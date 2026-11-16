W skrócie Przez dziesięciolecia jezioro Bajkał borykało się z niedoborem wody, a rzeka Selenga, będąca głównym źródłem zasilania, drastycznie zmniejszyła swój przepływ.

Od 2017 roku naukowcy zaobserwowali wyraźne odrodzenie jeziora, w tym wzrost przepływu w rzece Selenga o 145 procent w porównaniu do wieloletniej średniej.

Poprawa stanu Bajkału wynika z naturalnych wahań klimatu, w tym niższych temperatur wód północnego Pacyfiku oraz zwiększonej pokrywy lodu morskiego w Arktyce.

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Bajkał przez dziesięciolecia zmagał się z coraz większym niedoborem wody. Sytuacja była na tyle poważna, że naukowcy zaczęli obawiać się o przyszłość jednego z najważniejszych przyrodniczo miejsc na Ziemi. Teraz hydrolodzy mają dobre wiadomości. Zauważyli, że od kilku lat jezioro wyraźnie się odradza.

Bajkał tracił wodę przez dziesięciolecia

Położony na Syberii Bajkał to największe na świecie jezioro słodkowodne pod względem objętości. Zawiera około 20 proc. wszystkich zasobów słodkiej wody powierzchniowej na naszej planecie. Jest też wyjątkowym miejscem dla przyrody, dlatego w 1996 roku trafił na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Przez większą część XX wieku sytuacja jeziora stopniowo się pogarszała. Szczególnie mocno odczuła to Selenga, najważniejsza rzeka zasilająca Bajkał. Badacze ustalili, że w najbardziej suchych okresach jej przepływ spadał nawet o 90 proc. Co więcej, około połowa skrajnych susz odnotowanych w ciągu ostatnich 343 lat przypadła na okres po 1900 roku.

Od 2017 roku nastąpił gwałtowny zwrot

Skąd naukowcy wiedzą, jak wyglądała sytuacja setki lat temu? Tu pomogły drzewa rosnące w okolicach jeziora. Badacze przeanalizowali ich słoje. Szerokie wskazują na sprzyjające warunki, wąskie mogą świadczyć o suszy lub innych trudnościach.

Wyniki pokazały coś zaskakującego. Od 2017 roku przepływ wody w rzece Selenga wzrósł o 145 proc. w porównaniu z wieloletnią średnią. Zaczęły poprawiać się również inne wskaźniki. Podniósł się poziom jeziora, a roślinność w okolicy zaczęła bujniej rosnąć.

Chłodniejszy ocean pomaga syberyjskiemu jezioru

Co odpowiada za tę zmianę? Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Geophysical Research Letters, ważną rolę odgrywają zmiany pogody i ilości wilgoci docierającej do regionu. Naukowcy powiązali poprawę sytuacji Bajkału m.in. z niższymi temperaturami wód północnego Pacyfiku i większą pokrywą lodu morskiego w Arktyce.

Ważne jest również spowolnienie ocieplania się części regionu arktycznego. Badacze zaznaczają jednak, że to efekt naturalnych wahań klimatu, a nie dowód na zatrzymanie globalnego ocieplenia.

Odbudowa Bajkału nie oznacza też, że problem zniknął. Okresy zwiększonego dopływu wody bywają krótkie, podczas gdy susze potrafią utrzymywać się przez wiele lat. Naukowcy zwracają uwagę, że Rosja musi lepiej gospodarować zasobami wodnymi i chronić mokradła w delcie Selengi. To właśnie takie obszary pomagają magazynować wodę i stopniowo oddawać ją w czasie suszy.

Publikacja: Shijie Wang et al., Recent Slowing Arctic‐Amplified Warming Drives an Unprecedented Water Recovery in the World's Most Voluminous Freshwater Lake, Geophysical Research Letters (2026). DOI: 10.1029/2026gl124400



