W skrócie Badania w Japonii i Europie wskazują, że wyludnianie terenów wiejskich prowadzi do szybkiego spadku bioróżnorodności, co przeczy fantazjom o naturalnym odrodzeniu przyrody.

Zanik tradycyjnych praktyk, takich jak wypas zwierząt, koszenie traw czy dbanie o kanały nawadniające, niszczy siedliska wielu gatunków ptaków, płazów i owadów.

Ekolodzy poszukują nowych metod ochrony, takich jak zadziczanie interwencyjne lub wspieranie wolontariuszy kultywujących dawne techniki rolne w celu ratowania siedlisk.

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Wyludnianie terenów nie musi wspierać bioróżnorodności

Na pewno wiele osób kojarzy obrazek znany z filmów i seriali postapokaliptycznych, w których miejsca opuszczone przez człowieka są natychmiast opanowywane przez dziką przyrodę, która rozrasta się bez ograniczeń niczym w dżungli amazońskiej. Na chłopski rozum wydaje się to logiczne, ale badania naukowe dowodzą, że może być to złudne wyobrażenie.

Przez wiele dekad dominowało przekonanie, że ochrona przyrody polega głównie na ograniczaniu skutków gwałtownego przyrostu naturalnego u człowieka. Tymczasem w wielu regionach świata realnym zagrożeniem staje się coś zgoła odwrotnego - wyludnianie obszarów wiejskich i podmiejskich. Badania ekologiczne prowadzone w Japonii i Europie pokazują zaskakujące zjawisko polegające na tym, że opuszczanie przez ludzi tych tradycyjnych siedlisk nie zawsze prowadzi do natychmiastowego odrodzenia dzikiej przyrody.

W rejonach takich jak tereny wokół góry Tenran w Japonii ekolodzy badali relacje między dynamiką demograficzną a środowiskiem naturalnym. Analizując tysiące gatunków na ponad 150 obszarach, naukowcy zauważyli, że bogactwo gatunkowe spada nie tylko tam, gdzie populacja rośnie, ale również w miejscach, gdzie drastycznie ubywa mieszkańców. Zjawisko to przeczy powszechnemu założeniu, że przyroda pozostawiona samej sobie przez człowieka natychmiast rozkwita.

Jako przyczynę takiego stanu rzeczy autorzy badań wskazują zanik tradycyjnych praktyk rolniczych i gospodarczych, które przez stulecia kształtowały lokalne ekosystemy. W japońskich krajobrazach typu satoyama (tradycyjny japoński krajobraz strefy przejściowej między miastami a górskimi lasami, stanowiący mozaikę półnaturalnych siedlisk - takich jak pola ryżowe, lasy i zbiorniki wodne) wielowiekowa działalność człowieka, taka jak wycinanie drzew na opał czy usuwanie ściółki, przerzedzała lasy i tworzyła zróżnicowane siedliska. Kiedy te działania ustały, lasy stały się zbyt gęste, a porzucone pola ryżowe wyschły, co uniemożliwiło wielu gatunkom płazów i owadów dalszą reprodukcję.

Kryzys tradycyjnych krajobrazów rolniczych

Wyludnianie wsi dotyka nie tylko Azji, ale staje się faktem także w Europie. Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, na obszarach wiejskich dochodzi do stałego spadku liczby ludności, a towarzyszy temu starzenie się tamtejszych społeczności. Badania w krajach Europy Południowej i Wschodniej udowodniły, że porzucanie gruntów rolnych ma negatywny wpływ na populacje ptaków, zwłaszcza gatunków związanych z tradycyjnymi terenami rolniczymi.

Podobne mechanizmy widać w Szwecji, gdzie półnaturalne użytki zielone tworzone przez wieki dzięki wypasowi zwierząt stanowią kluczowe siedliska dla jednej trzeciej zagrożonych gatunków w kraju. Po zmianach w modelu rolnictwa i odpływie ludności do miast obszary te drastycznie się skurczyły, zarastając lasem lub przekształcając się w pola uprawne o znacznie mniejszej bioróżnorodności.

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Z kolei w Hiszpanii opuszczanie wsi pozbawia pokarmu padlinożerców, takich jak sępy, które przez wieki polegały na obecności hodowlanego inwentarza. Ponadto niszczenie miedz, zadrzewień śródpolnych czy tradycyjnych murków z suchego kamienia - stanowiących schronienie dla licznych kręgowców i bezkręgowców - na rzecz scalania pól pod wielkoobszarowe, zmechanizowane rolnictwo, bezpowrotnie eliminuje te lokalne organizmy.

