Czym jest pył saharyjski?

Pył saharyjski to drobiny pyłu, które docierają znad atmosfery Sahary do Ameryki Północnej oraz Europy, a niesiony jest przez silny wiatr. Ten wypycha masy gorącego powietrza aż przez Morze Śródziemne, przenosząc drobinki na północ. Pył saharyjski to cykliczne zjawisko, które nazywane jest Kalimą i dociera także do Polski.

Do czego prowadzi pojawienie się pyłu saharyjskiego? Obecność Kalimy może prowadzić do tak zwanego mętnego nieba, tworząc jego bardziej żółtawy odcień przy suchej pogodzie. Pył saharyjski najlepiej jest widoczny przy wilgotnej pogodzie i opadach deszczu. Po nich gołym okiem możemy zobaczyć pył saharyjski, osiadający zwłaszcza na karoseriach aut w wyniku brudnego deszczu.

Pył saharyjski dotrze do Polski? IMGW przewiduje

Jak wynika z przewidywań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższy weekend 7-8 marca nad znaczną część Europy napływać będzie powietrze z południa. To będzie transportować aerozol mineralny pochodzenia saharyjskiego. Zjawisko to jest efektem silnej cyrkulacji z sektora południowego i południowo-zachodniego, która umożliwia unoszenie cząstek pyłu z obszarów północnej Afryki.

Czy pył saharyjski dotrze do Polski? Z aktualnych prognoz modeli numerycznych wynika, że w weekend rozrzedzona chmura pyłu może objąć obszar naszego kraju. Przewidywane stężenia nie są wysokie, jednak obecność aerozolu w atmosferze może wpłynąć na optyczne właściwości powietrza. Jak tłumaczy IMGW, mogą pojawić się:

wzrost zmętnienia atmosfery i lekko "przydymione" niebo;

bardziej intensywne, czerwone i pomarańczowe barwy wschodów oraz zachodów słońca (efekt rozpraszania promieniowania słonecznego na cząstkach pyłu);

w przypadku wystąpienia opadów osad mineralny na powierzchniach, przede wszystkim na karoseriach samochodów.

Mapa IMGW przedstawia, w jaki sposób pył znad Sahary będzie się przemieszczał. Na ten moment zagrożone są północne regiony Polski. IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

Pył saharyjski nie powinien stanowić istotnego zagrożenia dla naszego zdrowia. Jednak przy wyższych koncentracjach aerozolu możliwe jest przejściowe pogorszenie jakości powietrza. Co ważne, sytuacja jest monitorowana na bieżąco w oparciu o dane modelowe oraz obserwacje satelitarne i pomiarowe. A to oznacza, że pył Saharyjski może objąć większy obszar kraju niż prognozowany.

Czy pył sharyjski jest szkodliwy?

Pył saharyjski z założenia nie jest szkodliwy, ale może być uciążliwy. To dlatego, że przynosi suche i gorące powietrze. A to może wywołać problemy z oddychaniem bądź zapalenie spojówek, łzawienie czy problemów z zatokami. Pył saharyjski jest szczególnie nieprzyjemny dla alergików, astmatyków czy osób z problemami kardiologicznymi. W przypadku natarczywych efektów pyłu, jak kaszel czy duszności, warto skontaktować się z lekarzem.

Co istotne, badania z 2021 roku francuskiej organizacji ACRO, która monitoruje poziom radiacji pokazały, że drobinki pyłu saharyjskiego posiadają izotopy cezu-137, berylu i ołowiu. To oznacza, że pył saharyjski przenosi promieniotwórcze radionuklidy. Piasek znad Sahary ma w sobie bowiem pozostałości zanieczyszczeń po francuskich testach jądrowych z tamtego regionu jeszcze z lat 50. i 60. XX wieku. Jednak stężenie radioaktywnych izotopów w pyle saharyjskim jest bardzo niewielkie i na przykład ich cez-137 nie naraża nas na promieniowanie jonizujące.

