W skrócie Badacze opracowali nowe podejście do badania percepcji czasu u zwierząt, oparte na koncepcji 'krajobrazów czasowych'.

Naukowcy wykorzystują iluzje temporalne do porównywania sposobów, w jakie różne gatunki postrzegają upływ czasu i przetwarzają bodźce.

Omawiane badania wskazują, że wewnętrzny krajobraz czasowy zwierząt może być zoptymalizowany ewolucyjnie do konkretnych zadań, a tempo doświadczania rzeczywistości zależy od procesów zachodzących w mózgu.

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Jak zwierzęta doświadczają upływu czasu?

W badaniach nad świadomością zwierząt sporym wyzwaniem pozostaje zrozumienie ich doświadczeń zmysłowych. W przeglądzie opublikowanym w czasopiśmie "Trends in Cognitive Science" naukowcy z Wielkiej Brytanii i Kanady zaproponowali nowe, obiecujące podejście oparte na tzw. "krajobrazach czasowych" (ang. "timescapes"), które pozwala na systematyczne badanie uniwersalnych struktur percepcji czasu u różnych gatunków.

Koncepcja krajobrazów czasowych opiera się na założeniu, że zwierzęta posiadają własny, ciągły strumień doświadczeń, w którym świat ewoluuje w określony sposób. Badacze chcą zrozumieć naturę tego procesu - jak obiekty pojawiają się w świadomości zwierząt, jak się zmieniają lub trwają, oraz jak dochodzi do interakcji między różnymi gatunkami. Kluczem jest tempo, w jakim dany organizm dzieli docierające do niego sygnały.

Analizując dane z zakresu etologii, neuronauki i fenomenologii, badacze dążą do stworzenia taksonomii tych doświadczeń poprzez badanie konkretnych reguł czasowych, takich jak synchronizacja, trwałość, stabilność oraz rewizja treści zmysłowych w oknach uwagi.

W praktyce badanie krajobrazów czasowych i unikalnych dla każdego gatunku światów zmysłowych opiera się na wykorzystaniu pięciu testowalnych eksperymentalnie "okien", analizowanych m.in. za pomocą iluzji temporalnych. Okazuje się, że regularności w przetwarzaniu bodźców różnią się w zależności od zwierzęcia, co otwiera drzwi do zupełnie nowego programu badawczego. Pozwoli on precyzyjnie porównywać, jak poszczególne gatunki doświadczają upływu czasu i jak to doświadczenie może różnić się od ludzkiego.

O szczegółach tego nowego podejścia badawczego opowiedział redakcji "Science" główny autor publikacji, Ishan Singhal, badacz na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Sussex. Jak zauważa naukowiec, pod względem percepcji czasu różnice między ludźmi a zwierzętami wynikają z optymalnego rytmu przetwarzania bodźców. Doskonale obrazuje to przykład możliwości komunikacji za pomocą mowy. "Powiedzmy, że obaj teraz rozmawiamy i nawzajem się rozumiemy, ponieważ moja mowa ma określony rytm. Możesz dzielić ją w czasie i wyłapywać istotne informacje. Gdybym zwolnił ją zbyt mocno, to samo zrozumienie stałoby się bardzo trudne" - wyjaśnia badacz.

Temporalne iluzje optyczne jako narzędzie badawcze

W badaniu percepcji czasu naukowcy wykorzystują dwa rodzaje iluzji temporalnych. Pierwsze polegają na dostrzeganiu ruchu tam, gdzie go nie ma (jak w iluzji optycznej "obracających się węży"), natomiast drugie fałszują kolejność bodźców lub zdarzeń w świecie fizycznym (np. iluzja "opóźnienia błysku", w której błyskający obiekt wydaje się zostawać w tyle za obiektem ruchomym, choć oba poruszają się w tym samym tempie).

Zdolność zwierząt do ulegania tym złudzeniom zdaniem badacza dowodzi istnienia wspólnych problemów percepcyjnych, które systemy zmysłowe musiały rozwiązać w toku ewolucji. Pokazuje to również uniwersalne kompromisy w przetwarzaniu błysków i ruchu. Co ciekawe, stopień podatności na iluzje bywa u różnych gatunków diametralnie różny. Na przykład makaki, podobnie jak ludzie, dostrzegają iluzję opóźnienia błysku, a jej siła rośnie wraz z prędkością obiektu. Jednak ogólna skala tego zjawiska u małp jest znacznie mniejsza niż u człowieka.

Zwierzęta mają różną długość okien percepcyjnych

Ramy teoretyczne krajobrazów czasowych Ishan Singhal definiuje poprzez model "pięciu okien", czyli pięciu cech czasowych kształtujących doświadczenie zmysłowe. Jednym z nich jest "okno rewizji", określające, jak długo treść percepcyjna może być modyfikowana pod wpływem nowych bodźców.

W eksperymentach ze wiewiórkami i szpakami, którym odtwarzano odgłosy innych osobników z wstawionym białym szumem, zwierzęta "uzupełniały" brakujący dźwięk w głowie i reagowały normalnie. Działo się tak jednak tylko wtedy, gdy przerwa nie przekraczała określonego interwału czasowego, który u tych zwierząt jest znacznie krótszy niż u ludzi.

