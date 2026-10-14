Spis treści: Przejście z godzin letnich na zimowe w taryfie G13 Kosztowny szczyt popołudniowy w taryfie G13. Czego lepiej nie robić? Dla kogo taryfa G13 jest całkowicie nieopłacalna?

Taryfa G13 dzieli dobę na trzy strefy cenowe za energię elektryczną: szczyt, półszczyt i godziny poza szczytem. W taryfie G11 jest jedna strefa cenowa, w taryfie G12 dwie, a taryfa G13 wprowadza jeszcze jedną, co pozwala aktywnie zarządzać momentem zużycia energii, wybierając godziny, w których ceny są najniższe lub średnie. Jednak nadejście października pokazało sporo wad tej taryfy.

Przejście z godzin letnich na zimowe w taryfie G13

W taryfie G13 godziny obowiązywania poszczególnych stref cenowych zmieniają się sezonowo z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Jak to wygląda? W obu sezonach niezmieniony pozostaje szczyt poranny (półszczyt), w którym obowiązuje średnia cena prądu - trwa on od 7:00 do 13:00.

Największa zmiana dotyczy godzin, w których ceny prądu są najwyższe. W okresie letnim szczyt ten obowiązuje od 19:00 do 22:00, z kolei w okresie zimowym od 16:00 do 21:00. Tym samym o dwie godziny wydłuża się czas, w którym za energię płaci się najwięcej.

Najniższe ceny (poza szczytem) w okresie letnim obowiązują od poniedziałku do piątku od 13:00 do 19:00 oraz od 22:00 do 7:00 i przez całą dobę w weekendy.

W okresie zimowym są to godziny od 13:00 do 16:00 oraz od 21:00 do 7:00 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w soboty i niedziele.

Okres zimowy trwa od października do marca, a w pozostałych miesiącach obowiązuje letni.

Szczyt popołudniowy w taryfie G13 jest cenowo bardzo dotkliwy, stawka za kWh w tej strefie potrafi być nawet kilkukrotnie wyższa niż w strefie pozaszczytowej (najniższej).

Stawki zatwierdzone przez prezesa URE wskazują, że prąd w strefie G13 w najdroższych godzinach kosztuje 1,50 zł brutto/kWh, w średnich 0,91 zł brutto/kWh, a w najniższych 0,63 zł brutto/kWh. Przy czym są to stawki urzędowe, do których dolicza się jeszcze opłaty stałe m.in. abonamentową, mocową i sieciową stałą. Ostateczne stawki mogą się nieznacznie różnić w zależności od sprzedawcy.

Kosztowny szczyt popołudniowy w taryfie G13. Czego lepiej nie robić?

Przede wszystkim w najdroższych godzinach warto ograniczyć ogrzewanie domu i wody prądem. Wyłączaj lub mocno ograniczaj działanie pomp ciepła, pieców czy bojlerów elektrycznych. Nagrzewaj wodę i dom w tanim okienku lub w nocy.

Nie włączaj pralki, suszarki bębnowej, zmywarki, piekarnika elektrycznego, płyty indukcyjnej na wielu palnikach naraz. Również ładowanie auta w szczycie popołudniowym generuje bardzo wysokie rachunki. Zimą zaplanuj to od godz. 21.

Odkurzanie, prasowanie, używanie elektronarzędzi czy nagrzewnic przesuwaj na wieczór po szczycie.

Warto również pamiętać o zbliżającej się zmianie czasu. Nie wszystkie liczniki automatycznie się przełączą, przez co tanie okienko w środku dnia może się przesunąć o godzinę. Lepiej to sprawdzić, aby przez przypadek nie zużywać dużo prądu w ciągu droższej strefy, nawet o tym nie wiedząc.

Dla kogo taryfa G13 jest całkowicie nieopłacalna?

Taryfa G13 wymaga dużej elastyczności. Będzie całkowicie nieopłacalna dla rodzin wracających do domu ok. godz. 16. Przykładowo, jeśli wracasz z pracy o 16:30, włączasz płytę indukcyjną, piekarnik, pranie, telewizor i ogrzewanie, a idziesz spać o 22:00, taryfa G13 wygeneruje ogromne koszty.

Taryfa ta będzie również nieopłacalna dla gospodarstw domowych bez programatorów czasowych przy bojlerach, pompach ciepła czy ładowarkach EV, bez których łatwo zapomnieć o obowiązujących godzinach i nabić wysoki rachunek.

Nie sprawdzi się również w przypadku osób, które ogrzewają dom tradycyjnymi grzejnikami elektrycznymi np. konwektorowymi. Takie modele oddają ciepło tylko wtedy, gdy pracują. Wyłączenie ich w zimie w godzinach popołudniowych doprowadzi do wychłodzenia domu, a ich włączenie w tym czasie będzie bardzo kosztowne.

Taryfa G13 nie będzie również dobrą opcją dla kogoś, kto nie chce stale pilnować zegarka i dostosowywać swoich codziennych nawyków do harmonogramu dostawcy energii. Znacznie lepszym wyborem będzie taryfa jednostrefowa G11 lub taryfa dwustrefowa.



