Spis treści: Kiedy można ładować laptopa ładowarką do telefonu. Wymagania USB-C i Power Delivery Ile watów musi mieć ładowarka do smartfona, aby naładować laptopa? Czy ładowanie laptopa ładowarką do telefonu jest bezpieczne dla baterii?

Kiedy można ładować laptopa ładowarką do telefonu. Wymagania USB-C i Power Delivery

Samo złącze USB-C nie gwarantuje jeszcze kompatybilności obu urządzeń. Aby ładowarka od smartfona mogła zasilać laptopa, oba urządzenia muszą obsługiwać standard USB Power Delivery (USB-PD). To protokół, dzięki któremu ładowarka i urządzenie "dogadują się" w sprawie odpowiedniego napięcia oraz natężenia prądu.

Podczas podłączenia laptop wysyła informację o swoim zapotrzebowaniu energetycznym, a ładowarka deklaruje, jaką moc może dostarczyć. Jeśli parametry są zgodne, rozpoczyna się ładowanie. Dzięki temu współczesne ładowarki USB-C mogą zasilać zarówno smartfony, jak i laptopy, bez ryzyka podania zbyt wysokiego napięcia.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy laptop wyposażony w port USB-C można ładować przez ten port. Niektóre modele wykorzystują złącze wyłącznie do przesyłania danych lub obrazu. Dlatego przed użyciem ładowarki od smartfona warto sprawdzić specyfikację obu urządzeń. Laptop musi obsługiwać ładowanie przez USB-C w standardzie Power Delivery, a ładowarka zapewniać odpowiednią moc oraz obsługę USB-PD.

Ile watów musi mieć ładowarka do smartfona, aby naładować laptopa?

Najważniejszym parametrem jest moc wyrażana w watach (W). Typowe ładowarki do smartfonów mają dziś od 20 do 30 W. Dla większości laptopów to za mało lub wystarczy jedynie do bardzo wolnego ładowania podczas spoczynku. Jak to wygląda w praktyce dla ładowarek o różnej mocy?

około 30 W - może wystarczyć dla najlżejszych ultrabooków i niektórych modeli MacBook Air;

45 W - minimalna rozsądna wartość dla wielu cienkich laptopów;

65 W - to obecnie najbardziej uniwersalna moc dla laptopów biznesowych i domowych ;

90-100 W - laptopy dla grafików, fotografów, montażystów wideo;

Ponad 100 W - do laptopów gamingowych, przy czym nie zawsze da się je komfortowo zasilać zwykłą ładowarką - do laptopów gamingowych, przy czym nie zawsze da się je komfortowo zasilać zwykłą ładowarką USB-C

Jeżeli podłączysz do laptopa zbyt słabą ładowarkę, zwykle nie dojdzie do żadnej awarii. Komputer będzie ładował się bardzo wolno, może utrzymywać poziom baterii na stałym poziomie albo wręcz rozładowywać się podczas intensywnej pracy. Warto też zwrócić uwagę na kabel. Nie wszystkie przewody USB-C obsługują wysoką moc. Przy ładowaniu laptopów często potrzebny jest kabel przystosowany do przesyłania 100 W lub więcej.

Czy ładowanie laptopa ładowarką do telefonu jest bezpieczne dla baterii?

Jeśli zarówno laptop, jak i ładowarka obsługują USB Power Delivery, taka metoda jest bezpieczna dla baterii. Standard USB-PD został zaprojektowany właśnie po to, aby urządzenia automatycznie dobierały odpowiednie parametry ładowania. Ładowarka nie "wtłacza" pełnej dostępnej mocy na siłę. Laptop pobiera tylko tyle energii, ile potrzebuje.

Nie ma też znaczenia, że ładowarka jest mocniejsza od oryginalnego zasilacza. Podłączenie ładowarki 100 W do laptopa wymagającego 65 W jest normalne i nie powinno szkodzić urządzeniu. Znacznie większym problemem jest używanie zbyt słabej ładowarki, która nie zapewnia odpowiedniej ilości energii podczas pracy komputera.

Dla bezpieczeństwa baterii laptopa dużo ważniejsza jest jakość używanej ładowarki. Eksperci zalecają korzystanie z markowych ładowarek zgodnych ze standardami USB-IF i Power Delivery. Tanie, niesprawdzone akcesoria mogą nie zapewniać stabilnych parametrów zasilania lub odpowiednich zabezpieczeń. Najczęściej jedna ładowarka USB-C może dziś obsłużyć smartfon, tablet i laptop. Najlepiej sprawdzają się modele o mocy 65 W lub większej, wyposażone w obsługę USB Power Delivery. To pozwala ograniczyć liczbę przewodów i zasilaczy zabieranych do pracy czy w podróż.



