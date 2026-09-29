Uwolnij Gmail ze spamu. Ten prosty trik w tym pomoże

Spis treści: Masz Gmaila? Ten sposób pozwoli ci ograniczyć spam Jak dbać o porządek w skrzynce mailowej?

Masz Gmaila? Ten sposób pozwoli ci ograniczyć spam

Prawdopodobnie każdy z nas otrzymuje niechciane maile z promocją różnego rodzaju produktów bądź usług. Jeśli nie usuwamy denerwujących wiadomości regularnie, po niedługim czasie może się ich zgromadzić całkiem sporo. Warto jednak wiedzieć, że nawet częste pozbywanie się spamu ze skrzynki nie rozwiąże źródła problemu.

Okazuje się, że istnieje pewien sprytny trik, dzięki któremu możemy ograniczyć liczbę niechcianych wiadomości. Najpierw uruchamiamy Gmaila, a następnie, w pasku adresowym przeglądarki, zwracamy uwagę na link. Na jego końcu powinna widnieć fraza "#inbox". Zamieniamy ją na "#sub" i klikamy klawisz "Enter". Alternatywnie, będąc na pulpicie aplikacji, możemy kliknąć opcję "Więcej" po lewej stronie, a następnie wybrać "Zarządzaj subskrypcjami".

Naszym oczom ukaże się lista "subskrypcji" uszeregowana od nadawców, którzy najczęściej wysyłają nam e-maile. Z tego poziomu możemy w łatwy sposób "Anulować subskrypcję" od danych nadawców, co poskutkuje zaprzestaniem przesyłania nam niechcianych wiadomości.

Co jednak ważne, po anulowaniu subskrypcji nadawcy mogą potrzebować paru dni, by przestać wysyłać wiadomości.

Jak dbać o porządek w skrzynce mailowej?

Dbanie o porządek w skrzynce pocztowej jest istotne z paru względów. Przede wszystkim - w natłoku niechcianego spamu bardzo często tracimy z oczu wiadomości, których faktycznie potrzebujemy. To szczególnie ważne na przykład w sytuacji, gdy czekamy na maila z ważną umową lub fakturą.

Co zrobić, by ułatwić sobie korzystanie ze skrzynki pocztowej? Przede wszystkim, dobrze jest skorzystać z ustawień dotyczących filtrowania. W przypadku istotnych wiadomości od konkretnego nadawcy dobrze jest przypisać im kategorie (np. rachunki, faktury), bądź oznaczać zawsze jako ważne. W ten sposób, maile powinny trafiać do stosownego folderu, dzięki czemu nie będą się nam mieszać z niechcianym spamem.

Z kolei w usuwaniu wiadomości może nam pomóc wyszukiwanie po słowach kluczowych. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość masowego pozbycia się maili zawierających konkretne frazy (na przykład "newsletter" czy "promocja"). Jeśli obawiamy się, że przez przypadek usuniemy coś ważnego, dobrze jest zarchiwizować niechciane wiadomości.



