Ciekawe zjawiska w Polsce. Nie tylko zorza, ale i "biała ciemność"

W Polsce ostatniej nocy można było obserwować zorzę - barwne zjawisko, które rozświetliło niebo zarówno nad Bałtykiem, w centrum, jak i w rejonach górskich. Sieć szybko wypełniły zdjęcia kolorowych smug światła, widocznych w niemal całym kraju.

To jednak nie jest jedyne zjawisko, które zwróciło uwagę Polaków w ostatnich dniach. W górach wystąpił także "whiteout" - "biała ciemność". Do sytuacji dochodzi, gdy ponad linią drzew utrzymuje się warstwa śniegu, promienie słońca rozpraszają się ze względu na mgłę oraz padający lub zawiewany śnieg i pomimo dnia - nic nie widać.

O tym niebezpiecznym zjawisku pogodowym poinformował właśnie Karkonoski Park Narodowy. "Zdarzały się w Karkonoszach nawet śmiertelne wypadki spowodowane przez takie warunki", podkreśla KPN.

Co to jest "biała ciemność"? Whiteout w Karkonoszach

"Biała ciemność" to stan pogody, gdy widoczność ulega drastycznemu pogorszeniu z powodu śniegu, mgły i chmur. Zjawisko to sprawia, że w wyniku rozproszenia światła zanikają kontrasty i nie widać horyzontu. Niebo i podłoże zdają się ze sobą zlewać, nie pozostawiając praktycznie żadnych punktów odniesienia wzrokowego, za pomocą których można by nawigować. Taka niebezpieczna sytuacja, standardowo kojarzona z zimowymi krajobrazami za kołem podbiegunowym, zdarzyć się może także w innych rejonach świata. Z tym zjawiskiem można się zetknąć m.in. w Karkonoskim Parku Narodowym.

- Zanikają cienie, kontrasty i linia horyzontu [...] Dla mózgu oznacza to brak informacji o kierunku, brak informacji o nachyleniu terenu, brak oceny odległości. Ludzie widzą, ale ich mózgi nie potrafią zinterpretować obrazu - wyjaśnia KPN we wpisie na Facebooku.

Jednostka pokazała właśnie zdjęcia "białej ciemności" w Karkonoszach: "Mimo że teoretycznie jest jasno, w praktyce nic nie widać", zaznaczyli pracownicy KPN.

Rozwiń

Niebezpieczne warunki w Karkonoszach. Łatwo o utratę orientacji

Na wielu szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego zainstalowano kolorowe tyczki kierunkowe, które pomagają w orientacji. W skrajnych przypadkach nawet one mogą być jednak słabo widoczne. Człowiek przemieszczający się w górach, gdy otacza go "biała ciemność" i wokół niczego nie widać, jest poważnie zagrożony utratą orientacji i zgubieniem się, nawet w dobrze sobie znanym terenie. To może prowadzić do wypadku.

- W takich okolicznościach u człowieka dochodzi do zaburzeń w pracy błędnika, mamy poczucie zawieszenia w przestrzeni, co może prowadzić nawet do zawrotów głowy oraz problemów z utrzymaniem równowagi. Zjawisko to jest typowe dla strefy powyżej górnej granicy lasu i niestety było w Karkonoszach przyczyną wielu górskich dramatów - czytamy w opracowaniu na stronie Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przed wybraniem się w góry należy sprawdzić pogodę oraz komunikaty. 123RF/PICSEL

Wyprawa na Szrenicę, Śnieżkę, czy Śnieżne Kotły? Sprawdź komunikaty KPN

Warto pamiętać, że góry zimą potrafią zaskoczyć. Każda wyprawa w góry powinna być poprzedzona właściwym przygotowaniem. Wybierając szlaki, trzeba dostosować je do własnych możliwości oraz zdobytego doświadczenia.

Należy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, sprawdzać prognozy pogody, śledzić komunikaty KPN i GOPR oraz po prostu nie lekceważyć zimowych warunków. Lepiej przełożyć wyjazd, niż niepotrzebnie ryzykować.

Źródła: Karkonoski Park Narodowy, KarkonoszeGO, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu 2026 Associated Press