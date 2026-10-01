Oceany gotują się w zawrotnym tempie. Arktyka i Antarktyda topnieją

Karol Kubak

Karol Kubak

Oceany nagrzewają się coraz szybciej, a ich zmiany zaczynają być widoczne w niemal każdym zakątku planety. Nowy raport ponad 100 naukowców pokazuje, że morza nie tylko stają się cieplejsze. Rosną poziomy wód, topnieje lód, a życie w oceanach musi mierzyć się z warunkami, do których nie było przystosowane.

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Fale morskie oświetlone światłem zachodzącego słońca z widocznym lądem na horyzoncie.
Oceany są gorętsze niż kiedykolwiek. Naukowcy mają obawy123RF/PICSEL

W skrócie

  • Oceany pochłaniają 90 proc. ciepła z paliw kopalnych, a tempo ich ocieplania podwoiło się w ciągu ostatnich 20 lat.
  • Energia zaabsorbowana przez oceany w ubiegłym roku odpowiadała codziennej eksplozji 12 bomb atomowych w każdej sekundzie przez cały rok.
  • Szybkie ocieplanie wód prowadzi do wzrostu poziomu mórz, zwiększenia kwasowości oceanów oraz utraty lodowców w Arktyce i Antarktydzie.

Oceany nagrzewają się coraz szybciej

Oceany pochłaniają około 90 proc. nadmiaru ciepła powstającego w wyniku spalania paliw kopalnych. Problem w tym, że robią to coraz szybciej. Z opublikowanego w środę dziesiątego raportu Copernicus Ocean State Report wynika, że tempo ocieplania oceanów podwoiło się w ciągu ostatnich 20 lat.

Raport przygotowany przez ponad 100 naukowców z różnych krajów wykorzystuje dane zbierane przez ponad cztery dekady. Pochodzą między innymi z satelitów, boi czy czujników rozmieszczonych w oceanach. Wyniki są w tym przypadku jednoznaczne.

Ocean zmienia się na naszych oczach: nagrzewa się, poziom mórz rośnie, a ekosystemy ulegają degradacji. Są to powiązane ze sobą oznaki znaczących i długotrwałych zmian.
Powiedział Pierre Bahurel, dyrektor generalny Mercator Ocean International

Cieplejsza woda oznacza znacznie więcej problemów

Ubiegły rok przyniósł kolejny rekord ilości ciepła pochłoniętego przez oceany. Było go około 23 zettadżule. Chcecie zapis z zerami? Proszę: 23 000 000 000 000 000 000 000 J (23 tryliardy dżuli). To jednostka energii tak ogromna, że trudno ją sobie wyobrazić. Autorzy raportu porównują ją do energii odpowiadającej eksplozji 12 bomb atomowych wielkości tej zrzuconej na Hiroszimę w każdej sekundzie przez cały rok. 

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Cieplejsza woda oznacza nie tylko wyższe temperatury. Sprzyja morskim falom upałów, silniejszym sztormom i podnoszeniu się poziomu mórz. Od 1999 roku średni poziom oceanów zwiększał się o około 3,8 mm rocznie. Tempo tego wzrostu przyspieszyło po 2012 roku.

Co więcej, od 1985 roku oceany stały się około 17 proc. bardziej kwaśne. To utrudnia między innymi koralowcom, ostrygom i innym zwierzętom budowanie szkieletów lub muszli.

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Arktyka i Antarktyda tracą cenne lodowce

Szczególnie szybko zmiany zachodzą w rejonach polarnych. Wody Arktyki wraz z powierzchnią lodu ociepliły się od 1982 do 2024 roku o 4,2 st. C. Dla porównania globalna temperatura powierzchni mórz rosła w tym czasie około dziesięć razy wolniej.

Lód morski w Arktyce kurczy się średnio o około 500 tys. kilometrów kwadratowych na dekadę. To mniej więcej tyle, ile wynosi powierzchnia Hiszpanii i sporo więcej niż Polski (przypomnę, powierzchnia naszego kraju to niespełna 314 tys. km kw.)

Na drugim krańcu świata sytuacja też jest niepokojąca. Rekordowo mała ilość lodu wokół Antarktydy w 2022 roku zbiegła się z pierwszym odnotowanym na dużą skalę niepowodzeniem rozrodu pingwinów cesarskich. Ptaki te potrzebują stabilnego lodu, aby wychowywać młode.

Ocean zmienia się szybko. Przekaz jest bardzo jasny.
Ostrzega dyrektor generalny Mercator Ocean International

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Morza w Europie coraz cieplejsze. Niektóre regiony nagrzewają się szybciej© 2026 Associated Press
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