WhatsApp i możliwość szyfrowania - ciekawe rozwiązanie

WhatsApp stosuje zabezpieczenie end-to-end, czyli każda wiadomość i rozmowy są zaszyfrowanie. Może je widzieć tylko i wyłącznie nadawca i odbiorcy. Po naciśnięciu “wyślij" wiadomość zostaje zakodowana, a jej rozszyfrowanie następuje dopiero po trafieniu do innych uczestników konwersacji. Takie zabezpieczenie sprawia, że przynajmniej w teorii ani Facebook ani WhatsApp nie mają dostępu do konwersacji użytkowników komunikatora. Rzeczywistość pokazała co innego i niestety istnieje furtka, którą administratorzy mogą wykorzystać. Niemniej nadal jest to przydatne zabezpieczenie przed innymi podmiotami trzecimi.

WABetaInfo poinformowało, że WhatsApp rozpoczął wypuszczanie z fazy testów funkcji, która pozwala na zaszyfrowanie swojej kopii zapasowej. Będzie to działało na tej samej zasadzie co kodowanie end-to-end wiadomości na komunikatorze. W tym przypadku furtka dla Facebooka nie będzie istniała, a przynajmniej nie ta sama. Wcześniej administratorzy największego portalu społecznościowego na świecie wykorzystywali funkcję zgłoszonych wiadomości przez użytkowników, by uzyskać dostęp do rozmowy w celu weryfikacji zgłoszenia. W przypadku kopii zapasowej nie będzie to możliwe.

Wspomniana funkcja kodowania kopii zapasowej pojawi się zarówno w wersji aplikacji na Androida, jak i iOS-a. Kopia zapasowa będzie zabezpieczona przez hasło lub 64 bitowe szyfrowanie. Należy pamiętać, że WhatsApp nie będzie w stanie pomóc odzyskać danych w przypadku zapomnienia hasła.

