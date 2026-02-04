Nowe gatunki ptaków i żab sprzed miliona lat odkryte w Nowej Zelandii
W jaskini Waitomo na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii badacze odkryli zbiór skamieniałości sprzed ponad miliona lat. Znaleziska obejmują kości dwunastu gatunków ptaków i czterech gatunków żab, w tym kilka nieznanych nauce. Odkrycie rzuca nowe światło na wymieranie zwierząt Nowej Zelandii na długo przed przybyciem człowieka i ujawnia wpływ gwałtownych zmian klimatu oraz erupcji wulkanicznych na bioróżnorodność tego regionu.
Erupcje wulkaniczne sprzed miliona lat utrwaliły faunę Nowej Zelandii
Badając jaskinię Waitomo na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii, naukowcy natrafili na prawdziwy skarb - bogatą kolekcję skamieniałości zwierząt, które żyły tam ponad milion lat temu. Kości reprezentują 12 gatunków ptaków i cztery gatunki żab, w tym kilka zupełnie nieznanych wcześniej.
Cala kolekcja zachowała się dzięki temu, że jaskinia została przykryta popiołem z dwóch erupcji wulkanicznych około 1,55 miliona i 1 miliona lat temu. Te grube warstwy zabezpieczyły ziemię, w której skamieniałości spoczywały przez setki tysięcy lat.
Nieznane gatunki odkryte w popiołach jaskini Waitomo
Jednym z najważniejszych odkryć jest Strigops insulaborealis, nowy gatunek papugi, pradawny krewny Kakapo. Chociaż współczesny Kakapo słynie, że jest ciężki i nie lata, istnieje możliwość, że jego przodek potrafił wzbić się w powietrze. Analiza skamieniałości wskazuje, że ten pradawny ptak miał słabsze nogi niż współczesny, co sugeruje, że był mniej sprawnym wspinaczem.
Znaleziono tam również wymarłego przodka współczesnego Takahē, dzięki czemu naukowcy mogli prześledzić ewolucję tego charakterystycznego ptaka Nowej Zelandii.
- Jest to nowo rozpoznana awifauna Nowej Zelandii, która została zastąpiona przez tę, z którą ludzie zetknęli się milion lat później - mówi główny autor, Trevor Worthy. - To niezwykłe odkrycie sugeruje, że nasze pradawne lasy były niegdyś domem dla różnorodnej grupy ptaków, które nie przetrwały kolejnego miliona lat.
Jak erupcje wulkanów wpłynęły na wymieranie gatunków w Nowej Zelandii
Zespół badawczy oszacował, że od 33 do 50 proc. wszystkich gatunków na wyspie wyginęło w ciągu miliona lat przed przybyciem człowieka do Nowej Zelandii, prawdopodobnie z powodu gwałtownych zmian klimatu, w tym katastrofalnych erupcji wulkanicznych.
- Przez dziesięciolecia wymieranie ptaków w Nowej Zelandii postrzegano przede wszystkim przez pryzmat przybycia człowieka 750 lat temu. Niniejsze badanie dowodzi, że siły natury, takie jak superwulkany i dramatyczne zmiany klimatu, kształtowały wyjątkową tożsamość naszej dzikiej przyrody już ponad milion lat temu - dodaje Worthy.