolotu, szczególnie jeśli mamy w planach drzemkę. Najważniejszymi zadami są: unikać ciężkich posiłków, zabrać zatyczki do uszu i opaskę na oczy, i dopasować długość snu do swojego rytmu.

- Podczas długich nocnych lotów nie wahaj się poprosić personel pokładowy o dodatkowy koc, aby zapewnić sobie komfort - podsumowała stewardesa. - Zdziwiłbyś się, ilu pasażerów chrapie - nikt nie może na to poradzić, ale zatyczki do uszu to prawdziwe wybawienie, jeśli chodzi o wyciszenie tego hałasu.

Dlaczego boimy się węży? „One nie chcą mieć do czynienia z niczym, czego nie mogą zjeść” © 2026 Associated Press