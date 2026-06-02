Znamy ją z podręczników historii, była też jedną z rzek, która miała wypływać z biblijnego Edenu. Przez tysiące lat Eufrat był źródłem życia dla mieszkańców Mezopotamii. To właśnie dzięki niemu oraz Tygrysowi na terenach dzisiejszego Iraku rozwinęły się jedne z pierwszych wielkich cywilizacji świata. Teraz naukowcy ustalili, skąd właściwie wzięła się ta słynna rzeka. Okazuje się, że jej historia jest znacznie bardziej skomplikowana, niż dotąd przypuszczano.

Dwie rzeki dały początek jednej

Współczesny Eufrat narodził się z połączenia dwóch starszych rzek, Paleo-Karasu i Paleo-Murat. Około 5,4 mln lat temu płynęły one przez obszary dzisiejszej Turcji i Syrii, kierując swoje wody do Morza Śródziemnego.

Sytuacja zmieniła się około 3,6 mln lat temu. Ruchy tektoniczne związane z powstawaniem gór, uskokami i trzęsieniami ziemi stopniowo zmieniły bieg obu rzek. Najpierw swój kierunek zmieniła Paleo-Murat, a około 800 tys. lat później także Paleo-Karasu. Ostatecznie połączyły się i zaczęły płynąć na południowy wschód w stronę Zatoki Perskiej. Proces ten zakończył się około 1,6 mln lat temu.

Na grafice poniżej:

Widok w kierunku północno-północno-wschodnim (NNE) z wysokości ok. 200 km, przedstawiający częściowe osuszenie całego basenu ok. 5,35 mln lat temu. Formacja Handere (M7, słabo widoczny napis poniżej M8) była deponowana na północ od Cypru (M6), podczas gdy formacje Nahr Menashe (M4) i Abu Madi (M2) akumulowały się na południe od Góry Podmorskiej Eratostenesa.

M1 - Paleo-Nil

M8 - Rzeka Paleo-Karasu

M9 - Rzeka Paleo-Murat

M10 - współczesna linia brzegowa

Autorzy rekonstrukcji: Lina Jakaitė i Andrew S. Madof.

Około 5,4 miliona lat temu rzeki Paleo-Karasu i Paleo-Murat (prekursorzy Eufratu) wpływały do częściowo suchego wschodniego Morza Śródziemnego. Madof, AS, Laugier, FJ, Baumgardner, SE i in./Nat. Geosci. (2026)/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) materiał zewnętrzny

Ślady ukryte pod dnem morza

Badacze odtworzyli historię Eufratu dzięki danym sejsmicznym, mapom terenu oraz obserwacjom satelitarnym. Kluczowe okazały się dawne osady rzeczne ukryte u wybrzeży Libanu i Turcji.

- Współczesny krajobraz na lądzie wraz z osadami pogrzebanymi pod powierzchnią morza wciąż zachowuje wyraźne ślady dawnego Eufratu. Gdyby Paleo-Murat i Paleo-Karasu nie zmieniły biegu i nie połączyły się w tamtym czasie, nie jest jasne, czy Żyzny Półksiężyc ukształtowałby się w sposób, który znamy - wyjaśnił dr Andrew Madof, główny autor badania.

Naukowiec porównał pracę zespołu do tropienia śladów pozostawionych przez dawną rzekę pod dnem Morza Śródziemnego i łączenia ich z miejscami, gdzie ponownie pojawiają się na lądzie.

Współczesny widok na rzekę Murat (zwaną również Wschodnim Eufratem) Jewgienij Genkin/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Ta rzeka kształtowała historię

Żyzny Półksiężyc, często nazywany kolebką cywilizacji, rozciąga się od Egiptu po południowo-wschodni Irak. To właśnie Eufrat i Tygrys stworzyły tam obszary żyznych gleb wśród suchego krajobrazu. Dzięki temu około 6 tys. lat temu mogły rozkwitnąć cywilizacje Sumerów i Asyryjczyków.

Badacze ustalili też, że przed połączeniem Paleo-Karasu i Paleo-Murat były większe od współczesnego Nilu. Ich przebieg mógł wpływać nawet na trasy migracji ssaków opuszczających Afrykę.

Publikacja: Madof, A.S., Laugier, F.J., Baumgardner, S.E. Late Miocene Euphrates River drained into a partially desiccated eastern Mediterranean. (2026). https://doi.org/10.1038/s41561-026-01962-x





