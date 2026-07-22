Plaże nad Bałtykiem, na których bursztyny zbiera się garściami

Spis treści: Gdzie nad Bałtykiem jest najwięcej bursztynu? Gdzie jeszcze można znaleźć bursztyn? Jak znaleźć garść bursztynów po sztormie? Kiedy najlepiej szukać bursztynu? Jak sprawdzić, czy znaleziony kawałek jest bursztynem?

Gdzie nad Bałtykiem jest najwięcej bursztynu?

Za jeden z najlepszych regionów do poszukiwania bursztynu uchodzą Mierzeja Wiślana oraz okolice delty Wisły. Nie jest to wyłącznie turystyczna legenda. Państwowy Instytut Geologiczny wskazuje, że nagromadzenia sukcynitu występujące w holoceńskich osadach Mierzei Wiślanej i delty Wisły nadal stanowią istotne źródło krajowego bursztynu.

Szczególnie często wymieniany jest odcinek wybrzeża obejmujący:

Mikoszewo,

Jantar,

Stegnę,

Sztutowo,

Kąty Rybackie,

Krynicę Morską,

Piaski.

W praktyce nie chodzi o jedną konkretną plażę, lecz o cały pas Mierzei Wiślanej. Po silnym wietrze morze może pozostawić bursztyn na jednym odcinku, podczas gdy kilka kilometrów dalej piasek będzie niemal całkowicie czysty. Warto więc obserwować linię brzegową i szukać miejsc, w których zgromadziło się dużo naturalnego materiału.

Jantar, Mikoszewo i Stegna - bursztynowe plaże Mierzei Wiślanej

Nazwa miejscowości Jantar nieprzypadkowo kojarzy się z bursztynem. Okolica ma długie tradycje jego zbierania, a miejscowość stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na bursztynowej mapie wybrzeża. Odbywają się tu również Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu.

Duże szanse na znalezisko występują także w sąsiednim Mikoszewie, zwłaszcza w rejonie ujścia Wisły. Prądy wodne i fale mogą nanosić tam materiał organiczny, w którym zatrzymują się drobiny bursztynu. Nie oznacza to jednak, że można wchodzić w miejsca objęte zakazem albo poza wyznaczone trasy na terenach chronionych.

W Stegnie warto rozpocząć poszukiwania wcześnie rano. Jest to popularna miejscowość turystyczna, dlatego pozostawione przez noc okruchy mogą szybko zostać zebrane przez innych spacerowiczów. Im dalej od najczęściej uczęszczanych wejść na plażę, tym mniejsza konkurencja.

Wyspa Sobieszewska - bursztynowy adres w Gdańsku

Drugim szczególnie cenionym obszarem jest Wyspa Sobieszewska. Na jej szerokich plażach można znaleźć zarówno niewielkie okruchy, jak i większe bryłki. Najlepszych rezultatów nie należy jednak oczekiwać w środku słonecznego, bezwietrznego dnia. Znacznie lepszy moment przypada po okresie wzburzonego morza, kiedy na brzegu pojawiają się tak zwane nadmorskie wyrzutki.

Poszukiwania można prowadzić między innymi w Sobieszewie, Orlu oraz Świbnie. Trzeba jednocześnie respektować oznaczenia rezerwatów Ptasi Raj i Mewia Łacha, nie schodzić z udostępnionych tras i nie niszczyć wydm. Swobodne spacerowanie z dala od wyznaczonych szlaków może zagrażać chronionym siedliskom i ptakom.

Gdzie jeszcze można znaleźć bursztyn?

Mierzeja Wiślana i Wyspa Sobieszewska nie są jedynymi miejscami, w których morze wyrzuca bursztyn. Poszukiwać go można praktycznie na całym polskim wybrzeżu. Znaleziska zdarzają się również na Półwyspie Helskim, w Ustce, Kołobrzegu i Sarbinowie.

W Ustce zbieracze często obserwują odcinki znajdujące się w pobliżu falochronów, gdzie prądy mogą gromadzić niesiony przez wodę materiał. W Kołobrzegu warto przyjrzeć się plażom położonym w sąsiedztwie portu oraz dalszym fragmentom brzegu, na których zatrzymały się wodorosty i kawałki drewna. Pojedyncze bursztyny można znaleźć również w Łebie, Dąbkach, Jarosławcu, Darłówku czy na plażach zachodniego wybrzeża.

