Erupcja wulkanu w Rosji. Kolumna popiołu na 12 km i kod czerwony
Na półwyspie Kamczatka w Rosji wybuchł wulkan Szywiełucz, wzbijając słup popiołu na wysokość ok. 12 kilometrów. Sytuacja wymusiła ogłoszenie najwyższego, czerwonego kodu dla ruchu lotniczego, gdyż unoszący się popiół może stanowić zagrożenie dla samolotów także poza Rosją. Mieszkańcom i turystom zalecono środki ostrożności, by ograniczyć kontakt z pyłem.
W skrócie
- Wulkan Szywiełucz na Kamczatce w Rosji wybuchł, wyrzucając popiół na wysokość około 12 kilometrów i wymuszając ogłoszenie kodu czerwonego dla lotnictwa.
- Wulkan należy do najaktywniejszych w regionie, a jego erupcje wpływają na zakłócenia ruchu lotniczego także poza Rosją.
- Władze zaleciły mieszkańcom i turystom podjęcie środków ostrożności.
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Wybuch wulkanu na Kamczatce. Ogłoszono kod czerwony
Wybuchł wulkan Szywiełucz (ok. 3300 m n.p.m.) na półwyspie Kamczatka w Rosji. Wulkan ten jest uważany za jeden najaktywniejszych w regionie. Silna erupcja z kolumną popiołu sięgającą około 12 kilometrów n.p.m. doprowadziła do tego, że wprowadzono czerwony kod awiacji.
Jest to najwyższy stopień zagrożenia w lotnictwie, pojawiający się w związku z erupcją wulkanu, gdy do atmosfery wyrzucane są ogromne ilości popiołu i gazów. Mogą one trafiać na wysokości lotu samolotów, stwarzając tym samym ryzyko dla statków powietrznych.
- W przypadku wulkanów na Kamczatce nie jest to tylko problem lokalny. Popiół z tego regionu może szybko przedostać się na trasy nad północnym Pacyfikiem, między Azją a Ameryką Północną - podaje serwis Vulcaniya.
Szywiełucz to jeden z najaktywniejszych wulkanów w regionie
Szywiełucz to najdalej wysunięty na północ aktywny wulkan półwyspu Kamczatka. Najbliżej położoną miejscowością jest znajdująca się ok. 50 km od wulkanu Kluczi. Wiek Szywiełucza szacuje się na ok. 60-70 tys. lat. Wulkan ten regularnie wybucha, a kilka z jego ostatnich erupcji miało poważniejsze konsekwencje. Między innymi w 1964 r. słup popiołu sięgał 15 km i doszło do niszczycielskich lawin gruzu. W 2023 r. erupcja miała podobne skutki, a chmura popiołu wyrzuconego na niemal 20 km n.p.m. rozprzestrzeniła się na obszarze ok. 100 000 km2 i wpłynęła na osady ludzkie oraz lotnictwo. Była to największa erupcja od lat 60. ubiegłego wieku.
W kolejnych latach wulkan wybuchał jeszcze kilkukrotnie, od kilku dni notowano wzmożoną aktywność, 4 czerwca doszło do krótkotrwałej erupcji, a najnowsze informacje o wybuchu pojawiły się w sobotę 6 czerwca 2026 r. Kamczacki Zespół Reagowania na Erupcje Wulkaniczne (KVERT) wydał ostrzeżenie o aktywności wulkanicznej o godzinie 08:17 UTC 6 czerwca br., zmieniając kolor kodu lotniczego dla Szewiełucza z pomarańczowego na czerwony. Kod ten skutkuje zamknięciem przestrzeni powietrznej w rejonie erupcji, zmianą tras przelotów i odwołaniem zagrożonych lotów.
"Wyrzuty popiołu mogą wystąpić w każdej chwili"
W pierwszej informacji po erupcji z 6 czerwca br. poinformowano, że chmura popiołu kieruje się na północny wschód, relacjonuje The Watchers. Następne raporty monitorowały kolejne emisje popiołu, korzystając z danych japońskiego satelity Himawari 9. Podano informację, że chmura pyłu przemieściła się na dystansie około 50 km od wulkanu w stronę Zatoki Kamczackiej i przesuwa się dalej.
7 czerwca pojawiły się informacje o dalszej aktywności Szywiełucza i kolejne ostrzeżenia o przemieszczającej się chmurze pyłu wulkanicznego. "Erupcja wulkanu z eksplozją i wylewem trwa. Wyrzuty popiołu mogą wystąpić w każdej chwili na wysokości do 12 km n.p.m. Trwająca aktywność może mieć wpływ na loty", zaznacza KVERT. Władze zaleciły mieszkańcom i turystom zamykanie okien, pozostawanie w domach oraz noszenie maseczek i okularów ochronnych, jeśli wychodzą na zewnątrz lub sprzątają popiół.