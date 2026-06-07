W skrócie Wulkan Szywiełucz na Kamczatce w Rosji wybuchł, wyrzucając popiół na wysokość około 12 kilometrów i wymuszając ogłoszenie kodu czerwonego dla lotnictwa.

Wulkan należy do najaktywniejszych w regionie, a jego erupcje wpływają na zakłócenia ruchu lotniczego także poza Rosją.

Władze zaleciły mieszkańcom i turystom podjęcie środków ostrożności.

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Wybuch wulkanu na Kamczatce. Ogłoszono kod czerwony

Wybuchł wulkan Szywiełucz (ok. 3300 m n.p.m.) na półwyspie Kamczatka w Rosji. Wulkan ten jest uważany za jeden najaktywniejszych w regionie. Silna erupcja z kolumną popiołu sięgającą około 12 kilometrów n.p.m. doprowadziła do tego, że wprowadzono czerwony kod awiacji.

Jest to najwyższy stopień zagrożenia w lotnictwie, pojawiający się w związku z erupcją wulkanu, gdy do atmosfery wyrzucane są ogromne ilości popiołu i gazów. Mogą one trafiać na wysokości lotu samolotów, stwarzając tym samym ryzyko dla statków powietrznych.

- W przypadku wulkanów na Kamczatce nie jest to tylko problem lokalny. Popiół z tego regionu może szybko przedostać się na trasy nad północnym Pacyfikiem, między Azją a Ameryką Północną - podaje serwis Vulcaniya.

Szywiełucz to jeden z najaktywniejszych wulkanów w regionie

Szywiełucz to najdalej wysunięty na północ aktywny wulkan półwyspu Kamczatka. Najbliżej położoną miejscowością jest znajdująca się ok. 50 km od wulkanu Kluczi. Wiek Szywiełucza szacuje się na ok. 60-70 tys. lat. Wulkan ten regularnie wybucha, a kilka z jego ostatnich erupcji miało poważniejsze konsekwencje. Między innymi w 1964 r. słup popiołu sięgał 15 km i doszło do niszczycielskich lawin gruzu. W 2023 r. erupcja miała podobne skutki, a chmura popiołu wyrzuconego na niemal 20 km n.p.m. rozprzestrzeniła się na obszarze ok. 100 000 km2 i wpłynęła na osady ludzkie oraz lotnictwo. Była to największa erupcja od lat 60. ubiegłego wieku.

W kolejnych latach wulkan wybuchał jeszcze kilkukrotnie, od kilku dni notowano wzmożoną aktywność, 4 czerwca doszło do krótkotrwałej erupcji, a najnowsze informacje o wybuchu pojawiły się w sobotę 6 czerwca 2026 r. Kamczacki Zespół Reagowania na Erupcje Wulkaniczne (KVERT) wydał ostrzeżenie o aktywności wulkanicznej o godzinie 08:17 UTC 6 czerwca br., zmieniając kolor kodu lotniczego dla Szewiełucza z pomarańczowego na czerwony. Kod ten skutkuje zamknięciem przestrzeni powietrznej w rejonie erupcji, zmianą tras przelotów i odwołaniem zagrożonych lotów.

"Wyrzuty popiołu mogą wystąpić w każdej chwili"

W pierwszej informacji po erupcji z 6 czerwca br. poinformowano, że chmura popiołu kieruje się na północny wschód, relacjonuje The Watchers. Następne raporty monitorowały kolejne emisje popiołu, korzystając z danych japońskiego satelity Himawari 9. Podano informację, że chmura pyłu przemieściła się na dystansie około 50 km od wulkanu w stronę Zatoki Kamczackiej i przesuwa się dalej.

7 czerwca pojawiły się informacje o dalszej aktywności Szywiełucza i kolejne ostrzeżenia o przemieszczającej się chmurze pyłu wulkanicznego. "Erupcja wulkanu z eksplozją i wylewem trwa. Wyrzuty popiołu mogą wystąpić w każdej chwili na wysokości do 12 km n.p.m. Trwająca aktywność może mieć wpływ na loty", zaznacza KVERT. Władze zaleciły mieszkańcom i turystom zamykanie okien, pozostawanie w domach oraz noszenie maseczek i okularów ochronnych, jeśli wychodzą na zewnątrz lub sprzątają popiół.





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