Sam wybór miejscowości nie przesądza jednak o powodzeniu. Po sztormie przeciętna plaża z grubą warstwą patyków może okazać się lepsza niż znane bursztynowe miejsce, z którego wiatr i fale usunęły cały lekki materiał.

Jak znaleźć garść bursztynów po sztormie?

Największym błędem jest szukanie wyłącznie na gładkim, czystym piasku. Bursztyn jest lekki, dlatego fale transportują go razem z materiałem o podobnych właściwościach: kawałkami kory, drobnym drewnem, trzciną, wodorostami i muszlami. To właśnie takie skupiska należy dokładnie przeglądać.

Po sztormie warto zwrócić uwagę na:

ciemne pasy organicznych pozostałości biegnące wzdłuż brzegu,

zagłębienia wypełnione patykami i wodorostami,

miejsca przy falochronach i innych przeszkodach zatrzymujących materiał,

świeżą linię pozostawioną przez cofającą się wodę,

niewielkie zatoczki i załamania linii brzegowej.

Najlepiej pojawić się na plaży tuż po osłabnięciu sztormu, ale dopiero wtedy, gdy przebywanie nad wodą jest bezpieczne.

Dobrą porą jest wczesny ranek. Na popularnych plażach ślady po nocnym sztormie są wtedy jeszcze stosunkowo świeże, a zbieraczy jest mniej. Najbardziej doświadczeni poszukiwacze pracują również po zmroku, używając latarek UV. Bursztyn pod wpływem promieniowania ultrafioletowego wykazuje fluorescencję, dzięki czemu wyraźniej odróżnia się od piasku, szkła i zwykłych kamieni.

Kiedy najlepiej szukać bursztynu?

Największe wysypy zdarzają się od późnej jesieni do wczesnej wiosny. W tym czasie sztormy są częstsze i silniejsze niż latem, a na plażach pojawia się znacznie mniej spacerowiczów. Szczególnie korzystny bywa wiatr wiejący od strony morza w kierunku lądu, który pomaga transportować lekki materiał ku brzegowi.

Bursztyny można znaleźć także podczas wakacji, ale zazwyczaj są to pojedyncze, niewielkie kawałki. Latem morze przez dłuższy czas pozostaje spokojne, a popularne plaże są codziennie przeczesywane przez setki osób. Szansę zwiększa spacer po nocnej burzy lub okresie mocniejszego wiatru.

Jak sprawdzić, czy znaleziony kawałek jest bursztynem?

Bursztyn jest zwykle wyraźnie lżejszy od kamienia podobnej wielkości. Może mieć barwę miodową, żółtą, pomarańczową, brunatną, mleczną, a czasem niemal białą. Nie każdy okaz jest przezroczysty i błyszczący. Bryłka znaleziona na plaży często ma matową, zabrudzoną lub chropowatą powierzchnię.

Jedną z domowych metod jest test w mocno osolonej wodzie. Bursztyn powinien się w niej unosić, podczas gdy większość kamieni i szkieł opadnie na dno. Test nie daje jednak całkowitej pewności, ponieważ mogą przejść go także niektóre tworzywa sztuczne. Pomocna jest również latarka UV - bursztyn zazwyczaj fluorescencyjnie świeci, choć intensywność i kolor zależą od odmiany oraz stopnia zwietrzenia.

Nie warto sprawdzać znaleziska przez podpalanie. Metoda jest niszcząca, może spowodować oparzenie i jest szczególnie ryzykowna z powodu przedmiotów przypominających bursztyn.

Uwaga na biały fosfor! Na bałtyckich plażach można natrafić na inne skarby fragmenty białego fosforu pochodzące między innymi z pozostałości amunicji. Z wyglądu mogą przypominać jasny, mleczny albo żółtawy bursztyn. Fosfor po wyschnięciu i ogrzaniu może samoczynnie się zapalić, powodując bardzo głębokie oparzenia.

Podejrzanych, woskowatych bryłek nie należy dotykać, pocierać ani wkładać do kieszeni. Jeśli znalezisko budzi wątpliwości, najlepiej pozostawić je na miejscu, zabezpieczyć otoczenie i powiadomić numer alarmowy 112 lub odpowiednie służby.



