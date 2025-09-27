Co zostało z asteroidy, która zgładziła dinozaury 66 milionów lat temu?

66 milionów lat temu uderzenie asteroidy o średnicy 12 kilometrów zapoczątkowało katastrofalne zmiany na Ziemi - najpierw fala destrukcyjnych żywiołów, takich jak gigantyczne tsunami i kwaśny deszcz, a potem wielomiesięczna ciemność doprowadziły do masowego wymierania gatunków. Fragmenty asteroidy rozpylone w atmosferze opadły na powierzchnię, tworząc rozpoznawalną warstwę irydu. Ten ślad pozwala współczesnym naukowcom ustalić genezę tej globalnej katastrofy.

Asteroida, która wywołała masowe wymieranie na Ziemi
Asteroida, która wywołała masowe wymieranie na Ziemi

Około 66 milionów lat temu dinozaury zostały zaskoczone, kiedy asteroida o szerokości nawet do 12 kilometrów, lecąca z prędkością 43 000 km/h uderzyła prosto w Ziemię. Spowodowało to serię tragicznych wydarzeń, doprowadzających do piątego masowego wymierania, które wyeliminowało niemal wszystkie dinozaury, z wyjątkiem niektórych ptaków.

Co stało się z asteroidą wielkości Mount Everestu?

Profesor naukowy Sean Gulick w wywiadzie dla Live Science powiedział, że po uderzeniu w Ziemię "z energią około 8 miliardów razy większą niż bomba atomowa z czasów II wojny światowej, asteroida praktycznie wyparowała". Według niego stała się "drobnym pyłem, który osiadł w górnych warstwach atmosfery i opadł na całą planetę".

Kiedy ten pył opadł, utworzył anomalię irydu, jak ją obecnie nazywamy. Jest to cienka warstwa skały, która zawiera znacznie więcej irydu niż gdziekolwiek indziej w skorupie ziemskiej. W Polsce pierwszą anomalię irydową odkrył Tomasz Brachaniec z zespołem w Lechówce koło Chełma.

Najbardziej jednak znanym przykładem jest anomalia połączona z masowym wymieraniem organizmów, która dowodzi uderzenia dużej asteroidy. Chociaż iryd występuje w dużych stężeniach w asteroidach, w zewnętrznej powłoce Ziemi jest prawie nieobecny - a to łączy tę warstwę sprzed 66 milionów lat z wielkim pociskiem, który zabił dinozaury.

W 1998 roku Frank Kyte znalazł być może jedyny fragment tej asteroidy o wielkości ziarenka sezamu.

- Musielibyśmy mieć sporo szczęścia, żeby znaleźć większy fragment - twierdzi Gulick. Jednak gdyby to się udało, moglibyśmy dowiedzieć się więcej o tym, jak uderzenie wpłynęło na asteroidę oraz dokonać dokładniejszych szacunków dotyczących jej ciśnienia i temperatury.

Wskazówki, które zostawiła nam asteroida

Coś jednak o niej wiemy. Dzięki temu, że zostawiła po sobie ogromny krater Chicxulub, o szerokości około 180 km i głębokości około 20 km, na terenie dzisiejszego Meksyku. Został on pokryty skałami i osadami, które przemieszczały się przez dziesiątki milionów lat, a znaczna jego część jest ukryta pod Zatoką Meksykańską.

Kiedy asteroida Chicxulub uderzyła w Ziemię, utworzyła smugi pyłu, siarki i wywołała pożary
Kiedy asteroida Chicxulub uderzyła w Ziemię, utworzyła smugi pyłu, siarki i wywołała pożary

Uderzenie wywołało szereg innych niszczycielskich skutków, m.in. tsunami o wielkości półtora kilometra, które przetoczyło się przez cały ocean z prędkością 143 km/h oraz śmiercionośne kwaśne deszcze i globalną burzę ogniową. Najbardziej jednak wyniszczająca była ogromna chmura pyłu, która zablokowała światło słoneczne i drastyczne ochłodziła Ziemię. Uważa się, że asteroida i jej skutki były przyczyną wyginięcia około 75 proc. gatunków na Ziemi.

