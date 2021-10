Facebook, właściciel komunikatora WhatsApp, ze względów bezpieczeństwa i problematycznej obsługi starszych wersji systemów Android oraz iOS, podjął decyzję o zatrzymaniu wsparcia dla urządzeń mobilnych z systemem Android w wersji 4.0.4 lub starszych. Zmiany obejmą również użytkowników telefonów iPhone z systemem iOS 10 lub starszą wersją. Nieuchronny koniec wsparcia dla telefonów i tabletów z wymienionymi wersjami systemów ma nadejść wraz z najnowszą aktualizacją oprogramowania.



WhatsApp - co można zrobić przed aktualizacją?



Umieszczona poniżej lista z telefonami, które oficjalnie utracą wsparcie WhatsAppa, zawiera stare urządzenia, w niektórych przypadkach smartfony mające nawet więcej niż 10 lat, ale warto się jej dokładnie przyjrzeć i zastanowić, czy ktoś z naszej rodziny lub znajomych nadal nie korzysta z kilkuletniego smartfonu. Możliwe, że nadal tak jest, a wtedy utraci on dostęp do popularnego komunikatora. Warto dodatkowo zajrzeć do ustawień aktualizacji smartfonu z Androidem i sprawdzić, czy starsze urządzenie, którego nie ma na liście może, zostać zaktualizowane do nowszej wersji Androida - lepiej uniknąć przykrej sytuacji, kiedy niezaktualizowany system nie będzie już wspierał WhatsAppa.



WhatsApp - lista telefonów, na których komunikator nie będzie działał o 1 listopada:

· Apple iPhone: Apple iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE



· Alcatel: One Touch Evo 7

· Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S i Ascend D2

· LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD i 4X HD, i Optimus F3Q

· Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core i Galaxy Ace 2

· Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S

· ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 i Grand Memo

· Pozostałe: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 i THL W8.

Dodatkowo warto pamiętać, że w Polsce nie brakuje tanich tabletów lub urządzeń innych producentów, które nadal mogą jeszcze korzystać z Androida wersji 4.0.4 lub starszej iteracji. Zawsze warto się upewnić, czy tak nie jest, aby uniknąć problemów.

Zdjęcie WhatsApp to najbardziej rozpoznawany komunikator na świecie. Fot. ©stegarau / 123RF/PICSEL

Facebook nieustannie zmienia WhatsAppa



Według szacunków strony Statista, WhatsApp ma ponad dwa miliardy użytkowników miesięcznie, czyniąc go najpopularniejszym komunikatorem świata. Facebook nieustannie aktualizuje swój produkt, pracując chociażby nad nową funkcją związaną z wiadomościami głosowymi. W tym roku wiele kontrowersji wywołała zmiana regulaminu WhatsAppa - niektórzy użytkownicy nadal nie zaakceptowali nowych zasad użytkowania komunikatora. Wiadomo, co im grozi, jeśli nie zgodzą się na nowy regulamin.