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Inną cechą jest "czas trwania persystencji" (trwałości utrzymywania się wrażenia zmysłowego). Pokazuje to eksperyment z gołębiami, którym pokazywano naprzemiennie dwa zdjęcia tej samej sceny, przy czym z drugiego usunięto jeden element. Obrazy były oddzielone pustym ekranem.

"Gołębie mają trudność z zauważeniem zmiany, gdy pusty ekran jest pokazywany dłużej niż 7 milisekund, czyli prawie 12 razy krócej niż u ludzi. Mimo że gołębie mają szybki wzrok w porównaniu z ludźmi, mają krótszy czas trwania persystencji treści percepcyjnych" - zauważył autor badania, dodając, że jego zespół stara się wykazać istnienie tego typu różnic między wieloma gatunkami. I przeprowadzona przez niego analiza danych pokazuje znaczące różnice.

W przypadku okna synchronizacji ludzie wykazują większe opóźnienie w iluzji opóźnienia błysku (wynoszące 30-50 ms) w porównaniu do makaków, u których wynosi ono zaledwie 20-30 ms. Odwrotna tendencja widoczna jest w oknie rewizji, gdzie to ludzie wykazują znacznie krótszy czas retrospektywnej aktualizacji bodźców (80-150 ms) niż myszy, u których proces ten trwa od 230 do nawet 450 ms.

Ogromną rozbieżność widać również w czasie trwania persystencji, czyli utrzymywania się wrażenia zmysłowego - u ludzi interwały te są długie i wynoszą od 100 ms do kilku sekund, podczas gdy u susłów czas ten jest wyjątkowo krótki i zamyka się w granicach około 25 ms. Jeśli zaś chodzi o czas stabilności percepcyjnej, określający trwałość danej interpretacji obrazu przed momentem jej zmiany lub reorganizacji, u ludzi wynosi on 3-5 s, zaś u muszek owocówek - 2-20 s.

Mit zwolnionego tempa. Od czego zależy prędkość doświadczania rzeczywistości?

Autor badania zwrócił uwagę na jeden z największych mitów dotyczących percepcji czasu przez zwierzęta. Chodzi o nieporozumienie związane z interpretacją wskaźnika CFFT (krytycznego progu fuzji migotania). Próg ten wyznacza czułość siatkówki oka na migające światło. Po jego przekroczeniu przerywane światło widzimy jako ciągłe.

Domowe żarówki LED migają z częstotliwością 100 lub 120 Hz, co dla ludzkiego oka jest niezauważalne. Jednak ptak z rodziny muchołówek, posiadający CFFT na poziomie 140 Hz, prawdopodobnie zobaczy to miganie. Autor badania ostrzega jednak, by na tej podstawie nie wyciągać zbyt dalekich wniosków. "Niektórzy ludzie przyjmują ten fakt jako dowód, że ptaki mogą widzieć świat w zwolnionym tempie w porównaniu do ludzi, ale uważamy, że to zbyt daleki skok, ponieważ bierzemy pod uwagę jedynie czułość siatkówki, by interpretować ogólną prędkość doświadczenia" - tłumaczy Ishan Singhal.

Innymi słowy niektóre zwierzęta mogą działać (przetwarzać obrazy lub reagować) bardzo szybko, a mimo to czas nie musi płynąć wolniej w ich odczuciu. Hipotetycznie może to działać także w drugą stronę - żółw mimo swojego powolnego tempa poruszania się i rzekomo "opóźnionych" reakcji, wcale nie musi mieć poczucia, że otaczający go świat drastycznie przyspieszył.

Wyjątkowo specyficzną percepcją czasu mogą charakteryzować się np. pogońcowate (pająki skaczące), które wydają się odporne na co najmniej dwie znane iluzje czasowe. Może to wynikać z posiadania czterech par oczu, choć naukowcy wciąż dyskutują, czy to wyłącznie kwestia budowy narządu wzroku.

Przyszłość badań nad "krajobrazami czasowymi"

Z badania płynie wniosek, że wewnętrzny krajobraz czasowy poszczególnych zwierząt może być ewolucyjnie zoptymalizowany do różnych zadań, a ogólna prędkość doświadczania rzeczywistości - zależeć od złożonych procesów w mózgu, a nie od samego tempa reakcji czy pozostawania reprezentacji wizualnej w pamięci. Bezpośredniego doświadczenia nie jesteśmy jednak w stanie "przetłumaczyć" przy pomocy dostępnych dziś instrumentów i środków przekazu, jako że jest ono subiektywne i niewyrażalne - zwłaszcza w przypadku zwierząt pozaludzkich.

Co dalej? Nowe podejście metodologiczne może przynieść korzyści wielu dyscyplinom naukowym. Poza lepszym zrozumieniem procesów ewolucyjnych i optymalizacji pracy mózgu wiedza ta ma wymiar praktyczny. Może pomóc w ochronie przyrody i projektowaniu infrastruktury - na przykład przy tworzeniu systemów ostrzegawczych na drogach i torach kolejowych lub lepszych zabezpieczeń chroniących ptaki przed zderzeniami z turbinami wiatrowymi.

Źródła:

Singhal, I., Birch, J., Seth, A. K. Timescapes of non-human experience. Trends in Cognitive Science (2026). DOI: 10.1016/j.tics.2026.05.002

Patterson, M. Do animals perceive time differently from humans? Science (2026). 10.1126/science.z2sukon





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