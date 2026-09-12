Telefon nagle zwolnił? Ten ukryty folder kradnie gigabajty

Agnieszka Kasprzyk

Agnieszka Kasprzyk

Smartfon zaczął działać wolniej, a system wciąż informuje o braku miejsca? Wiele osób od razu usuwa zdjęcia lub odinstalowuje programy, tymczasem problem często kryje się zupełnie gdzie indziej. W pamięci telefonu gromadzą się tzw. pliki-śmieci, które potrafią zajmować nawet kilka, a czasem kilkanaście gigabajtów. Większość osób nawet nie wie o ich istnieniu.

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Twój smartfon nie jest szybki jak kiedyś? Pomyśl o wyczyszczeniu pamięci telefonu123RF.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym są pliki-śmieci w smartfonie i skąd się biorą?
  2. Jak wyczyścić telefon ze śmieci?
  3. Co zrobić, gdy czyszczenie nie pomaga, a telefon nadal jest wolny?

Czym są pliki-śmieci w smartfonie i skąd się biorą?

Zaśmiecanie pamięci telefonu to naturalny efekt codziennego korzystania ze smartfona. Każda aplikacja zapisuje dane tymczasowe, które mają przyspieszać działanie programu. To między innymi pamięć podręczna przeglądarki, miniatury zdjęć, pobrane fragmenty filmów czy pliki tworzone przez komunikatory.

Problem pojawia się wtedy, gdy takie dane przestają być potrzebne, ale nadal zajmują miejsce w pamięci urządzenia. Szczególnie dużo plików-śmieci pozostawiają aplikacje społecznościowe, serwisy streamingowe oraz komunikatory. WhatsApp, Messenger, TikTok czy Instagram mogą z czasem zgromadzić kilka gigabajtów niepotrzebnych plików. A to właśnie z nich korzystamy na co dzień.

W smartfonach z Androidem sporą część takich danych można znaleźć w folderach pamięci podręcznej aplikacji. W iPhone'ach system sam zarządza większością plików tymczasowych, ale także tam z czasem mogą pojawić się problemy związane z przepełnioną pamięcią.

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Jak wyczyścić telefon ze śmieci?

Najprostszym sposobem na wyczyszczenie telefonu ze śmieci jest skorzystanie z wbudowanych narzędzi do zarządzania pamięcią. W Androidzie wystarczy wejść w ustawienia, otworzyć sekcję pamięci masowej i sprawdzić, które aplikacje zajmują najwięcej miejsca. Następnie można wyczyścić pamięć podręczną wybranych programów.

Przy okazji warto zerknąć do folderu z pobranymi plikami. To jedno z miejsc, o których często zapominamy. Znajdują się tam stare dokumenty PDF, instalatory aplikacji, zdjęcia i pliki wideo, które od dawna nie są potrzebne. Wiele z nich ściągamy zupełnie przypadkiem lub dla jednorazowego użycia.

Dobrym pomysłem jest także usunięcie nieużywanych aplikacji. Program zainstalowany kilka lat temu może zajmować kilkaset megabajtów, a po aktualizacjach nawet kilka gigabajtów. Jeśli nie był uruchamiany od miesięcy, prawdopodobnie tylko niepotrzebnie obciąża pamięć urządzenia. Posiadacze iPhone'ów mogą dodatkowo skorzystać z funkcji automatycznego odciążania aplikacji. System usuwa rzadko używane programy, zachowując jednocześnie zapisane dane użytkownika.

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Co zrobić, gdy czyszczenie nie pomaga, a telefon nadal jest wolny?

Jeżeli po usunięciu śmieci smartfon wciąż działa ospale, przyczyna może być bardziej złożona. Często problemem jest niemal całkowicie zapełniona pamięć wewnętrzna. Specjaliści zalecają pozostawienie przynajmniej 10-20 proc. wolnego miejsca, ponieważ system potrzebuje go do sprawnego działania i obsługi aktualizacji. Mniej niż 10 proc. może już spowodować problemy.

Gdy czyszczenie nic nie dało, można sprawdzić, ile aplikacji działa w tle. Niektóre programy stale synchronizują dane, pobierają aktualizacje lub śledzą lokalizację użytkownika. To nie tylko zajmuje pamięć RAM, ale także dodatkowo obciąża procesor.

Jeżeli telefon ma już kilka lat, a jego parametry były przeciętne już w dniu zakupu, spowolnienie może wynikać po prostu ze starzenia się sprzętu. Nowsze wersje systemu i aplikacji mają coraz większe wymagania, którym starsze urządzenia nie zawsze potrafią sprostać.

W takiej sytuacji warto wykonać kopię zapasową danych i rozważyć przywrócenie ustawień fabrycznych. To jedno z najskuteczniejszych rozwiązań pozwalających przywrócić dawną płynność działania smartfona. Jeśli nawet po takim zabiegu urządzenie nadal działa wolno, prawdopodobnie nadszedł czas na wymianę sprzętu.

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