Niesamowite zjawisko na Reunion. Ognista lawa spotyka morskie fale po prawie dwóch dekadach

Na francuskiej wyspie Reunion, położonej na Oceanie Indyjskim, doszło do niezwykłego zjawiska przyrodniczego. Strumień lawy z jednego z najbardziej aktywnych wulkanów świata - Piton de la Fournaise - dotarł do oceanu, tworząc widowiskowe połączenie ognia i wody.

Erupcja wulkanu rozpoczęła się w lutym, lecz dopiero w połowie marca lawa spłynęła aż do wybrzeża. Moment jej zetknięcia z wodą był szczególnie efektowny - rozgrzana magma spadała z klifu wprost do oceanu, powodując powstawanie gęstych chmur pary i dymu.

To wydarzenie jest wyjątkowe także z innego powodu. Jak podają źródła, sytuacja, gdy lawa dociera do oceanu, miała miejsce po raz pierwszy od około 19 lat.

Nagrania z wyspy, na których widać spływającą lawę do oceanu

Nagrania udostępnione przez lokalne obserwatorium wulkanologiczne szybko obiegły internet. Widać na nich potężne strumienie lawy oraz unoszące się nad wodą kłęby pary, które powstają w wyniku gwałtownego kontaktu ekstremalnie gorącej materii z chłodną wodą morską. Zjawisko to znane jest jako "laze" - połączenie słów lava i haze (mgła).

Chociaż władze zabezpieczają miejsce i wyznaczają strefy bezpieczeństwa wokół aktywnej lawy, niektórzy podchodzą do niej bardzo blisko, aby uwiecznić to niezwykłe zjawisko.

Wyspa Reunion, będąca zamorskim terytorium Francji, leży ok. 700 km na wschód od Madagaskaru. To właśnie tam znajduje się Piton de la Fournais - wulkan znany z częstych i intensywnych erupcji, które regularnie przyciągają uwagę naukowców i turystów. Znajduje się on we wschodniej części wyspy.

Zjawisko zetknięcia się lawy z oceanem, choć niezwykle efektowne wizualnie, wiąże się z emisją gazów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Dla wielu obserwatorów jednak jest to jedno z najbardziej spektakularnych naturalnych widowisk na Ziemi.

