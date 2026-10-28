Spis treści:
- Jakie są najpopularniejsze internetowe wyszukiwarki grobów w Polsce? Pomogą we Wszystkich Świętych
- Jak zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego?
- Dlaczego wyszukiwarka nie znajduje grobu? Ograniczenia i brak cyfryzacji
Jakie są najpopularniejsze internetowe wyszukiwarki grobów w Polsce? Pomogą we Wszystkich Świętych
Chcąc odnaleźć konkretny grób na cmentarzu, warto skorzystać z jednej z internetowych wyszukiwarek. Tego typu rozwiązania agregują lokalizacje z wielu różnych baz danych. Do najpopularniejszych tego rodzaju witryn należą:
- Grobonet.com - to jeden z najbardziej znanych polskich serwisów umożliwiających odszukanie blisko 7,5 mln zmarłych;
- Mogily.pl - to internetowa baza osób pochowanych, w której można odnaleźć ponad 2 mln zmarłych;
- eCmentarze.pl - ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych, dzięki której można znaleźć ponad 3,5 mln zmarłych;
- WebCmentarz.pl - to platforma wdrażana przez zarządców cmentarzy parafialnych i komunalnych, której także można użyć do odszukania konkretnego grobu.
Co ciekawe, możemy również skorzystać z lokalnych wyszukiwarek miejskich. Takie strony są charakterystyczne dla większych miast. Wyszukiwarki cmentarne oferuje między innymi Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kraków.
Jak zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego?
Korzystając ze smartfona i mając dostęp do jednej z wymienionych wyżej stron, możemy w bardzo łatwy sposób zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego.
Przykładowo, korzystając z Grobonetu, na głównym widoku portalu wpisujemy dane zmarłego po prawej stronie, tuż pod hasłem "Wyszukiwarka osób pochowanych". Możemy zawęzić obszar wyszukiwania do konkretnego województwa, miasta, a nawet cmentarza.
Jeśli znamy rok urodzin lub śmierci krewnego - te informacje także mogą nam posłużyć do odszukania mogiły.
Dlaczego wyszukiwarka nie znajduje grobu? Ograniczenia i brak cyfryzacji
Może się zdarzyć, że pomimo wpisania prawidłowych danych, wyszukiwarka nie znajduje grobu. Może to wynikać między innymi z braku danych (cmentarze w mniejszych miejscowościach często nie prowadzą tego rodzaju rejestrów w formie elektronicznej) bądź opóźnień w ich aktualizacji.
Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej skorzystać z innej strony. Może się bowiem zdarzyć, że poszczególne systemy korzystają z odmiennych baz danych. Pomóc może również sprawdzenie informacji w wyszukiwarce miejskiej.