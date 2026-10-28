Spis treści: Jakie są najpopularniejsze internetowe wyszukiwarki grobów w Polsce? Pomogą we Wszystkich Świętych Jak zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego? Dlaczego wyszukiwarka nie znajduje grobu? Ograniczenia i brak cyfryzacji

Jakie są najpopularniejsze internetowe wyszukiwarki grobów w Polsce? Pomogą we Wszystkich Świętych

Chcąc odnaleźć konkretny grób na cmentarzu, warto skorzystać z jednej z internetowych wyszukiwarek. Tego typu rozwiązania agregują lokalizacje z wielu różnych baz danych. Do najpopularniejszych tego rodzaju witryn należą:

Grobonet.com - to jeden z najbardziej znanych polskich serwisów umożliwiających odszukanie blisko 7,5 mln zmarłych;

Mogily.pl - to internetowa baza osób pochowanych, w której można odnaleźć ponad 2 mln zmarłych;

eCmentarze.pl - ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych, dzięki której można znaleźć ponad 3,5 mln zmarłych;

WebCmentarz.pl - to platforma wdrażana przez zarządców cmentarzy parafialnych i komunalnych, której także można użyć do odszukania konkretnego grobu.

Co ciekawe, możemy również skorzystać z lokalnych wyszukiwarek miejskich. Takie strony są charakterystyczne dla większych miast. Wyszukiwarki cmentarne oferuje między innymi Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kraków.

Jak zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego?

Korzystając ze smartfona i mając dostęp do jednej z wymienionych wyżej stron, możemy w bardzo łatwy sposób zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego.

Przykładowo, korzystając z Grobonetu, na głównym widoku portalu wpisujemy dane zmarłego po prawej stronie, tuż pod hasłem "Wyszukiwarka osób pochowanych". Możemy zawęzić obszar wyszukiwania do konkretnego województwa, miasta, a nawet cmentarza.

Jeśli znamy rok urodzin lub śmierci krewnego - te informacje także mogą nam posłużyć do odszukania mogiły.

Dlaczego wyszukiwarka nie znajduje grobu? Ograniczenia i brak cyfryzacji

Może się zdarzyć, że pomimo wpisania prawidłowych danych, wyszukiwarka nie znajduje grobu. Może to wynikać między innymi z braku danych (cmentarze w mniejszych miejscowościach często nie prowadzą tego rodzaju rejestrów w formie elektronicznej) bądź opóźnień w ich aktualizacji.

Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej skorzystać z innej strony. Może się bowiem zdarzyć, że poszczególne systemy korzystają z odmiennych baz danych. Pomóc może również sprawdzenie informacji w wyszukiwarce miejskiej.



