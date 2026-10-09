Kīlauea cały czas daje o sobie znać. Nowy raport

Kīlauea to jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie. To wulkan tarczowy, który jest położony w archipelagu Hawajów na wyspie Hawaiʻi. Jego regularne erupcje od dziesięcioleci kształtują okoliczny krajobraz.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) opublikowała teraz nowe dane na temat jego aktywności. W rejonie kaldery wulkanu zarejestrowano nowe pęknięcia gruntu.

Jeden z najaktywniejszych wulkanów świata. Nowe szczeliny

Jak podaje USGS w nowym komunikacie, otwiera się w nowym oknie, pojawiły się sygnały, że pod powierzchnią dzieje się coś nowego. Od 30 września do 1 października zarejestrowano serię ok. 130 trzęsień ziemi w rejonie Kīlauea. Początkowo wstrząsy skupiały się w pobliżu istniejących otworów erupcyjnych, jednak z czasem ich aktywność przesunęła się dalej, w głąb kaldery.

Również dane z instrumentów pomiarowych zarejestrowały zmiany na wulkanie. Pomiary wykazały deformacje powierzchni gruntu. Badacze przeanalizowali także zdjęcia satelitarne i zauważyli przemiany w rejonie północno-zachodniej części kaldery. Połączenie tych danych pozwoliło naukowcom potwierdzić, że doszło do intruzji magmy. USGS opisuje ją jako dajkę magmową, która rozciągała się przez północno-zachodnią część kaldery.

Magma przemieściła się wzdłuż istniejących w skałach szczelin, które powstały podczas katastrofalnej erupcji z 2018 r., gdy doszło do zapadnięcia kaldery. Przemieszczająca się teraz tamtędy magma rozwarła istniejące szczeliny i doprowadziła do powstania nowych. Największe z nowo odkrytych pęknięć miało około 15 cm szerokości.

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Według analizy USGS intruzja przebiegała miejscami zaledwie około 300 m pod powierzchnią gruntu. W aktualizacji, otwiera się w nowym oknie podano, że 8 października odnotowano niewielkie rozpryski lawy z północnego otworu wulkanicznego oraz intensywne emisje gazów wulkanicznych.

Obserwacje wulkanu Kīlauea. Kilka możliwych scenariuszy

Szczeliny w rejonie wulkanu Kīlauea są kluczowym elementem jego aktywności. Monitorowanie aktywności sejsmicznej, deformacji gruntu i obrazów satelitarnych pomaga wulkanologom śledzić przemieszczanie się magmy pod powierzchnią. Dzięki temu mogą oceniać, gdzie może dojść do dalszych intruzji i które obszary są potencjalnie zagrożone erupcją. Nie oznacza to jednak, że badacze od razu są w stanie dokładnie przewidzieć miejsce i termin kolejnego wypływu lawy.

W nowym raporcie naukowcy z USGS wskazali kilka scenariuszy:

dalsza wędrówka magmy w istniejących szczelinach i tworzenie kolejnych intruzji,

powrót potężnych fontann lawy z istniejących otworów erupcyjnych,

powstanie nowych otworów, potencjalnie u podstawy północnej ściany krateru,

przemieszczenie magmy w kierunku górnych części południowo-zachodniej lub wschodniej strefy ryftowej, czemu mogłaby towarzyszyć seria trzęsień ziemi,

zakończenie trwającej obecnie serii erupcyjnej (co nie równa się z ustaniem aktywności wulkanu).

Ze względu na wzmożoną aktywność sejsmiczną Kīlauea i ryzyko obrywów skalnych władze Parku Narodowego Wulkanów Hawaiʻi czasowo zamknęły część szlaków. USGS utrzymuje poziom alarmowy wulkanu na "watch" - jest to 3 stopień w 4-stopniowej skali używanej m.in. przez USGS i oznacza wzmożoną obserwację przy wzroście aktywności wulkanu. Kod zagrożenia dla lotnictwa ustalono na "orange" - również 3 w 4-stopniowej skali, wyższy jest tu tylko "red". Pomarańczowy kod jest on ogłaszany w przypadku wyższej aktywności lub erupcji bez intensywnej emisji popiołu.



