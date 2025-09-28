Spis treści: Naukowcy odkryli, kogo najbardziej gryzą komary Dlaczego komary mnie gryzą a innych nie? Naukowcy już wiedzą Jaką krew lubią komary? Dieta, alkohol i zażyte środki

Naukowcy odkryli, kogo najbardziej gryzą komary

Jeśli owady wyjątkowo upodobały sobie twoją krew, to najpewniej nie jest to przypadek. Naukowcy postanowili sprawdzić, kogo najbardziej gryzą komary. Urządzili oni mobilne laboratorium na festiwalu muzycznym Lowlands Festival 2023 w Biddinghuizen (Holandia) i tam chętni uczestnicy mogli w bezpiecznych warunkach sprawdzić, czy te insekty posilą się ich czerwonym płynem ustrojowym.

Badani najpierw wypełniali anonimowo ankiety dotyczące higieny, diety, spożycia alkoholu na festiwalu i nie tylko. Później podchodzili do akrylowych, sześciennych klatek o długości krawędzi 15 cm z otworkami. Po jednej stronie pudełka samica widliszka (Anopheles) miała dostęp do ramienia człowieka, a z drugiej - do poidła z cukrem.

Co istotne, komarzyca nie mogła sięgnąć na tyle, by ukąsić skórę. Badano jedynie to, który bodziec bardziej ją nęci. Naukowcy mierzyli czas spędzony po każdej ze stron (na podstawie materiału wideo) oraz udział lądowań po stronie skóry człowieka.

Ręka człowieka czy poidło z cukrem? Komar w klatce decydował, gdzie polecieć i ile czasu spędzić po każdej stronie Sara Lynn Blanken et al. (CC-BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Autorzy badania nie brali pod uwagę nie tylko dane z wywiadu z uczestnikami, ale także profile mikrobioty zasiedlającej ich skórę na podstawie wymazu. Wszystkie te dane następnie skorelowano, aby dowiedzieć się, kogo najbardziej gryzą komary.

Dlaczego komary mnie gryzą a innych nie? Naukowcy już wiedzą

Twoje kończyny są całe w czerwonych, swędzących śladach po ukąszeniach, a skóra innych zupełnie nie interesuje komarów? To nie przypadek. Jak ustalili autorzy badania, o którym raport ukazał się niedawno w "bioRxiv", wiele zależy od tego, kiedy ostatnio braliśmy prysznic, czy spaliśmy obok kogoś innego ostatniej nocy, czy użyliśmy kremu z filtrem bądź jakie substancje (w tym alkohol) spożyliśmy w ostatnim czasie.

Badani uczestnicy festiwalu mieli różne grupy krwi, stosowali różne diety oraz zażywali różne środki Sara Lynn Blanken et al. (CC-BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

W badanej grupie 465 osób (259 kobiet, 200 mężczyzn, jedna osoba niebinarna, 5 osób bez odpowiedzi na pytanie o płeć i 1 osoba deklarująca się jako "półbóg"). Na wykresie zaznaczono udział grup krwi, użycia kremu z filtrem słonecznym, perfum, różnych rodzajów diety i zażywanych substancji psychoaktywnych.

Po analizie zachowań komara widliszka w obecności badanej grupy okazuje się, że wiek człowieka nie ma dużego znaczenia, jednak osoby w wieku 25-28 lat przyciągały komary w mniejszym stopniu niż te w wieku poniżej 25 lat, 29-33 oraz powyżej 33. Jeśli zaś chodzi o grupę krwi, to najbardziej atrakcyjna dla komarów okazała się grupa AB, a następnie B, 0 i A. Kobiety przyciągały komara częściej niż mężczyźni.

Jeśli chodzi o higienę, to u osób, które nie użyły kremu z filtrem słonecznym, komar najchętniej podlatywał do tych, które brały prysznic krócej niż przed 6 godzinami. W mniejszym stopniu widliszka interesowały osoby wykąpane 13-30 godzin temu, powyżej 30 godzin temu, a w jeszcze mniejszym - 6 godzin temu. Komary preferują zatem świeżo umytą skórę.

Wiek, grupa krwi, czas od ostatniego prysznica, użycie kremu i perfum. Wszystko to ma wpływ na atrakcyjność dla komara Sara Lynn Blanken et al. (CC-BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

W przypadku osób, które użyły kosmetyku do opalania i brały prysznic krócej niż 6 godzin temu, o wiele bardziej atrakcyjne dla komara były te, które posmarowały nim inne części ciała niż przedramiona lub nie użyły kremu w ogóle (średnia wartość "przyciągania" jest niemal identyczna). Ten kosmetyk może zatem przyciągać komary, ale bardziej pośrednio (insekty te są mniej skłonne do ukąszenia w posmarowane miejsce) bądź nie wpływać na ich zachowanie.

Użycie perfum na przedramionach nie ma większego znaczenia (nieznacznie wpływa na podniesienie atrakcyjności), ale spanie obok kogoś innego ostatniej nocy - już tak. Osoby śpiące w pojedynkę są więc mniej narażone na ugryzienia.

Jaką krew lubią komary? Dieta, alkohol i zażyte środki

Komary przyciąga to, co jesz, pijesz i przyjmujesz. Wśród badanych uczestników festiwalu ci, którzy spożywali piwo, byli średnio nieco częściej wybierani przez insekta niż osoby po winie, jednak w przypadku tego ostatniego zakres linii błędu jest szerszy. Spożycie obu tych napojów alkoholowych bardziej przyciąga komary niż niewypicie niczego. Z kolei wypicie kawy może delikatnie zniechęcić komara.

Spożycie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz rodzaj diety mogą zwiększać ryzyko ukąszenia przez komara Sara Lynn Blanken et al. (CC-BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Jeśli chodzi o dietę, osoby stosujące peskatarianizm (unikające mięsa czerwonego i białego, ale jedzące ryby) przyciągają komary nieco bardziej niż te, które nie stosują żadnej szczególnej diety. Z kolei wegetarianie (niejedzący mięsa żadnych zwierząt) są nieco mniej narażeni na ukąszenia komarów, a weganie (nieużywający żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego) - jeszcze mniej, choć margines błędu jest w tym przypadku szeroki.

Wiemy już, że alkohol raczej przyciąga komary, a co z innymi substancjami? W porównaniu do osób, które niczego nie zażyły, najbardziej komary przyciągają osoby palące konopie oraz używające kokainy i amfetamin. Poniżej wartości referencyjnej znalazły się psychodeliki i extasy.

Źródło: Sara Lynn Blanken, Maartje R. Inklaar, Zhong Wan et al. (2025). Blood, sweat, and beers: investigating mosquito biting preferences amidst noise and intoxication in a cross-sectional cohort study at a large music festival. bioRxiv 2025.08.21.671470; doi: https://doi.org/10.1101/2025.08.21.671470

