Spis treści: Ile prądu pobiera telewizor w trybie czuwania? Dlaczego tryb czuwania jest kluczowy dla żywotności ekranów? Kiedy warto całkowicie wyłączyć telewizor?

Nowoczesny telewizor po wyłączeniu pilotem wcale nie kończy pracy. U wielu modeli właśnie wtedy zaczynają działać mechanizmy odpowiedzialne za ochronę i utrzymanie jakości obrazu. Dlatego pozornie rozsądny nawyk odłączania sprzętu od prądu może przynieść odwrotny efekt do zamierzonego. Zanim więc zaczniesz walczyć o oszczędność kilku złotych rocznie na rachunkach za prąd, sprawdź, czy w efekcie nie czekają cię większe wydatki.

Ile prądu pobiera telewizor w trybie czuwania?

Przez lata wokół trybu czuwania narosło wiele mitów. Najpopularniejszy mówi, że urządzenie pozostawione w standby niepotrzebnie "pożera" energię przez całą dobę. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej. Od lat producenci muszą spełniać restrykcyjne normy unijne dotyczące zużycia energii. Nowoczesne telewizory pobierają w trybie czuwania nie więcej niż 0,5 W mocy. W urządzeniach wyświetlających informacje, np. godzinę, limit wynosi 1 W.

Przełóżmy to na pieniądze. Jeśli telewizor pobiera 0,5 W przez całą dobę, roczne zużycie energii wyniesie około 4,4 kWh. Przy cenie energii na poziomie około 1 zł za kWh oznacza to koszt rzędu zaledwie 4-5 zł rocznie. Dla wielu może być zaskoczeniem, że przez cały rok telewizor w trybie czuwania kosztuje mniej niż jedna kawa kupiona na stacji benzynowej.

Mówimy tu o sprzęcie nowej generacji, produkowanym od ostatnich kilkunastu lat. Takie urządzenia muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące zużycia energii w trybie czuwania obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Dlaczego tryb czuwania jest kluczowy dla żywotności ekranów?

Współczesny telewizor nie jest już zwykłym ekranem. To komputer z własnym systemem operacyjnym, pamięcią i zestawem funkcji serwisowych. Gdy wyłączasz go pilotem, urządzenie przechodzi w stan czuwania, czyli standby. Nie oznacza to jednak całkowitego bezruchu. W tym czasie może pobierać aktualizacje, przygotowywać aplikacje do szybszego uruchomienia czy wykonywać procedury konserwacyjne.

Ekrany OLED potrzebują trybu czuwania, by dbać o ekran. Po wyłączeniu urządzenia pilotem proces pracy panelu jeszcze się nie kończy. Takie telewizory w trybie standby uruchamiają automatyczne procesy kompensacji pikseli, nazywane również odświeżaniem pikseli lub pixel refresh. Ich zadaniem jest wyrównywanie naturalnego zużycia poszczególnych pikseli i ograniczanie ryzyka wypaleń obrazu.

Producent zakłada, że po zakończeniu oglądania użytkownik wyłączy telewizor pilotem, pozostawiając go podłączonego do sieci elektrycznej. Wtedy urządzenie może samodzielnie przeprowadzić procedurę konserwacyjną. Jeżeli natomiast od razu odetniesz zasilanie listwą lub wyciągniesz wtyczkę z kontaktu, proces zostanie przerwany albo w ogóle się nie rozpocznie.

Sporadyczne odłączanie telewizora od prądu nie stanowi problemu. Jednak, gdy dzieje się to regularnie, utrudnia działanie mechanizmów chroniących panel przed nierównomiernym zużyciem. To właśnie dlatego producenci OLED-ów od lat zalecają, aby po zakończeniu oglądania pozostawiać telewizor w trybie czuwania.

Kiedy warto całkowicie wyłączyć telewizor?

Są sytuacje, w których całkowite wyłączenie telewizora jest wskazane. Przede wszystkim sprzęt odłączamy od prądu podczas dłuższej nieobecności w domu. Jeśli wyjeżdżasz na urlop na tydzień lub dwa, ochroni to sprzęt przed skutkami przepięć lub awarii instalacji elektrycznej.

Drugim przypadkiem są problemy z działaniem systemu Smart TV. Jeśli telewizor działa wolniej niż zwykle, zawieszają się aplikacje albo nie reaguje na polecenia, pomóc może pełen restart. Warto wtedy wyłączyć urządzenie, odczekać chwilę i dopiero odłączyć je od zasilania. Po kilku minutach można ponownie podpiąć telewizor do sieci. To taki odpowiednik ponownego uruchomienia smartfona lub komputera.



