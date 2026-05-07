W sierpniu ubiegłego roku w odległym fiordzie Tracy Arm na Alasce doszło do jednego z najbardziej niezwykłych zjawisk naturalnych ostatnich lat. Ogromna masa skał oderwała się od zbocza góry i runęła do wody, wywołując megatsunami. Fala osiągnęła wysokość ponad 450 metrów, czyli mniej więcej tyle, co bliźniacze wieże Petronas w Kuala Lumpur i nieco mniej niż dwa Pałace Kultury i Nauki ustawione jeden na drugim. Na szczęście w pobliżu nie było ludzi. Naukowcy postanowili jednak dokładnie odtworzyć przebieg katastrofy, ale w nietypowy sposób, bo przy pomocy gry komputerowej.

Jak powstało megatsunami na Alasce?

Do zdarzenia doszło 10 sierpnia o 5:30 rano. Od zbocza w pobliżu cofającego się lodowca South Sawyer oderwało się około 165 milionów ton skał. Gdy ogromna masa wpadła do fiordu, woda została gwałtownie wypchnięta w górę. Tak powstało megatsunami, czyli wyjątkowo wysokie tsunami. Ale wywołane osuwiskiem, a nie trzęsieniem ziemi.

Samo tsunami trwało bardzo krótko, od 45 sekund do minuty, ale pozostawiło po sobie ogromne zniszczenia. Fala wyrywała drzewa z korzeniami, zdzierała lasy aż do gołej skały i przerzucała wielkie głazy. Co ciekawe, zdarzenie wywołało także nietypowe drgania sejsmiczne, które były rejestrowane na całej planecie jeszcze przez kilka dni.

Prof. Daniel Shugar z University of Calgary zwraca uwagę, że podobne zjawiska mogą pojawiać się coraz częściej. - Wraz ze zmianą klimatu i cofaniem się lodowców prawdopodobnie będziemy obserwować więcej takich zdarzeń w Arktyce i strefach subarktycznych - powiedział naukowiec.

Skuter wodny i ściana wody

Naukowcy mieli problem z pokazaniem skali katastrofy w sposób, który byłby zrozumiały dla zwykłych ludzi. Zdjęcia czy wykresy nie oddawały ogromu zjawiska. Dlatego przygotowali cyfrową rekonstrukcję megatsunami w formie przypominającej grę komputerową.

W symulacji widzimy katastrofę z perspektywy osoby płynącej skuterem wodnym. Gracz próbuje uciec przed gigantyczną ścianą wody, która po chwili całkowicie go zakrywa. Jak przyznają badacze, chodziło nie o rozrywkę, ale o edukację i uświadamianie zagrożeń.

Początek osuwiska. W lewym górnym rogu widać osuwającą się masę materiału skalnego zrzut ekranu/Patrick Lynett/LinkedIn materiał zewnętrzny

Megatsunami pędzące w stronę widza na skuterze zrzut ekranu/Patrick Lynett/LinkedIn materiał zewnętrzny

Jeśli ludzie mogą cyfrowo doświadczyć takiej katastrofy, zapamiętają ją niemal jak prawdziwe wydarzenie. To znacznie lepsze niż samo czytanie o tym.

Dlaczego naukowcy traktują to poważnie?

Choć tym razem nikt nie zginął, eksperci ostrzegają, że Alaska jest pełna statków wycieczkowych i turystów oglądających lodowce z bliska. W poprzednich latach do Tracy Arm wpływało nawet ponad 20 jednostek dziennie, w tym ogromne wycieczkowce z tysiącami pasażerów.

Badacze zauważają też niepokojący trend. Jeszcze sto lat temu podobne katastrofy zdarzały się średnio raz na dwie dekady. Teraz liczba takich osuwisk i megatsunami wyraźnie rośnie.

Źródło: CNN

