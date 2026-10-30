Plastik zalewa europejskie rzeki. Wisła w niechlubnej czołówce

W skrócie Badania wskazują, że zaledwie 0,6 procent plastiku dociera do ujść rzek, podczas gdy reszta zanieczyszczeń gromadzi się na lądzie lub w samych systemach rzecznych.

W rankingu rzek zatrzymujących plastik Wisła zajęła drugie miejsce, a w kategorii mikroplastiku liderem jest niemiecki Ren, który wyprzedza pozostałe analizowane cieki.

Naukowcy opracowali nowy model, który pozwala dokładniej śledzić gromadzenie się plastiku w rzekach i wskazać miejsca, gdzie usuwanie odpadów przyniesie najlepsze efekty.

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Europejskie rzeki są znacznie większym magazynem plastikowych zanieczyszczeń, niż moglibyśmy się spodziewać. Naukowcy przeanalizowali ponad 8,6 tys. dorzeczy i odkryli, że tylko niewielka część plastiku trafiającego do środowiska dociera ostatecznie do ujścia rzeki. Reszta zostaje na lądzie lub gromadzi się w samych rzekach.

Zespół naukowców przygotował model, który pozwala dokładniej prześledzić, gdzie trafiają plastikowe zanieczyszczenia. Uwzględniono nie tylko mikroplastik (drobiny mniejsze niż 5 milimetrów), ale i większe kawałki tworzyw sztucznych.

Tylko niewielka część plastiku dociera do morza

Badacze wykorzystali dane dotyczące zanieczyszczeń z 2015 roku. Według ich szacunków do europejskiego środowiska trafiło wtedy 3,55 mln ton plastiku. Ponad 93 proc. pozostało na lądzie i w ogóle nie dostało się do rzek. Kolejne 6 proc. zatrzymało się w systemach rzecznych, na brzegach lub w osadach dennych. Do ujść rzek dotarło 0,6 proc., czyli około 20 tys. ton.

Mimo że 6 proc. czy 0,6 proc. mogą wydawać się niewielkie, to nie oznacza, że problem jest marginalny. Plastik może przez długi czas zalegać wśród roślinności, osadzać się na brzegach czy zatrzymywać za zaporami. Widać więc, że Rzeki nie są tylko drogą, którą odpady przemieszczają się w kierunku mórz, jak mam wrażenie wcześniej były postrzegane. Same są miejscem, gdzie się gromadzą.

Wisła przed Renem. Niechlubny ranking rzek

Szczególnie interesująco wygląda zestawienie europejskich rzek pod względem ilości zatrzymywanego plastiku. Pierwsze miejsce zajęła turecka Kurbagalı Dere, drugie Wisła, a dopiero trzecie Ren. Niemiecka rzeka wyróżnia się jednak pod względem mikroplastiku. W tej kategorii zajęła pierwsze miejsce spośród wszystkich analizowanych cieków.

Problem nie dotyczy wyłącznie największych rzek. Naukowcy ustalili, że 141 systemów rzecznych odpowiada za 80 proc. całego zatrzymywanego mikroplastiku. W przypadku większych kawałków plastiku podobny udział przypada na 239 rzek. Znaczenie mają również mniejsze dorzecza, szczególnie te położone blisko wybrzeży i źródeł zanieczyszczeń.

Rzeki potrzebują innej ochrony

Jak zauważa Miranda Stibora, doktorantka i główna autorka badania, dotychczasowe podejście zbyt mocno koncentrowało się na plastiku transportowanym przez rzeki do mórz.

- Rzeki to coś więcej niż autostrady, którymi plastik przemieszcza się do morza. Nadszedł czas, abyśmy zwrócili uwagę na plastik, który pozostaje uwięziony w naszych systemach rzecznych - zauważa główna autorka badania Miranda Stibora.

Nowy model może pomóc wskazać miejsca, w których usuwanie odpadów i zapobieganie zanieczyszczeniom przyniosą największe efekty.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Environmental Science & Technology.

Źródło: Wageningen University & Research

Publikacja: Miranda Stibora et al., River Plastic Retention and Export across Europe, Environmental Science & Technology (2026). DOI: 10.1021/acs.est.6c03752



