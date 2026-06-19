Spis treści: Fala upałów nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenie Wysokie temperatury bywają niebezpieczne. Upał to obciążenie dla organizmu Jak się schłodzić w trakcie upału? Pamiętaj o tych skutecznych metodach

Fala upałów nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenie

Do Polski dociera fala upałów. W wielu miejscach na terenie kraju termometry pokażą temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie dla powiatów znajdujących się w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i śląskim. Temperatura maksymalna w tych regionach może dobić nawet do 35 stopni Celsjusza.

Co ciekawe, upały szykują się również w innych częściach Europy. Jeśli prognozy się sprawdzą, w Berlinie i Pradze temperatury w weekend osiągną około 31-33 stopnie Celsjusza. Paryżanie, z kolei, będą mogli liczyć na około 32-36 stopni Celsjusza, a mieszkańcy Budapesztu i Wiednia - 33-34 stopnie Celsjusza.

Wysokie temperatury bywają niebezpieczne. Upał to obciążenie dla organizmu

Choć wielu osobom wysokie temperatury kojarzą się z beztroskim spędzaniem czasu na plaży, w ogródku czy na działce, to jednak należy pamiętać o tym, że żar lejący się z nieba bywa niebezpieczny. Upał może w krótkim czasie doprowadzić do odwodnienia lub udaru cieplnego.

W trakcie wysokich temperatur, termoregulacja stanowi dla organizmu znaczne obciążenie - to szczególny wysiłek między innymi dla układu krwionośnego. Właśnie dlatego, warto chronić się przed przegrzaniem.

Jak się schłodzić w trakcie upału? Pamiętaj o tych skutecznych metodach

By uchronić się przed negatywnymi skutkami upału, warto w szczególności dbać o nawodnienie. Podczas upałów pocimy się znacznie intensywniej, wobec czego należy regularnie uzupełniać płyny. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się zwykła woda w temperaturze pokojowej - warto do niej dodać niewielką ilość cytryny i mięty dla orzeźwienia.

W schłodzeniu się w trakcie upału może pomóc również prysznic. Lepiej jednak nie polewać się lodowatym strumieniem - najlepiej postawić na letnią wodę i stopniowo obniżać jej temperaturę. Jeśli jest nam gorąco, możemy również zastosować chłodne okłady w postaci zwilżonego ręcznika. Warto umieścić je na karku lub na czole.

Podczas fali upałów dobrze jest pamiętać o odpowiednim ubiorze - najlepiej nosić wówczas lekkie i przewiewne ubrania. Jeśli chcemy przebywać na słońcu, należy zabrać ze sobą nakrycie głowy - nie zaszkodzi również zastosowanie kremu z filtrem. Jeśli jest taka możliwość - pozostańmy w domu w trakcie najgorętszej pory dnia.

Pomocna może okazać się również zmiana jadłospisu. W trakcie upałów lepiej postawić na zupy typu chłodnik, lekkie warzywa oraz owoce. Tego rodzaju jedzenie pozwoli nam dodatkowo nawodnić organizm.





Nowa metoda wspierana przez AI może pomóc osobom z chorobą Parkinsona © 2026 Associated Press