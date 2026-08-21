Jezioro Zuryskie z rekordowo niskim poziomem wody

Fale upałów, która tego lata przetaczają się przez Europę, pozostawiają po sobie coraz wyraźniejszy ślad. W wielu regionach notowane są rekordowo niskie stany wód, a wysychające rzeki i jeziora odsłaniają fragmenty dna oraz zapomniane obiekty. Eksperci alarmują, że przedłużająca się susza ma coraz poważniejsze konsekwencje dla przyrody, rolnictwa i gospodarki.

Teraz pojawiła się informacja o kolejnym rekordowo niskim poziomie wody. Tym razem chodzi o Jezioro Zuryskie, jedno z największych jezior w Szwajcarii. Jego powierzchnia wynosi około 88,7 km², a średnia głębokość to 49 m z 143 m w najgłębszym miejscu.

Według najnowszych doniesień, po wielu miesiącach wysokich temperatur i opadów poniżej średniej poziom wody w tym akwenie osiągnął najniższą wartość od początku prowadzenia pomiarów.

Poziom wody w Jeziorze Zuryskim najniższy od 75 lat

Po kolejnych falach upałów i niskich opadów, poziom wody w Jeziorze Zuryskim, szóstym co do wielkości w Szwajcarii, osiągnął najniższą wartość, jaką kiedykolwiek odnotowano, informuje AFP.

W dniu 19 sierpnia 2026 roku pomiary wskazywały 404,45 m n.p.m., co jest wynikiem niższym niż dotychczasowy rekord z 1952 roku (405,46 m n.p.m.).

Związane z tak niskim poziomem wody problemy notowane są m.in. w sektorze transportu. Przedsiębiorstwo zarządzające promami na Jeziorze Zuryskim nałożyło ograniczenia dotyczące przewozu, gdyż bardzo niski stan wody utrudnia transport.

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Wpływ upałów na rzeki, jeziora i lodowce w Europie

Szwajcarski Federalny Urząd ds. Środowiska informuje, że susza trwa od wiosny i powoduje wysychanie gleb oraz obniżanie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych.

Problemy dotyczą także innych dużych jezior, m.in. Jeziora Bodeńskiego leżącego na pograniczu Austrii, Niemiec i Szwajcarii oraz Lago Maggiore rozciągającego się na terenie Szwajcarii i Włoch. Dotychczas nie odnotowano tam jednak rekordowo niskich poziomów wody. W niektórych regionach podjęte zostały już działania dotyczące zrównoważonego zarządzania wodami, władze obawiają się bowiem wpływu niedoboru wody na rolnictwo.

Jak fale upałów odbiły się na poziomie wody w największym jeziorze w Alpach, które częściowo leży na terenie Szwajcarii i częściowo na obszarze Francji?

Jezioro Genewskie, którego powierzchnia wynosi 582 km², a średnia głębokość 154 m z 308 m w najgłębszym miejscu, nie ucierpiało tak bardzo - Poziom wody utrzymuje się tam blisko średniej rocznej i wynosi 372 metrów n.p.m. Wpływ ma na to jednak inny problem.

Agencja FOEN przekazała w komunikacie dla AFP, że wynika to z faktu, iż jezioro to korzysta z napływu rzek, który został zwiększony wskutek topnienia alpejskich lodowców.



