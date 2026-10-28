Jak znaleźć grób zmarłej osoby? Te aplikacje w tym pomogą

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Dzień Wszystkich Świętych to dla wielu osób okazja do odwiedzenia cmentarzy, na których spoczywają ich bliscy. Okazuje się jednak, że bardzo często trudno jest zlokalizować grób konkretnej osoby - szczególnie wtedy, gdy nie byliśmy na nim od dłuższego czasu. W tym przypadku pomocne mogą okazać się popularne wyszukiwarki grobów.

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Cmentarz.
Jak znaleźć grób na cmentarzu?Nieznanski Robert123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jakie są najpopularniejsze internetowe wyszukiwarki grobów w Polsce? Pomogą we Wszystkich Świętych
  2. Jak zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego?
  3. Dlaczego wyszukiwarka nie znajduje grobu? Ograniczenia i brak cyfryzacji

Jakie są najpopularniejsze internetowe wyszukiwarki grobów w Polsce? Pomogą we Wszystkich Świętych

Chcąc odnaleźć konkretny grób na cmentarzu, warto skorzystać z jednej z internetowych wyszukiwarek. Tego typu rozwiązania agregują lokalizacje z wielu różnych baz danych. Do najpopularniejszych tego rodzaju witryn należą:

  • Grobonet.com - to jeden z najbardziej znanych polskich serwisów umożliwiających odszukanie blisko 7,5 mln zmarłych;
  • Mogily.pl - to internetowa baza osób pochowanych, w której można odnaleźć ponad 2 mln zmarłych;
  • eCmentarze.pl - ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych, dzięki której można znaleźć ponad 3,5 mln zmarłych;
  • WebCmentarz.pl - to platforma wdrażana przez zarządców cmentarzy parafialnych i komunalnych, której także można użyć do odszukania konkretnego grobu.

Co ciekawe, możemy również skorzystać z lokalnych wyszukiwarek miejskich. Takie strony są charakterystyczne dla większych miast. Wyszukiwarki cmentarne oferuje między innymi Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kraków.

Jak zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego?

Korzystając ze smartfona i mając dostęp do jednej z wymienionych wyżej stron, możemy w bardzo łatwy sposób zlokalizować grób przez internet, znając tylko imię i nazwisko zmarłego.

Przykładowo, korzystając z Grobonetu, na głównym widoku portalu wpisujemy dane zmarłego po prawej stronie, tuż pod hasłem "Wyszukiwarka osób pochowanych". Możemy zawęzić obszar wyszukiwania do konkretnego województwa, miasta, a nawet cmentarza.

Jeśli znamy rok urodzin lub śmierci krewnego - te informacje także mogą nam posłużyć do odszukania mogiły.

Dlaczego wyszukiwarka nie znajduje grobu? Ograniczenia i brak cyfryzacji

Może się zdarzyć, że pomimo wpisania prawidłowych danych, wyszukiwarka nie znajduje grobu. Może to wynikać między innymi z braku danych (cmentarze w mniejszych miejscowościach często nie prowadzą tego rodzaju rejestrów w formie elektronicznej) bądź opóźnień w ich aktualizacji.

Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej skorzystać z innej strony. Może się bowiem zdarzyć, że poszczególne systemy korzystają z odmiennych baz danych. Pomóc może również sprawdzenie informacji w wyszukiwarce miejskiej.

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