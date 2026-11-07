Na przełomie września i października polskie lasy zaczynają mienić się kolorami. Liście drzew barwią się na żółto, czerwono i brązowo, ponieważ przestają wytwarzać chlorofil - zielony pigment, wykorzystywany w fotosyntezie. Wtedy inne pigmenty zaczynają być bardziej widoczne, a pod koniec liście opadają. Do połowy listopada większość drzew jest już naga.

Proces ten to sposób, w jaki drzewa oszczędzają energię zimą. Wraz ze skracaniem się dni, liście mają mniej światła słonecznego, które mogłoby przekształcić dwutlenek węgla z powietrza w cukry niezbędne do życia. Fotosynteza - która jest energochłonna - staje się przez kilka miesięcy bardziej kłopotliwa niż pożyteczna.

Lasy szybciej gubią liście przez stres. Naukowcy znaleźli winowajcę w składzie chemicznym

Zazwyczaj liście zaczynają zmieniać kolor mniej więcej o tej samej porze każdego roku, jednak czynniki środowiskowe, m.in. temperatura i opady deszczu, mogą wpływać na jesienne starzenie się liści. Na przykład więcej deszczu jesienią może trochę wydłużyć czas, przez jaki liście utrzymują się na drzewach.

Składniki odżywcze zawarte w liściach także odgrywają rolę w procesie ich starzenia. Na przykład pierwiastki azot, fosfor i potas regulują kluczowe procesy w nich zachodzące, w tym produkcję chlorofilu oraz transport i wykorzystanie cukrów.

Te same składniki odżywcze są także ważnymi składnikami nawozów stosowanych w uprawach. Ich uwolnienie do środowiska może zaburzyć równowagę tych zawartych w liściach, a tym samym zmienić czas starzenia się, jak twierdzi Tong Qiu, który nadzorował nowe badanie.

Dlaczego lasy żółkną szybciej? Naukowcy odkryli, że kluczem jest nieoczywista równowaga składników

Sieć Narodowych Obserwatoriów Ekologicznych (NEON) gromadzi ogromne ilości danych ekologicznych zebranych przez satelity czy samoloty oraz badaczy. To do niej zwrócili się autorzy badania. Wybrali 25 lasów w USA, reprezentujących zróżnicowany skład gatunkowy i lokalizację. Dzięki danym uzyskanym przez NEON dowiedzieli się więcej o zawartości składników odżywczych w koronach drzew.

Następnie naukowcy zastosowali modele statystyczne, aby określić, w jaki sposób stosunki azotu, fosforu i potasu wpływają na starzenie się w poszczególnych lasach. Stwierdzili w ten sposób, że wyższy stosunek azotu do fosforu wiązał się z wcześniejszą zmianą koloru liści w 20 lasach, niezależnie od klimatu i innych zmiennych. Natomiast korony drzew o wysokim stosunku azotu do potasu zrzucały swoje liście wolniej.

- Wydaje się, że istnieje idealny punkt równowagi azotu i fosforu. Jeśli zostanie on naruszony, drzewa zaczną zmieniać kolor wcześniej - powiedział Qiu.

Dalsza analiza wykazała, że wyższy stosunek azotu do fosforu wywołuje stres u liści, co prawdopodobnie prowadzi do zaprzestania fotosyntezy i szybszego opadania. Brak równowagi między azotem a fosforem jest zatem szkodliwy dla roślinności.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Communications, otwiera się w nowym oknie.