Wiele organizmów polubiło siedliska półnaturalne oraz regularne, umiarkowane zakłócenia krajobrazu powodowane przez drobną gospodarkę ludzką. Sezonowe zalewanie poletek, wypas zwierząt, wypalanie i kontrolowane przerzedzanie lasów sprzyjały gatunkom znacznie bardziej niż wielkie połacie nietkniętej ludzką ręką puszczy. Współczesne intensywne rolnictwo i porzucanie ziemi niszczą te delikatne powiązania ekologiczne.

Depopulacja Japonii daje okazję do pionierskich badań

Japonia, w której całkowita populacja skurczyła się o 4 mln osób między 2015 a 2025 r., stanowi poligon doświadczalny dla globalnych procesów demograficznych. Badania prowadzone na setkach stanowisk objęły blisko 3 tys. gatunków roślin oraz setki gatunków ptaków, motyli, żab i świetlików. Analiza danych wykazała, że depopulacja nie przynosi oczekiwanego wzrostu bioróżnorodności, bowiem w ślad za nią idzie degradacja użytków rolnych.

Nawet na obszarach objętych depopulacją rzadko dochodzi do zmniejszania się powierzchni terenów zurbanizowanych, które nadal się rozrastają lub pozostają niezmienione. Jednocześnie maleje obszar gruntów rolniczych, a lasy powiększają się głównie w wyniku sukcesji naturalnej lub zalesiania plantacyjnego. Taka dynamika prowadzi do zubożenia siedlisk japońskich żab brunatnych, świetlików i niektórych gatunków ptaków.

Jedynie w tych nielicznych miejscach, gdzie liczby ludności pozostawały relatywnie stabilne, a tradycyjne rolnictwo wodne trwało bez większych zakłóceń, stan przyrody utrzymywał się na bardziej wyrównanym poziomie. Starzenie się społeczeństwa i pogłębiający się dysproporcje między miastem a prowincją sprawiają jednak, że te bastiony dawnego krajobrazu stopniowo zanikają.

Poszukiwania nowych form ochrony środowiska

Wobec kryzysu ekosystemów wiejskich ekolodzy szukają alternatywnych metod zarządzania krajobrazem bez polegania wyłącznie na tradycyjnym rolnictwie. Część badaczy proponuje koncepcję tzw. zadziczania interwencyjnego, które uzupełniałoby klasyczne programy rewildingu. Obejmuje to uwalnianie cieków wodnych spod sztucznej kontroli, reintrodukcję dużych roślinożerców czy zezwalanie na kontrolowane pożary, co ma na celu odtworzenie mozaiki siedlisk dawniej utrzymywanej przez ludzi.

W regionach takich jak górzysta Hiszpania organizacje ekologiczne wykładają padlinę dla powracających sępów oraz planują wypuszczanie półdzikich koni i bydła w celu przywrócenia wypasu. Działaniom tym towarzyszy rozwój ekoturystyki, która ma przyciągać podróżnych i dawać źródło utrzymania nielicznym mieszkańcom pozostającym w regionie. Tego typu inicjatywy spotykają się jednak z oporem lokalnych społeczności obawiających się braku stabilnych miejsc pracy.

Z kolei w Japonii grupy entuzjastów i wolontariuszy kultywują dawne techniki uprawy ryżu i pielęgnacji lasów, aby ratować mikrosiedliska zagrożonych gatunków. Praca ta wynika często z nostalgii za dawnymi osadami i rolniczym dziedzictwem, a zdaniem ekspertów kluczowe jest dopasowanie działań ochronnych do lokalnych uwarunkowań historycznych i zapewnienie odpowiedniego wsparcia społecznego dla odległych rejonów.

Źródła:

Uchida K. et al. Biodiversity change under human depopulation in Japan. Nature Sustainability (2025). DOI: 10.1038/s41893-025-01578-w Šálek M. et al. Small-scale farming benefits birds and boosts their diversity in nearby farmland and villages. Agriculture, Ecosystems & Environment (2026). DOI: 10.1016/j.agee.2025.110048 Marris E. When humans disappear, biodiversity takes a surprising turn. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03505-1