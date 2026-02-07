Podróżując samolotem, szczególnie na dalsze odległości na zachód lub wschód, może złapać nas potężny jet lag. Jest to zaburzenie zegara biologicznego, które występuje, jeśli przelecimy przez minimum trzy strefy czasowe.

Jakie są objawy jet lagu?

Jet lag nie jest przyjemny. Powoduje senność w dzień, bezsenność w nocy i ogólne zmęczenie, które trwa zazwyczaj do trzech dni. Często boli nas wtedy głowa, mamy złe samopoczucie i brak apetytu. Istnieją jednak sposoby na radzenie sobie z tym zjawiskiem.

Jak uniknąć jet lagu?

Można starać się mu zapobiec. Kluczowy jest odpowiedni wypoczynek przed podróżą, unikanie alkoholu i kofeiny podczas lotu oraz spożywanie lekkostrawnych posiłków. W przypadku problemów z zaśnięciem podczas lotu można zażyć lekkie środki nasenne, np. małą dawkę melatoniny, aby pomóc organizmowi dostosować się do nowej strefy czasowej. Jeśli masz problemy z zaśnięciem w samolocie, rozważ zakup słuchawek z aktywną redukcją szumów (ANC), aby oddzielić się od otoczenia i stworzyć lepsze warunki do odpoczynku. Dobrze sprawdzi się też poduszka na szyję i opaska na oczy. Parę razy podczas lotu przejdź się po pokładzie, żeby poprawić krążenie w nogach i się rozciągnąć. Przede wszystkim trzeba utrzymuj nawodnienie - suche powietrze w samolocie powoduje, że nasz organizm szybko się odwadnia, więc należy pić dużo wody, aby nie dopuścić do bólów głowy i zmęczenia.

Pójście spać zaraz po dotarciu do hotelu nie zawsze jest dobrym pomysłem. Czasem nawet krótka drzemka może pogłębić jet lat. 123RF/PICSEL

Czy da się uniknąć jet lagu?

Kluczem do zmniejszenia jet lagu jest przestawienie zegara biologicznego na czas zbliżony do lokalnego w miejscu docelowym. Jednym ze sposobów na to jest zaplanowanie czasu lądowania samolotu. Istnieje zasada, która może pomóc w tej sprawie. W zależności od tego, czy lecisz na wschód, czy zachód, spróbuj lądować w określonych porach.

Jeśli lecisz na wschód, zarezerwuj lot, który pozwoli uniknąć lądowania we wczesnych godzinach porannych - podróż w tym kierunku oznacza rozpoczynanie i kończenie dnia wcześniej niż zwykle.

Lecąc na zachód musisz przestawić swój zegar biologiczny na późniejszy czas - dzień zaczyna się i kończy później. Wtedy staraj się lądować jak najwcześniej, dzięki czemu szybciej się zregenerujesz.

Dlaczego to działa?

Jest to mądre posunięcie, ponieważ dzięki niemu pomagasz swojemu organizmowi zsynchronizować się z lokalnym czasem. Nieodpowiednia pora dnia i nocy może nasilać jet lag, ponieważ lecąc na wschód z pięciogodzinną różnicą czasu, i lądując o 7 - to dla ciebie 2 w nocy. Twój zegar szaleje, bo jest już jasno, więc aby go nieco uspokoić, warto unikać ekspozycji na światło przed około 4 lub 5 czasu swojego, a nie lokalnego. Natomiast lądując nieco później, np. o 10 lub później, twój zegar myśli, że jest już 5 rano. Dlatego wyjście na światło jest dobre dla organizmu. Wtedy po wylądowaniu lub dotarciu do hotelu umyj zęby - to pobudza, a jeśli jest czas, można również wziąć prysznic. W odwrotny sposób działa podróżowanie na zachód.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press