Rekordowo ciepły czerwiec w światowych oceanach

Światowe oceany rozpoczęły lato z nowym, niepokojącym rekordem. Według danych europejskiego programu Copernicus średnia temperatura powierzchni mórz i oceanów w czerwcu 2026 roku osiągnęła 20,98 st. C. To najwyższy wynik od początku prowadzenia pomiarów dla tego miesiąca i jednocześnie wyższy niż rekordy ustanowione w 2023 i 2024 roku. To dla nas też kolejny sygnał, że klimat wciąż się ociepla. Kolejne miesiące mogą przynieść następne historyczne wartości.

Pierwsza połowa 2026 roku minęła pod znakiem wyjątkowo wysokich temperatur oceanów. Średnia dla okresu od stycznia do czerwca wyniosła 20,04 st. C. To wynik nieznacznie niższy od rekordu z 2024 roku, ale naukowcy zwracają uwagę, że utrzymująca się od miesięcy skala ocieplenia jest zjawiskiem niemal bezprecedensowym.

El Niño może jeszcze bardziej podgrzać sytuację

Badacze niedawno ogłosili, że ponownie nadeszło zjawisko El Niño. Polega ono na wyjątkowym ociepleniu wód w części Oceanu Spokojnego, co wpływa na cyrkulację atmosfery oraz przebieg pogody na wielu kontynentach. W praktyce może zwiększać ryzyko powodzi, susz czy pożarów lasów, a jednocześnie prowadzić do dalszego wzrostu średnich temperatur na Ziemi.

Zdaniem specjalistów połączenie rozwijającego się El Niño z długotrwałym ocieplaniem klimatu wywołanym emisją gazów cieplarnianych sprawia, że 2026 rok ma szansę znaleźć się wśród najcieplejszych w historii pomiarów.

Myślisz, że znasz El Niño i La Niña? Ten quiz szybko to zweryfikuje Rozpocznij quiz

Fale upałów na morzach obejmują niemal cały świat

W pierwszych sześciu miesiącach roku morskie fale upałów objęły około 82 proc. powierzchni światowych oceanów. Są to długotrwałe okresy, podczas których temperatura wody utrzymuje się znacznie powyżej normy. Takie warunki wpływają na pogodę, sprzyjają bieleniu raf koralowych i mogą zagrażać wielu gatunkom organizmów morskich.

Rekord padł także na Morzu Śródziemnym, gdzie średnia temperatura powierzchni w czerwcu osiągnęła 24,3 st. C. Wyjątkowo ciepły był również tropikalny Pacyfik, który zanotował najgorętszy czerwiec w historii obserwacji. Naukowcy przypominają, że oceany pochłaniają około 90 proc. nadmiaru ciepła gromadzącego się w systemie klimatycznym Ziemi. Kiedy stają się coraz cieplejsze, skutki odczuwalne są nie tylko na morzach, ale też w atmosferze i na lądach.

Źródło: phys.org



