Dlaczego to właśnie w Żyznym Półksiężycu ludzie zaczęli uprawiać ziemię? Naukowcy od lat powtarzają, że bez zrozumienia tamtejszego klimatu trudno odpowiedzieć na to pytanie. Najnowsze wskazówki nie pochodzą jednak z pól uprawnych czy dawnych osad, lecz… z wnętrza kurdyjskiej jaskini. To właśnie stalagmit (przypomnijmy - forma naciekowa rosnąca w górę. Te narastające w dół to stalaktyty) z jaskini Hsārok odsłonił zapis zmian pogodowych między 18 a 7,5 tys. lat temu, czyli z czasu, kiedy Ziemia wychodziła z ostatniej epoki lodowcowej.

Klimatyczne impulsy do wielkich przemian

Jaskinia ze wspomnianym stalaktytem leży bardzo blisko dolin, w których narodziło się rolnictwo. Badacze zauważyli, że około 14 560 lat temu opady zaczęły rosnąć, co przełożyło się na szybsze narastanie wapienia w formie naciekowej. Potem, mniej więcej 12 700 lat temu, zrobiło się sucho i pyliście, o czym świadczą zwiększone stężenia baru, strontu, cynku i sodu. Co ważne, rytm tych zmian idealnie pokrywa się z zapisami z grenlandzkich rdzeni lodowych, tj. ociepleniem okresu Bølling-Allerød i późniejszym ochłodzeniem znanym jako młodszy dryas. To rzadki przypadek, gdy lokalny "klimatyczny dziennik" tak dobrze zgadza się z globalnym.

Wyniki badań pasują też do obrazu znanego archeologom. Położona 140 kilometrów dalej jaskinia Palegawra była latem chętnie odwiedzana, gdy klimat stawał się łagodniejszy, ale opuszczano ją, kiedy region się osuszał. Powroty ludzi w to miejsce pokrywają się z ociepleniem odczytanym ze stalagmitu.

Jak klimat kształtował pierwsze społeczności?

Autorzy pracy wskazują, że u progu holocenu górskie stoki Zagrosu "stworzyły mozaikę przestrzennie ograniczonych, ale zasobnych środowisk, które zachęcały do mobilności i wykorzystywania sezonowych zasobów na różnych wysokościach i w różnych ekotonach, takich jak otwarte lasy, trawiaste równiny i siedliska nadrzeczne".

To właśnie życie w zmieniających się warunkach mogło wykształcić u ludzi elastyczność, która później pozwoliła im wykorzystać bardziej stabilny klimat i przejść do uprawy roślin.

Źródło: IFL Science

Publikacja: Eleonora Regattieri et al, A speleothem record from the Fertile Crescent covering the last deglaciation better contextualizes neolithization, (2025). DOI: 10.1073/pnas.2502092122

