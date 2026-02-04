Erupcje wulkaniczne sprzed miliona lat utrwaliły faunę Nowej Zelandii

Badając jaskinię Waitomo na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii, naukowcy natrafili na prawdziwy skarb - bogatą kolekcję skamieniałości zwierząt, które żyły tam ponad milion lat temu. Kości reprezentują 12 gatunków ptaków i cztery gatunki żab, w tym kilka zupełnie nieznanych wcześniej.

Cala kolekcja zachowała się dzięki temu, że jaskinia została przykryta popiołem z dwóch erupcji wulkanicznych około 1,55 miliona i 1 miliona lat temu. Te grube warstwy zabezpieczyły ziemię, w której skamieniałości spoczywały przez setki tysięcy lat.

Nieznane gatunki odkryte w popiołach jaskini Waitomo

Jednym z najważniejszych odkryć jest Strigops insulaborealis, nowy gatunek papugi, pradawny krewny Kakapo. Chociaż współczesny Kakapo słynie, że jest ciężki i nie lata, istnieje możliwość, że jego przodek potrafił wzbić się w powietrze. Analiza skamieniałości wskazuje, że ten pradawny ptak miał słabsze nogi niż współczesny, co sugeruje, że był mniej sprawnym wspinaczem.

Kakapo to nietypowa papuga. Nocna i nielotna, kopie nory i żyje na Nowej Zelandii Science Photo Library/EAST NEWS East News

Znaleziono tam również wymarłego przodka współczesnego Takahē, dzięki czemu naukowcy mogli prześledzić ewolucję tego charakterystycznego ptaka Nowej Zelandii.

- Jest to nowo rozpoznana awifauna Nowej Zelandii, która została zastąpiona przez tę, z którą ludzie zetknęli się milion lat później - mówi główny autor, Trevor Worthy. - To niezwykłe odkrycie sugeruje, że nasze pradawne lasy były niegdyś domem dla różnorodnej grupy ptaków, które nie przetrwały kolejnego miliona lat.

Jak erupcje wulkanów wpłynęły na wymieranie gatunków w Nowej Zelandii

Zespół badawczy oszacował, że od 33 do 50 proc. wszystkich gatunków na wyspie wyginęło w ciągu miliona lat przed przybyciem człowieka do Nowej Zelandii, prawdopodobnie z powodu gwałtownych zmian klimatu, w tym katastrofalnych erupcji wulkanicznych.

- Przez dziesięciolecia wymieranie ptaków w Nowej Zelandii postrzegano przede wszystkim przez pryzmat przybycia człowieka 750 lat temu. Niniejsze badanie dowodzi, że siły natury, takie jak superwulkany i dramatyczne zmiany klimatu, kształtowały wyjątkową tożsamość naszej dzikiej przyrody już ponad milion lat temu - dodaje Worthy.

