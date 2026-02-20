Przyszłość Antarktydy zależy od naszych decyzji

Jak może wyglądać przyszłość Antarktydy? Naukowcy opracowali nowe prognozy bazujące na tym, jak szybko świat ograniczy emisje gazów cieplarnianych. Wyniki sugerują, że najbliższe dekady będą kluczowe, a decyzje podjęte dziś mogą wpłynąć na los lodowców i ekosystemów nawet przez setki lat.

Badania skupiły się szczególnie na Półwyspie Antarktycznym - jednym z najszybciej ocieplających się regionu kontynentu. To obszar dobrze poznany przez naukowców, ale jednocześnie wyjątkowo wrażliwy na zmiany klimatu. Modele uwzględniały kilka scenariuszy emisji - od stosunkowo niskiego wzrostu temperatury o około 1,8 st. Celsjusza, do bardzo wysokiego, sięgającego ponad 4 st. Celsjusza do końca wieku.

Wysoka cena za wysokie emisje gazów cieplarnianych

Symulacje pokazują, że przy wysokich emisjach może dojść do poważnych zmian w środowisku. Ocieplające się wody oceanu będą przyśpieszać topnienie lodu zarówno na lądzie, jak i na morzu. W najgorszym scenariuszu zasięg lodu morskiego może zmniejszyć się nawet o około 20 proc., co zagrozi organizmom, takim jak kryl, czyli kluczowy element łańcucha pokarmowego dla wielu zwierząt, w tym pingwinów i wielorybów.

Na Antarktydzie żyje jeden z największych ze współczesnych pingwinów - pingwin cesarski Greg Dimijian East News

Zmiany nie ograniczą się wyłącznie do Antarktydy. Topnienie lodowców przyczyni się do wzrostu poziomu mórz, a ocieplenie oceanu może wpływać na globalne prądy morskie i pogodę w innych częściach świata. Innymi słowy, to co dzieje się na południowym krańcu Ziemi, oddziałuje na klimat całej planety. Wiele procesów może stać się praktycznie nieodwracalnych w skali ludzkiego życia, a odbudowa lodowców czy powrót niektórych gatunków do swojego środowiska naturalnego byłby bardzo trudny lub wręcz niemożliwy.

Jak ograniczenie emisji wpłynie na los lodowców?

W bardziej optymistycznym wariancie, jeśli ograniczymy emisje, zmiany nadal będą zachodzić, ale w znacznie wolniejszym tempie. Lodowce w większości przetrwają, a wkład regionu w podnoszenie poziomu mórz będzie niewielki.

Ocieplenie klimatu wpłynie nie tylko na sam lód, ale także na warunki pogodowe i ekosystemy. Można spodziewać się częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz dalszego cofania się lodowców.

Naukowcy podkreślają, że choć modele klimatyczne są uproszczeniem rzeczywistości, jedno jest pewne - tempo ocieplenia w najbliższych latach zdecyduje o tym, czy Antarktyda zachowa swój obecny charakter, czy przejdzie trwałą i głęboką transformację. Wiele procesów może mieć charakter długotrwały, nawet jeśli ocieplenie zostałoby później zahamowane. Antarktyda stała się czymś w rodzaju systemu ostrzegawczego dla ludzkości. Jeśli nie zatrzymamy emisji gazów cieplarnianych, przyszłość może być bardzo nieciekawa.

