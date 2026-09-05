Spis treści: Czym jest standard VESA i dlaczego jest kluczowy przy wyborze uchwytu do telewizora? Jak sprawdzić i zmierzyć rozstaw VESA w telewizorze? Najpopularniejsze rozmiary VESA a przekątna i waga telewizora

Czym jest standard VESA i dlaczego jest kluczowy przy wyborze uchwytu do telewizora?

Telewizor i oprzyrządowanie do niego kupujemy raczej rzadko. Nic więc dziwnego, że niektóre opisy sprzętu możemy błędnie interpretować. Wiele osób uważa, że oznaczenia takie jak 200 × 200 czy 400 × 400 mają związek z rozdzielczością lub rozmiarem ekranu. W rzeczywistości to standard VESA, który informuje o rozmieszczeniu otworów montażowych znajdujących się z tyłu telewizora. To właśnie te wymiary muszą zgadzać się z uchwytem ściennym. VESA to skrót od Video Electronics Standards Association. Dzięki temu producenci telewizorów i uchwytów korzystają z tych samych wymiarów, co pozwala na wzajemną kompatybilność urządzeń różnych marek.

Oznaczenie VESA zapisuje się w formacie szerokość × wysokość i podaje w milimetrach. Jeśli telewizor ma standard VESA 400 × 200, oznacza to, że odległość między otworami w poziomie wynosi 400 mm, a w pionie 200 mm. Z kolei VESA 200 × 200 to identyczny rozstaw w obu kierunkach. Rozmiar VESA nie mówi nic o przekątnej ekranu ani rozdzielczości telewizora. Duże odbiorniki często wykorzystują większe rozstawy otworów, jednak nie jest to reguła. Dwa telewizory o tej samej przekątnej mogą korzystać z różnych standardów montażowych. Dlatego przed zakupem uchwytu warto sprawdzić konkretny model urządzenia, zamiast kierować się wyłącznie liczbą cali.

Jak sprawdzić i zmierzyć rozstaw VESA w telewizorze?

Najprostszym sposobem jest odszukanie specyfikacji producenta. Informacje o standardzie VESA zazwyczaj znajdują się w instrukcji obsługi lub na stronie wsparcia technicznego danego modelu telewizora. Jeśli nie masz dostępu do dokumentacji, rozstaw można zmierzyć samodzielnie. Wystarczy zmierzyć odległość od środka jednego otworu montażowego do środka drugiego w poziomie, a następnie wykonać taki sam pomiar w pionie. Wynik należy zapisać w milimetrach.

Przykładowo, jeśli odległość między otworami wynosi 400 mm w poziomie i 200 mm w pionie, oznacza to standard VESA 400 × 200. Tak uzyskany wynik można bezpośrednio porównać ze specyfikacją uchwytu ściennego. Zgodność standardu VESA to dopiero pierwszy krok. Równie ważne jest sprawdzenie maksymalnego udźwigu uchwytu. Nawet jeśli otwory montażowe pasują idealnie, zbyt słaby uchwyt może nie utrzymać cięższego telewizora.

Najpopularniejsze rozmiary VESA a przekątna i waga telewizora

Producenci starają się nie mnożyć niepotrzebnie standardów uchwytów. W przypadku telewizorów często spotyka się m.in. VESA 200 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 400, 600 × 400 czy 800 × 400. W mniejszych odbiornikach mogą występować także mniejsze rozstawy, np. 100 × 100 lub 200 × 100. W przypadku bardzo dużych odbiorników można natknąć się także na rozmiary 600 × 400 czy nawet 800 × 400. Choć istnieje pewna zależność między wielkością ekranu a stosowanym standardem, nie należy traktować jej jako pewnika. Telewizory 32-43 cali często korzystają z VESA 200 × 200, modele 55-65 cali zwykle wykorzystują rozstawy z zakresu 300 × 300 do 400 × 400. Natomiast największe konstrukcje 75-85 cali nierzadko wymagają standardów 400 × 400 lub 600 × 400.

Aby ułatwić życie użytkownikom, wiele uchwytów ściennych jest uniwersalnych i obsługuje kilka różnych rozstawów VESA. Nie trzeba więc szukać modelu przeznaczonego wyłącznie dla jednego standardu. Wystarczy sprawdzić, czy konkretny rozstaw telewizora znajduje się na liście obsługiwanych przez uchwyt.

Oprócz rozmiaru VESA trzeba też porównać wagę telewizora z maksymalnym obciążeniem uchwytu. Wagę urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi, na stronie producenta lub w specyfikacji sklepu internetowego. Sprawdzać należy masę telewizora bez podstawy, bo właśnie ona ma znaczenie przy montażu ściennym. Z kolei maksymalne obciążenie uchwytu producenci umieszczają w specyfikacji technicznej produktu, zwykle w kilogramach. Warto zainwestować w uchwyt z zapasem nośności względem masy telewizora.

Poza parametrami technicznymi sprzętu przy wieszaniu telewizora trzeba też zwrócić uwagę na rodzaj ściany. Innego sposobu mocowania wymagają ściany murowane, innego betonowe, a jeszcze innego płyty gipsowo-kartonowe. Każde podłoże wymaga odpowiednich kołków, wkrętów i sposobu zamontowania. Informacje o zalecanym rodzaju kołków, średnicy wiertła, głębokości otworu i odpowiednich wkrętach znajdziemy w instrukcji uchwytu oraz w dokumentacji producenta konkretnego systemu mocowania.



